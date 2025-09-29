Янник Синнер — Алекс де Минаур, 30 сентября: прогноз на полуфинал турнира в Пекине

Оба спортсмена за три матча в Пекине отдали соперникам по сету. При этом в четвертьфинале де Минаур сэкономил немало сил благодаря раннему снятию Меншика. Но сложно сказать, что теперь в австралийца верится больше.

Дело в том, что статистика личных встреч в данном случае слишком показательна и разгромна. Де Минаур ни разу не обыгрывал Синнера. Более того, австралиец лишь однажды забрал сет у итальянца — и то пять лет назад.

В общем, де Минаур — что называется, клиент Синнера. Кондиции итальянца сейчас умеренные, но их наверняка хватит для очередной победы над удобным соперником. Однако рискнем предположить, что австралиец хотя бы избежит явного разгрома.