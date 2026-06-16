Александр Шлеменко – Никола Дипчиков, 19 июня: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

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В пятницу, 19 июня, в Омске пройдет турнир ACA 204. Главным событием вечера станет поединок в среднем весе (до 84,4 кг) между россиянином Александром Шлеменко и болгарином Николой Дипчиковым, который заменил выбывшего Рамазана Эмеева. Сумеет ли «Шторм» успешно дебютировать в лиге?
Шлеменко
Дипчиков
|Россия
Страна
Болгария
|42
Возраст
42
|88
Бои
37
|68 (36/ 12 / 20)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
24 (20 / 1 / 3)
|18 (3 / 6 / 9)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
12 (4 / 5 / 3)
|1
Ничьи
0
|1
Без результата
1
|–
Место в рейтинге среднего дивизиона ACA
8
|180
Рост (см)
185
|180
Размах рук (см)
187
С семи лет занимался в секции кикбоксинга, в дальнейшем изучал другие виды единоборств. Профессиональную карьеру в MMA начал в 2004 г. В 2013-м забрал пояс Bellator в среднем весе, который защитил три раза. Проиграл титул осенью 2014 г. С 2018-го выступает исключительно в российских промоушенах. В последнем поединке в сентябре потерпел поражение от Владислава «Белаза» Ковалёва удушающим приемом в третьем раунде в бою за пояс RCC в среднем весе.
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Чемпион Болгарии по самбо и дзюдо. Вице-чемпион мира по боевому самбо. В профессиональных ММА выступает с 2009 г. С 2015 г. бьется в ACA, где одержал 11 побед при восьми поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в сентябре уступил Ибрагиму Магомедову единогласным решением судей.
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Казалось бы, замена соперника даже на пользу Шлеменко. Все-таки Дипчиков – более прямолинейный боец, чем Эмеев. Болгарин – односторонний ударник с высоким нокаутирующим потенциалом. А вот у Шлеменко есть борьба, которая может быть актуальна для этого поединка.
Вот только россиянин с возрастом сдает позиции. Ему всё сложнее выдерживать план на бой и переносить тяжелые удары. А у Дипчикова по-прежнему динамит в кулаках, и порой ему достаточно одного попадания. Так что Шлеменко нужно максимально аккуратно действовать в защите.
Важен и функциональный аспект. Обоим спортсменам по 42 года, а потому выносливость может оказаться ключевым фактором. Рискнем предположить, что переломный момент наступит ближе к середине боя. До этого Шлеменко наверняка будет раздергивать соперника. Не исключено, что быстро попробует проверить Дипчикова и в борьбе.
Резюмируя, ждем, что поединок продлится не менее 7,5 минуты. Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.
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Турнир АСА 204 стартует в Омске на «G-Drive Arena» в пятницу, 19 июня, в 13:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 18:00 мск, поэтому главный бой Шлеменко – Дипчиков стоит ожидать не ранее 20:00 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». Эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 18:40.
Основной кард
Прелимы