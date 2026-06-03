Диана Шнайдер – Майя Хвалиньская, 4 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

На этом «Ролан Гаррос» возможно всё. Вот и Хвалиньской, пробивавшейся через квалификацию, до финала остался один шаг. Но напротив будет Шнайдер, которая в матче с Соболенко, начиная со второго сета, выиграла 10 геймов подряд и в итоге забрала решающую партию всухую.

Формально в полуфинальной паре фавориткой выглядит россиянка. Но это пустяк на нынешнем турнире. И Шнайдер, и Хвалиньская показывают лучший теннис в карьере. У россиянки есть потенциальное преимущество при приеме, ведь у соперницы довольно слабая подача. Но полька компенсирует это самоотдачей и образцовой игрой в обороне.

Резюмируя, рискнем предположить, что спортсменки разменяют пару десятков геймов. Если кто-либо из них не перегорит, матч может получиться очень конкурентным и интригующим.