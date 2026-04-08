Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Павел Силягин – Ослейс Иглесиас, 10 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Обновлено:
Появится ли в России новый чемпион мира?
Александр Бокулёв
Источник: RCC Boxing
В ночь на пятницу, 10 апреля, по московскому времени россиянин Павел Силягин проведет поединок за вакантный пояс IBF во втором среднем весе (до 76,2 кг). Соперником будет кубинец Ослейс Иглесиас, который также владеет титулом IBO. Сумеет ли россиянин покинуть ринг с двумя поясами?

Статистика

Свернуть

Силягин

 

Иглесиас

Россия

Страна

Куба

32

Возраст

28

17

Бои

14

16 (7)

Победы (нокауты)

14 (13)

0

Поражения (нокауты)

0

1

Ничьи

0

12

Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec

7

186

Рост (см)

189

186

Размах рук (см)

190

Правша

Стойка

Левша

Павел Силягин

Свернуть

На любительском уровне брал бронзу чемпионата мира и Европейских игр. На профессиональном ринге выступает с 2020 г. В 2021-м забрал пояс WBC Silver во втором среднем весе, который защитил один раз. В 2024-м выиграл титул IBF Inter-Continental в той же категории. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в июле одолел Пабло Эсекьеля Корзо единогласным решением судей.

Ослейс Иглесиас

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2019 г. Владел поясами WBA Inter-Continental и IBO Inter-Continental во втором среднем весе. В 2022 г. стал чемпионом мира по версии IBO. Защитил этот титул четыре раза. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Владимира Шишкина в восьмом раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа СилягинаПобеда ИглесиасаТМ (7,5)ТБ (7,5)
PARI6,501,091,951,75

Прогноз на бой

Свернуть

Безусловно, важнейший поединок в карьере Силягина. И, вероятно, самый сложный. Иглесиас – довольно опытный боксер со внушительными габаритами и высоким нокаутирующим потенциалом. Рубиться с ним опасно, шанс россиянина – переиграть соперника за счет техники и грамотного распределения сил на дистанции.

Сам Силягин обычно не форсирует события и не гонится за нокаутом. С учетом важности предстоящего поединка можно предположить, что спортсмен будет вдвойне осторожнее. Похоже, есть все основания ждать, что поединок дойдет как минимум до восьмого раунда.

Где смотреть бой Силягин – Иглесиас

Свернуть

Турнир на арене «Montreal Casino» в Монреале (провинция Квебек, Канада) начнется в пятницу, 10 апреля, в 01:30 по московскому времени. Главный бой Силягин – Иглесиас стоит ожидать не ранее 04:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.

Полный кард

  • Павел Силягин (Россия) – Ослейс Иглесиас (Куба). Второй средний вес. Бой за титулы IBF и IBO;
  • Луис Сантана (Канада) – Чанн Тонсон (Канада). Легкий вес. Бой за титул NABF;
  • Александр Гомон (Канада) – Лука Лозо (Хорватия). Средний вес. Бой за пояс WBO Oriental;
  • Лейла Бодуэн (Канада) – Виктория Ноэлия Бустос (Аргентина). Второй полулегкий вес;
  • Стефан Фонджо (Камерун) – Маркос Васкес (Мексика). Второй средний вес;
  • Артур Биярсланов (Канада) – Химерр Эспиноса (Мексика). Первый полусредний вес. Бой за титул NABF;
  • Эрик Исраэлян (Армения) – Франко Филгейра (Чили). Второй полулегкий вес.

