Бен Шелтон – Тейлор Фритц, 14 июня: прогноз на финал турнира в Штутгарте

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В финале травяного турнира ATP-250 в Штутгарте встретятся два первых сеяных – американцы Бен Шелтон и Тейлор Фритц. Кто из соотечественников заберет титул?
Дата / Время: 14.06.2026, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: Теннисный клуб «Вайзенхофф», Центральный корт (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Бен Шелтон (23 года, 5-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Тейлор Фритц (28 лет, 9-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Выиграл пять турниров ATP в одиночном разряде, но ни одного травяного. В нынешнем сезоне взял титулы в Далласе (хард) и Мюнхене (грунт). На Australian Open дошел до четвертьфинала, на «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге. Всего в 2026 г. одержал 22 победы при девяти поражениях. На турнире в Штутгарте уже показал лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в полуфинале.
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Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл десять турниров ATP, в том числе пять травяных. В нынешнем сезоне дошел до финала хардовых соревнований в Далласе. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержал 15 побед при 10 поражениях. Турнир в Штутгарте выиграл в прошлом сезоне.
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Спортсмены ранее провели три официальных очных матча, все – на харде. Первый выиграл Фритц, затем две подряд победы одержал Шелтон.
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Все очные матчи спортсменов продлились не менее 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 2,08 на ТБ (26,5) и 1,72 на ТМ (26,5).
Старт травяного сезона в мужском туре базово ознаменован множеством тай-брейков. Мяч летит быстро, делать брейки в таких условиях затруднительно. Вот и в Штутгарте Фритц провел уже два тай-брейка, Шелтон – целых пять, причем три из них – в полуфинале.
Вообще Бен во всех трех матчах на турнире проиграл стартовые сеты. У Фритца такая ситуация была в первых двух встречах, и только Бублика удалось пройти без потери партии. Похоже, в очном противостоянии американцев не стоит ждать быструю развязку. На это намекает и статистика их личных встреч.
Рискнем предположить, что уже стартовый сет получится затяжным и продлится более 10 геймов.