Диана Шнайдер – Людмила Самсонова, 2 июля: прогноз на матч Уимблдона

У Самсоновой очень тяжелый сезон. В личном рейтинге она уже ниже, чем в парном. А на Уимблдоне россиянка защищает очки за четвертьфинал. Но именно на траве у Самсоновой сейчас, пожалуй, наивысшие шансы на успех. Покрытие подходит к её агрессивному стилю и силовой подаче.

Впрочем, общая форма Шнайдер по сезону значительно лучше. На «Ролан Гаррос» россиянка показала, пожалуй, лучший теннис в жизни. Переход на травяное покрытие получился сложным, но уже на Уимблдоне спортсменка потихоньку разгоняется. Так, в первом круге она проигрывала Лис со счетом 2:5, но затем взяла 11 геймов, отдав сопернице лишь один.

Рискнем предположить, что в предстоящем матче Шнайдер будет стабильнее и не позволит себе так провалиться на старте. Но и Самсонова, похоже, готова показать свой максимум на данный момент, которого должно хватить как минимум для конкурентной борьбы. Ждем, что россиянки разменяют пару десятков геймов.