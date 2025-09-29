Янник Синнер — Алекс де Минаур, 30 сентября: прогноз на полуфинал турнира в Пекине

Во вторник, 30 сентября, в полуфинале хардового турнира ATP 500 в Пекине встретятся итальянец Янник Синнер и австралиец Алекс де Минаур. Сумеет ли вторая ракетка мира оправдать статус фаворита и продолжить борьбу за титул?
Дата / Время: 30.09.2025, не ранее 09:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Capital Group Diamond (Пекин, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Алекс де Минаур (26 лет, 8-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победитель этого матча в финале сыграет с сильнейшим из пары Лёрнер Тьен (США) — Даниил Медведев (Россия, 8)
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе 14 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора — два последних Australian Open, прошлый US Open и недавний Уимблдон. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. После этого, помимо победы на Уимблдоне, дошел до финала в Риме, на «Ролан Гаррос» (оба — грунт), на US Open и в Цинциннати (оба — хард). Всего в 2025 году одержал 40 побед при пяти поражениях. Турнир в Пекине выиграл в 2023-м, а в прошлом сезоне уступил в финале.
Выиграл десять турниров ATP в одиночном разряде, в том числе восемь хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титул в Вашингтоне, также добирался до финала в Роттердаме и полуфинала в Монте-Карло (грунт). На Australian Open пробился в четвертьфинал, на «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге, на Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержал 45 побед при 17 поражениях. В Пекине ранее выступал только в 2023-м, когда вылетел во втором круге.
Спортсмены провели десять официальных очных встреч: девять — на харде, одну — на грунте. Во всех случаях побеждал Синнер.
Букмекеры считают россиянина фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,14 на его победу и 6,80 на успех австралийца.
Три последних очных матча спортсменов вне турниров Большого шлема продлились минимум 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,76 на ТБ (19,5) и 2,04 на ТМ (19,5).
Оба спортсмена за три матча в Пекине отдали соперникам по сету. При этом в четвертьфинале де Минаур сэкономил немало сил благодаря раннему снятию Меншика. Но сложно сказать, что теперь в австралийца верится больше.
Дело в том, что статистика личных встреч в данном случае слишком показательна и разгромна. Де Минаур ни разу не обыгрывал Синнера. Более того, австралиец лишь однажды забрал сет у итальянца — и то пять лет назад.
В общем, де Минаур — что называется, клиент Синнера. Кондиции итальянца сейчас умеренные, но их наверняка хватит для очередной победы над удобным соперником. Однако рискнем предположить, что австралиец хотя бы избежит явного разгрома.