Шинник - Сочи, 12 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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В воскресенье, 12 июля, пройдут три матча первого тура Лиги PARI. В Ярославле сойдутся «Шинник» и «Сочи». Рассмотрим предстоящую игру с точки зрения перспективных вариантов для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 1-й тур
Стадион: «Шинник» (Ярославль)
Главный судья: Зияков (Набережные Челны)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шинник»
|1
|3
|1
|3-4
|«Сочи»
|1
|3
|1
|4-3
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.06.2026
|ЦСКА
1:1
«Шинник»
Товарищеский матч
|16.05.2026
|«Челябинск»
2:2
«Шинник»
Лига PARI
|11.05.2026
|«Шинник»
1:1
«Торпедо»
Лига PARI
|04.05.2026
|«Урал»
0:1
«Шинник»
Лига PARI
|26.04.2026
|«Шинник»
3:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.07.2026
|«Сочи»
0:3
«Торпедо»
Товарищеский матч
|30.06.2026
|«Сочи»
4:2
«СКА-Хабаровск»
Товарищеский матч
|26.06.2026
|«Сочи»
3:3
«Арсенал»
Товарищеский матч
|17.05.2026
|«Сочи»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|10.05.2026
|«Зенит»
2:1
«Сочи»
РПЛ
«Сочи» однозначно не стал после вылета из РПЛ сильнее. Команду покинуло большинство арендованных у больших клубов игроков. Легионеров практически не осталось: кто-то уже ушел, кто-то пребывает в активном поиске. Будущее команды в Лиге PARI выглядит туманным. Комплектацию состава не назовешь чемпионской даже по меркам первого дивизиона. Результаты контрольных матчей скорее укрепили пессимизм поклонников южан, чем развеяли. За три спарринга команда Игоря Осинькина пропустила восемь мячей, причем от соперников из ФНЛ, а не Премьер-Лиги. В заключительном матче короткого межсезонья сочинцы крупно уступили «Торпедо» – 0:3.
«Шинник» подходит к сезону в более бодром расположении духа. Ничья с экспериментальным составом ЦСКА (1:1) способствовала укреплению веры игроков в себя. При Артеме Булойчике команду отличала монументальная оборона. Вряд ли Денис Бояринцев станет рушить тактические наработки предшественника и чинить то, что работает.
Беспроигрышная серия ярославцев насчитывает уже 13 матчем. Полагаем, что и в воскресенье они как минимум не уступят.
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Шинник»: нет
«Сочи»: Стоич (травма)
Аналитики PARI установили коэффициент 4.40 на победу местной команды и 1.83 – на приезжую. Ничья котируется за 3.40.
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