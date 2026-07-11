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ГлавнаяПрогнозыШинник - Сочи, 12 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Шинник - Сочи, 12 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Бояринцев дебютирует в Ярославле
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В воскресенье, 12 июля, пройдут три матча первого тура Лиги PARI. В Ярославле сойдутся «Шинник» и «Сочи». Рассмотрим предстоящую игру с точки зрения перспективных вариантов для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шинник» (Ярославль)

12.07.2026, Пн

17:00 МСК

«Сочи»

П1 - 4.40

Х - 3.40

П2 - 1.83

Турнир: Лига PARI, 1-й тур

Стадион: «Шинник» (Ярославль) 

Главный судья: Зияков (Набережные Челны)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шинник»1313-4
«Сочи»1314-3

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.06.2026ЦСКА

1:1

«Шинник»

Товарищеский матч

16.05.2026«Челябинск»

2:2

«Шинник»

Лига PARI

11.05.2026«Шинник»

1:1

«Торпедо»

Лига PARI

04.05.2026«Урал»

0:1

«Шинник»

Лига PARI

26.04.2026«Шинник»

3:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.07.2026«Сочи»

0:3

«Торпедо»

Товарищеский матч

30.06.2026«Сочи»

4:2

«СКА-Хабаровск»

Товарищеский матч

26.06.2026«Сочи»

3:3

«Арсенал»

Товарищеский матч

17.05.2026«Сочи»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

10.05.2026«Зенит»

2:1

«Сочи»

РПЛ

Прогноз на матч

«Сочи» однозначно не стал после вылета из РПЛ сильнее. Команду покинуло большинство арендованных у больших клубов игроков. Легионеров практически не осталось: кто-то уже ушел, кто-то пребывает в активном поиске. Будущее команды в Лиге PARI выглядит туманным. Комплектацию состава не назовешь чемпионской даже по меркам первого дивизиона. Результаты контрольных матчей скорее укрепили пессимизм поклонников южан, чем развеяли. За три спарринга команда Игоря Осинькина пропустила восемь мячей, причем от соперников из ФНЛ, а не Премьер-Лиги. В заключительном матче короткого межсезонья сочинцы крупно уступили  «Торпедо» – 0:3.

«Шинник» подходит к сезону в более бодром расположении духа. Ничья с экспериментальным составом ЦСКА (1:1) способствовала укреплению веры игроков в себя. При Артеме Булойчике команду отличала монументальная оборона. Вряд ли Денис Бояринцев станет рушить тактические наработки предшественника и чинить то, что работает.

Беспроигрышная серия ярославцев насчитывает уже 13 матчем. Полагаем, что и в воскресенье они как минимум не уступят.

Бонусы на матч

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Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Шинник»: нет

«Сочи»: Стоич (травма)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили коэффициент 4.40 на победу местной команды и 1.83 – на приезжую. Ничья котируется за 3.40.

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Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Шинник» - «Сочи»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Шинник» - «Сочи»?

Билеты стоимостью от 250 рублей можно приобрести на официальном сайте «Шинника». Fan ID для прохода на трибуну в ФНЛ не требуется.

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