Павел Силягин – Ослейс Иглесиас, 10 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В ночь на пятницу, 10 апреля, по московскому времени россиянин Павел Силягин проведет поединок за вакантный пояс IBF во втором среднем весе (до 76,2 кг). Соперником будет кубинец Ослейс Иглесиас, который также владеет титулом IBO. Сумеет ли россиянин покинуть ринг с двумя поясами?
Силягин
Иглесиас
|Россия
Страна
Куба
|32
Возраст
28
|17
Бои
14
|16 (7)
Победы (нокауты)
14 (13)
|0
Поражения (нокауты)
0
|1
Ничьи
0
|12
Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec
7
|186
Рост (см)
189
|186
Размах рук (см)
190
|Правша
Стойка
Левша
На любительском уровне брал бронзу чемпионата мира и Европейских игр. На профессиональном ринге выступает с 2020 г. В 2021-м забрал пояс WBC Silver во втором среднем весе, который защитил один раз. В 2024-м выиграл титул IBF Inter-Continental в той же категории. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в июле одолел Пабло Эсекьеля Корзо единогласным решением судей.
На профессиональном ринге выступает с 2019 г. Владел поясами WBA Inter-Continental и IBO Inter-Continental во втором среднем весе. В 2022 г. стал чемпионом мира по версии IBO. Защитил этот титул четыре раза. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Владимира Шишкина в восьмом раунде.
Безусловно, важнейший поединок в карьере Силягина. И, вероятно, самый сложный. Иглесиас – довольно опытный боксер со внушительными габаритами и высоким нокаутирующим потенциалом. Рубиться с ним опасно, шанс россиянина – переиграть соперника за счет техники и грамотного распределения сил на дистанции.
Сам Силягин обычно не форсирует события и не гонится за нокаутом. С учетом важности предстоящего поединка можно предположить, что спортсмен будет вдвойне осторожнее. Похоже, есть все основания ждать, что поединок дойдет как минимум до восьмого раунда.
Турнир на арене «Montreal Casino» в Монреале (провинция Квебек, Канада) начнется в пятницу, 10 апреля, в 01:30 по московскому времени. Главный бой Силягин – Иглесиас стоит ожидать не ранее 04:00 мск.
Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.
Полный кард