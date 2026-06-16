Александр Шлеменко – Никола Дипчиков, 19 июня: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Казалось бы, замена соперника даже на пользу Шлеменко. Все-таки Дипчиков – более прямолинейный боец, чем Эмеев. Болгарин – односторонний ударник с высоким нокаутирующим потенциалом. А вот у Шлеменко есть борьба, которая может быть актуальна для этого поединка.

Вот только россиянин с возрастом сдает позиции. Ему всё сложнее выдерживать план на бой и переносить тяжелые удары. А у Дипчикова по-прежнему динамит в кулаках, и порой ему достаточно одного попадания. Так что Шлеменко нужно максимально аккуратно действовать в защите.

Важен и функциональный аспект. Обоим спортсменам по 42 года, а потому выносливость может оказаться ключевым фактором. Рискнем предположить, что переломный момент наступит ближе к середине боя. До этого Шлеменко наверняка будет раздергивать соперника. Не исключено, что быстро попробует проверить Дипчикова и в борьбе.

Резюмируя, ждем, что поединок продлится не менее 7,5 минуты. Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.