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ГлавнаяПрогнозыАлександр Шлеменко – Никола Дипчиков, 19 июня: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Александр Шлеменко – Никола Дипчиков, 19 июня: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Обновлено:
Дебют «Шторма» в промоушене
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Александр Шлеменко
  • Никола Дипчиков
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Шлеменко – Дипчиков

В пятницу, 19 июня, в Омске пройдет турнир ACA 204. Главным событием вечера станет поединок в среднем весе (до 84,4 кг) между россиянином Александром Шлеменко и болгарином Николой Дипчиковым, который заменил выбывшего Рамазана Эмеева. Сумеет ли «Шторм» успешно дебютировать в лиге?

Статистика

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Шлеменко

 

Дипчиков

Россия

Страна

Болгария

42

Возраст

42

88

Бои

37

68 (36/ 12 / 20)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

24 (20 / 1 / 3)

18 (3 / 6 / 9)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

12 (4 / 5 / 3)

1

Ничьи

0

1

Без результата

1

Место в рейтинге среднего дивизиона ACA

8

180

Рост (см)

185

180

Размах рук (см)

187

Александр Шлеменко

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С семи лет занимался в секции кикбоксинга, в дальнейшем изучал другие виды единоборств. Профессиональную карьеру в MMA начал в 2004 г. В 2013-м забрал пояс Bellator в среднем весе, который защитил три раза. Проиграл титул осенью 2014 г. С 2018-го выступает исключительно в российских промоушенах. В последнем поединке в сентябре потерпел поражение от Владислава «Белаза» Ковалёва удушающим приемом в третьем раунде в бою за пояс RCC в среднем весе.

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Никола Дипчиков

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Чемпион Болгарии по самбо и дзюдо. Вице-чемпион мира по боевому самбо. В профессиональных ММА выступает с 2009 г. С 2015 г. бьется в ACA, где одержал 11 побед при восьми поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в сентябре уступил Ибрагиму Магомедову единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ШлеменкоПобеда ДипчиковаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,452,751,801,90

Прогноз на бой

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Казалось бы, замена соперника даже на пользу Шлеменко. Все-таки Дипчиков – более прямолинейный боец, чем Эмеев. Болгарин – односторонний ударник с высоким нокаутирующим потенциалом. А вот у Шлеменко есть борьба, которая может быть актуальна для этого поединка.

Вот только россиянин с возрастом сдает позиции. Ему всё сложнее выдерживать план на бой и переносить тяжелые удары. А у Дипчикова по-прежнему динамит в кулаках, и порой ему достаточно одного попадания. Так что Шлеменко нужно максимально аккуратно действовать в защите.

Важен и функциональный аспект. Обоим спортсменам по 42 года, а потому выносливость может оказаться ключевым фактором. Рискнем предположить, что переломный момент наступит ближе к середине боя. До этого Шлеменко наверняка будет раздергивать соперника. Не исключено, что быстро попробует проверить Дипчикова и в борьбе.

Резюмируя, ждем, что поединок продлится не менее 7,5 минуты. Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Шлеменко – Дипчиков

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Турнир АСА 204 стартует в Омске на «G-Drive Arena» в пятницу, 19 июня, в 13:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 18:00 мск, поэтому главный бой Шлеменко – Дипчиков стоит ожидать не ранее 20:00 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». Эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 18:40.

Основной кард

  • Александр Шлеменко (Россия) Никола Дипчиков (Болгария). Средний вес;
  • Евгений Гончаров (Россия) – Хадис Ибрагимов (Россия). Тяжелый вес;
  • Алексей Шуркевич (Россия) – Черси Дудаев (Россия). Полусредний вес;
  • Мухумат Вахаев (Россия) – Антон Вязигин (Россия). Тяжелый вес;
  • Руслан Шамилов (Россия) – Дмитрий Арышев (Россия). Средний вес;

Прелимы

  • Глеб Хабибуллин (Россия) – Александр Грозин (Россия). Полулегкий вес;
  • Александр Матмуратов (Россия) – Магомед Сулумов (Россия). Легкий вес;
  • Сулим Баталов (Россия) – Леонардо Силва (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Марк Хульм (ЮАР) – Артём Фролов (Россия). Средний вес;
  • Шамиль Абдулаев (Россия) – Руслан Габараев (Россия). Полутяжелый вес;
  • Оганес Восканян (Армения) – Николай Алексахин (Россия). Полусредний вес;
  • Александр Трескин (Россия) – Дэнис Силва (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Нашхо Галаев (Россия) – Висенте Варгас (Перу). Полулегкий вес;
  • Владислав Янковский (Беларусь) – Владимир Васильев (Россия). Средний вес;
  • Эльдар Мунапов (Россия) – Вячеслав Свищев (Россия). Легчайший вес;
  • Рустам Асуев (Россия) – Валерий Дашкевич (Россия). Легкий вес;
  • Ахмед Магомедов (Россия) – Тамерлан Темиров (Россия). Легкий вес;
  • Альберт Мисиков (Россия) – Шарапудин Магомедов (Россия). Легчайший вес.

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