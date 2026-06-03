Диана Шнайдер – Майя Хвалиньская, 4 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

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В четверг, 4 июня, Диана Шнайдер выступит в полуфинале «Ролан Гаррос». Сумеет ли россиянка после победы над белоруской Ариной Соболенко обыграть и польку Майю Хвалиньскую, которая пробилась в основную сетку через квалификацию?
Дата / Время: 04.05.2026, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Диана Шнайдер (22 года, 23-я ракетка мира, 25-й номер посева)
Марта Костюк (23 года, 15-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Марта Костюк (Украина, 15) – Мирра Андреева (Россия, 8)
Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде (один из них – на грунте). В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Брисбене (хард) и четвертьфинала в Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 18 побед при 11 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Не брала титулов на уровне WTA и не поднималась выше 113-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на хардовом турнире в Клуж-Напоке, на Australian Open вылетела в третьем раунде квалификации. Всего в 2026 г. одержала 25 побед при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» впервые выступает в основной сетке.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели один официальный очный матч. На грунтовом турнире в Стамбуле-2022 Шнайдер победила со счетом 6:4, 6:4.
Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,57 на её победу и 2,40 на успех польки.
Единственный очный матч спортсменок продлился 20 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициент 1,90 и на ТБ (21,5), и на ТМ (21,5).
На этом «Ролан Гаррос» возможно всё. Вот и Хвалиньской, пробивавшейся через квалификацию, до финала остался один шаг. Но напротив будет Шнайдер, которая в матче с Соболенко, начиная со второго сета, выиграла 10 геймов подряд и в итоге забрала решающую партию всухую.
Формально в полуфинальной паре фавориткой выглядит россиянка. Но это пустяк на нынешнем турнире. И Шнайдер, и Хвалиньская показывают лучший теннис в карьере. У россиянки есть потенциальное преимущество при приеме, ведь у соперницы довольно слабая подача. Но полька компенсирует это самоотдачей и образцовой игрой в обороне.
Резюмируя, рискнем предположить, что спортсменки разменяют пару десятков геймов. Если кто-либо из них не перегорит, матч может получиться очень конкурентным и интригующим.