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ГлавнаяПрогнозыБен Шелтон – Тейлор Фритц, 14 июня: прогноз на финал турнира в Штутгарте

Бен Шелтон – Тейлор Фритц, 14 июня: прогноз на финал турнира в Штутгарте

Обновлено:
Американское титульное противостояние
Александр Бокулёв
Источник: ATP
Источник: ATP
Winline
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ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Бен Шелтон
  • Тейлор Фритц
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В финале травяного турнира ATP-250 в Штутгарте встретятся два первых сеяных – американцы Бен Шелтон и Тейлор Фритц. Кто из соотечественников заберет титул?

Дата / Время: 14.06.2026, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: Теннисный клуб «Вайзенхофф», Центральный корт (Штутгарт, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

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Бен Шелтон (23 года, 5-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Маркос Гирон (США) – 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5)
  • 1/4 финала: Со Симабукуро (Япония) – 4:6, 6:3, 6:4
  • 1/2 финала: Иржи Легечка (Чехия, 4) – 6:7 (4:7), 7:6 (16:14), 7:6 (8:6)

Тейлор Фритц (28 лет, 9-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Мартин Ландалусе (Испания) – 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:3)
  • 1/4 финала: Маттия Беллуччи (Италия) – 5:7, 7:5, 7:5
  • 1/2 финала: Александр Бублик (Казахстан, 3) – 6:4, 6:4

Бен Шелтон

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Выиграл пять турниров ATP в одиночном разряде, но ни одного травяного. В нынешнем сезоне взял титулы в Далласе (хард) и Мюнхене (грунт). На Australian Open дошел до четвертьфинала, на «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге. Всего в 2026 г. одержал 22 победы при девяти поражениях. На турнире в Штутгарте уже показал лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в полуфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Тейлор Фритц

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Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл десять турниров ATP, в том числе пять травяных. В нынешнем сезоне дошел до финала хардовых соревнований в Далласе. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержал 15 побед при 10 поражениях. Турнир в Штутгарте выиграл в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсмены ранее провели три официальных очных матча, все – на харде. Первый выиграл Фритц, затем две подряд победы одержал Шелтон.

Ставки на исход

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Букмекеры не выделяют фаворита. В WINLINE предлагают коэффициент 1,90 на победу каждого.

Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменов продлились не менее 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 2,08 на ТБ (26,5) и 1,72 на ТМ (26,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ШелтонаПобеда ФритцаТБ (26,5)ТМ (26,5)
WINLINE1,901,902,081,72

Прогноз и ставка

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Старт травяного сезона в мужском туре базово ознаменован множеством тай-брейков. Мяч летит быстро, делать брейки в таких условиях затруднительно. Вот и в Штутгарте Фритц провел уже два тай-брейка, Шелтон – целых пять, причем три из них – в полуфинале. 

Вообще Бен во всех трех матчах на турнире проиграл стартовые сеты. У Фритца такая ситуация была в первых двух встречах, и только Бублика удалось пройти без потери партии. Похоже, в очном противостоянии американцев не стоит ждать быструю развязку. На это намекает и статистика их личных встреч.

Рискнем предположить, что уже стартовый сет получится затяжным и продлится более 10 геймов.

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