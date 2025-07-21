Александр Шевченко — Даниэль-Элаи Галан, 21 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Кицбюэле

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21 июля в первом круге турнира АТР 250 в австрийском Кицбюэле сыграют Александр Шевченко и Даниэль-Элаи Галан. Оба соперника имеют примерно равные шансы на проход в следующую стадию, но букмекеры в котировках отдают минимальное предпочтение представителю Казахстана. Кто окажется более удачливым на грунтовом корте?
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Дата / Время: 21.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Кицбюэлер Теннисштадион Кюхенмайстер»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
До 2024 года выступал за Россию, но сменил спортивное гражданство и теперь выходит на корт под флагом Казахстана. Побед на турнирах АТР никогда не одерживал. Лучшее место в рейтинге АТР - 45.
В 2025 году провел 21 матч: 7 побед и 14 поражений. Полуфиналист Uneted Cup.
На Уимблдоне проиграл в первом круге. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда. На Australian Open сошел с турнирной дистанции по итогам первого круга. На Уимблдоне вылетел в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Участник Олимпийских игр 2020 года. Победитель четырёх турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Победитель четырех турниров ITF в одиночном разряде. Лучшее место в мировом мужском рейтинге в карьере - 56. С 2018 года представляет Колумбию на Кубке Дэвиса. Профессионал с 2015 года.
В 2025 году в четырех матчах одержала одну победу при трех поражениях.
На «Ролан Гаррос» во втором круге уступил восьмой ракетке турнира - итальянцу Лоренцо Музетти.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
В истории личных встреч соперников значится всего один матч. В 2024 году в первом раунде турнира в Майами (хард) Шевченко в трех сетах с огромным трудом обыграл Галана - 6:7, 7:6, 7:5.
Вероятность того, что в матче будет сыграно не больше 22 геймов (ТМ 22.5), котируется за 2.00. ТБ 22.5 предложен в линии за 1.80.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Представитель Казахстана хорошо смотрелся на прошлой неделе на турнире в швейцарском Гштааде, но во втором раунде получил в соперники соотечественника Алкександра Бублика. Шевченко не смог справиться с мощью будущего чемпиона и был вынужден зачехлить ракетку. На австрийском турнире Александр рассчитывает не останавливаться на первом же рубеже и имеет приличные шансы пройти колумбийского соперника.
Шевченко успел одержать в Гштааде одну победу, обыграв знаменитого швейцарского ветерана - 40-летнего Стэна Варвинку. Так что хоть каких-то положительных эмоций Александр на минувшей неделе набрался. Бублик после матча с Шевченко говорил, как тяжело далась ему победа над земляком. Подобный лестный отзыв от победителя турнира дорогого стоит. Полагаем, что в Кицбюэле Саша сможет еще прибавить. Наш выбор - победа представителя Казахстана в двух сетах.