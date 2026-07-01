Диана Шнайдер – Людмила Самсонова, 2 июля: прогноз на матч Уимблдона

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В четверг, 2 июля, во втором круге Уимблдона-2026 пройдет российский матч между Дианой Шнайдер и Людмилой Самсоновой. Кто из соотечественниц продолжит борьбу на травяном турнире «Большого шлема»?
Дата / Время: 02.07.2026, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Диана Шнайдер (22 года, 15-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Людмила Самсонова (27 лет, 41-я ракетка мира)
Победительница этого матча в третьем круге встретится с сильнейшей из пары Тайра Грант (Италия) – Мари Боузкова (Чехия, 21)
Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде (один из них – на траве). В нынешнем сезоне дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос» и хардовых соревнованиях в Брисбене. На Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 19 побед при 14 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показала в 2024 г., когда дошла до третьего круга. В прошлом сезоне вылетела во втором раунде.
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Выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе два травяных. В нынешнем сезоне на харде дошла до четвертьфинала в Брисбене и Абу-Даби. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала девять побед при 16 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до четвертьфинала.
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Спортсменки ранее провели два официальных очных матча – на грунте и харде в 2024 г. В обоих случаях победила Шнайдер.
Букмекеры считают фавориткой Шнайдер. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,72 на её победу и 2,10 на успех Самсоновой.
Последний очный матч спортсменок продлился 27 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,85 на ТБ (21,5) и 1,95 на ТМ (21,5).
У Самсоновой очень тяжелый сезон. В личном рейтинге она уже ниже, чем в парном. А на Уимблдоне россиянка защищает очки за четвертьфинал. Но именно на траве у Самсоновой сейчас, пожалуй, наивысшие шансы на успех. Покрытие подходит к её агрессивному стилю и силовой подаче.
Впрочем, общая форма Шнайдер по сезону значительно лучше. На «Ролан Гаррос» россиянка показала, пожалуй, лучший теннис в жизни. Переход на травяное покрытие получился сложным, но уже на Уимблдоне спортсменка потихоньку разгоняется. Так, в первом круге она проигрывала Лис со счетом 2:5, но затем взяла 11 геймов, отдав сопернице лишь один.
Рискнем предположить, что в предстоящем матче Шнайдер будет стабильнее и не позволит себе так провалиться на старте. Но и Самсонова, похоже, готова показать свой максимум на данный момент, которого должно хватить как минимум для конкурентной борьбы. Ждем, что россиянки разменяют пару десятков геймов.