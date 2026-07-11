Шинник - Сочи, 12 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Сочи» однозначно не стал после вылета из РПЛ сильнее. Команду покинуло большинство арендованных у больших клубов игроков. Легионеров практически не осталось: кто-то уже ушел, кто-то пребывает в активном поиске. Будущее команды в Лиге PARI выглядит туманным. Комплектацию состава не назовешь чемпионской даже по меркам первого дивизиона. Результаты контрольных матчей скорее укрепили пессимизм поклонников южан, чем развеяли. За три спарринга команда Игоря Осинькина пропустила восемь мячей, причем от соперников из ФНЛ, а не Премьер-Лиги. В заключительном матче короткого межсезонья сочинцы крупно уступили «Торпедо» – 0:3.

«Шинник» подходит к сезону в более бодром расположении духа. Ничья с экспериментальным составом ЦСКА (1:1) способствовала укреплению веры игроков в себя. При Артеме Булойчике команду отличала монументальная оборона. Вряд ли Денис Бояринцев станет рушить тактические наработки предшественника и чинить то, что работает.

Беспроигрышная серия ярославцев насчитывает уже 13 матчем. Полагаем, что и в воскресенье они как минимум не уступят.