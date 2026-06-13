Бен Шелтон – Тейлор Фритц, 14 июня: прогноз на финал турнира в Штутгарте

Старт травяного сезона в мужском туре базово ознаменован множеством тай-брейков. Мяч летит быстро, делать брейки в таких условиях затруднительно. Вот и в Штутгарте Фритц провел уже два тай-брейка, Шелтон – целых пять, причем три из них – в полуфинале.

Вообще Бен во всех трех матчах на турнире проиграл стартовые сеты. У Фритца такая ситуация была в первых двух встречах, и только Бублика удалось пройти без потери партии. Похоже, в очном противостоянии американцев не стоит ждать быструю развязку. На это намекает и статистика их личных встреч.

Рискнем предположить, что уже стартовый сет получится затяжным и продлится более 10 геймов.