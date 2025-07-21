Александр Шевченко — Даниэль-Элаи Галан, 21 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Кицбюэле

21 июля в первом круге турнира АТР 250 в австрийском Кицбюэле сыграют Александр Шевченко и Даниэль-Элаи Галан. Оба соперника имеют примерно равные шансы на проход в следующую стадию, но букмекеры в котировках отдают минимальное предпочтение представителю Казахстана. Кто окажется более удачливым на грунтовом корте?

Дата / Время: 21.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Кицбюэлер Теннисштадион Кюхенмайстер»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.