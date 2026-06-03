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ГлавнаяПрогнозыДиана Шнайдер – Майя Хвалиньская, 4 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Диана Шнайдер – Майя Хвалиньская, 4 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено:
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Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA
Winline
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Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Диана Шнайдер
  • Майя Хвалиньская
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В четверг, 4 июня, Диана Шнайдер выступит в полуфинале «Ролан Гаррос». Сумеет ли россиянка после победы над белоруской Ариной Соболенко обыграть и польку Майю Хвалиньскую, которая пробилась в основную сетку через квалификацию?

Дата / Время: 04.05.2026, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

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Диана Шнайдер (22 года, 23-я ракетка мира, 25-й номер посева)

  • 1-й круг: Рената Сарасуа (Мексика) – 6:4, 6:1
  • 2-й круг: Маккартни Кесслер (США) – 7:6 (7:3), 6:1
  • 3-й круг: Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 6:1
  • 4-й круг: Мэдисон Киз (США, 19) – 6:3, 3:6, 6:0
  • 1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) – 3:6, 7:5, 6:0

Марта Костюк (23 года, 15-я ракетка мира, 15-й номер посева)

  • 1-й круг: Оксана Селехметьева (Испания) – 6:2, 6:3
  • 2-й круг: Кэти Волынец (США) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:3
  • 4-й круг: Ига Швёнтек (Польша, 3) – 7:5, 6:1

Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Марта Костюк (Украина, 15) – Мирра Андреева (Россия, 8)

Диана Шнайдер

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Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде (один из них – на грунте). В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Брисбене (хард) и четвертьфинала в Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 18 побед при 11 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Майя Хвалиньская

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Не брала титулов на уровне WTA и не поднималась выше 113-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на хардовом турнире в Клуж-Напоке, на Australian Open вылетела в третьем раунде квалификации. Всего в 2026 г. одержала 25 побед при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» впервые выступает в основной сетке.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки ранее провели один официальный очный матч. На грунтовом турнире в Стамбуле-2022 Шнайдер победила со счетом 6:4, 6:4.

Ставки на исход

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Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,57 на её победу и 2,40 на успех польки.

Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок продлился 20 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициент 1,90 и на ТБ (21,5), и на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ШнайдерПобеда ХвалиньскойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,572,401,901,90

Прогноз и ставка

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На этом «Ролан Гаррос» возможно всё. Вот и Хвалиньской, пробивавшейся через квалификацию, до финала остался один шаг. Но напротив будет Шнайдер, которая в матче с Соболенко, начиная со второго сета, выиграла 10 геймов подряд и в итоге забрала решающую партию всухую.

Формально в полуфинальной паре фавориткой выглядит россиянка. Но это пустяк на нынешнем турнире. И Шнайдер, и Хвалиньская показывают лучший теннис в карьере. У россиянки есть потенциальное преимущество при приеме, ведь у соперницы довольно слабая подача. Но полька компенсирует это самоотдачей и образцовой игрой в обороне.

Резюмируя, рискнем предположить, что спортсменки разменяют пару десятков геймов. Если кто-либо из них не перегорит, матч может получиться очень конкурентным и интригующим.

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