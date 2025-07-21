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20 июля 17:07ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Александр Шевченко — Даниэль-Элаи Галан, 21 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Кицбюэле

В предыдущем матче соперников была напряженнейшая борьба
Руслан Ипполитов

21 июля в первом круге турнира АТР 250 в австрийском Кицбюэле сыграют Александр Шевченко и Даниэль-Элаи Галан. Оба соперника имеют примерно равные шансы на проход в следующую стадию, но букмекеры в котировках отдают минимальное предпочтение представителю Казахстана. Кто окажется более удачливым на грунтовом корте?

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Дата / Время: 21.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Кицбюэлер Теннисштадион Кюхенмайстер»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Александр Шевченко (24 года, 101-я ракетка мира, Казахстан)

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До 2024 года выступал за Россию, но сменил спортивное гражданство и теперь выходит на корт под флагом Казахстана. Побед на турнирах АТР никогда не одерживал. Лучшее место в рейтинге АТР - 45. 

В 2025 году провел 21 матч: 7 побед и 14 поражений. Полуфиналист Uneted Cup. 

На Уимблдоне проиграл в первом круге. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда.  На Australian Open сошел с турнирной дистанции по итогам первого круга. На Уимблдоне вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Даниэль-Элаи Галан (29 лет, 122-я ракетка мира, Колумбия)

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Участник Олимпийских игр 2020 года. Победитель четырёх турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Победитель четырех турниров ITF в одиночном разряде. Лучшее место в мировом мужском рейтинге в карьере - 56. С 2018 года представляет Колумбию на Кубке Дэвиса. Профессионал с 2015 года.

В 2025 году в четырех матчах одержала одну победу при трех поражениях. 

На «Ролан Гаррос» во втором круге уступил восьмой ракетке турнира - итальянцу Лоренцо Музетти.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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В истории личных встреч соперников значится всего один матч. В 2024 году в первом раунде турнира в Майами (хард) Шевченко в трех сетах с огромным трудом обыграл Галана - 6:7, 7:6, 7:5.

Ставки на исход

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Аналитики PARI не выделяют явного фаворита, предлагая чуть более высокие котировки на Галана. Вероятность выигрыша колумбийца оценена коэффициентом 2.10. Удачная ставка на выигрыш Шевченко сулит выплату по кэфу 1.73.

Ставки на тотал

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Вероятность того, что в матче будет сыграно не больше 22 геймов (ТМ 22.5), котируется за 2.00. ТБ 22.5 предложен в линии за 1.80.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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Победа Шевченко

Победа Галана

ТБ (22.5)

ТМ (22.5)

PARI

1.73

2.10

1.80

2.00

Прогноз и ставка

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Представитель Казахстана хорошо смотрелся на прошлой неделе на турнире в швейцарском Гштааде, но во втором раунде получил в соперники соотечественника Алкександра Бублика. Шевченко не смог справиться с мощью будущего чемпиона и был вынужден зачехлить ракетку. На австрийском турнире Александр рассчитывает не останавливаться на первом же рубеже и имеет приличные шансы пройти колумбийского соперника.

Шевченко успел одержать в Гштааде одну победу, обыграв знаменитого швейцарского ветерана - 40-летнего Стэна Варвинку. Так что хоть каких-то положительных эмоций Александр на минувшей неделе набрался. Бублик после матча с Шевченко говорил, как тяжело далась ему победа над земляком. Подобный лестный отзыв от победителя турнира дорогого стоит. Полагаем, что в Кицбюэле Саша сможет еще прибавить. Наш выбор - победа представителя Казахстана в двух сетах. 

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