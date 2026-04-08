Павел Силягин – Ослейс Иглесиас, 10 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Безусловно, важнейший поединок в карьере Силягина. И, вероятно, самый сложный. Иглесиас – довольно опытный боксер со внушительными габаритами и высоким нокаутирующим потенциалом. Рубиться с ним опасно, шанс россиянина – переиграть соперника за счет техники и грамотного распределения сил на дистанции.

Сам Силягин обычно не форсирует события и не гонится за нокаутом. С учетом важности предстоящего поединка можно предположить, что спортсмен будет вдвойне осторожнее. Похоже, есть все основания ждать, что поединок дойдет как минимум до восьмого раунда.