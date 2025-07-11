Янник Синнер — Новак Джокович, 11 июля: прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона

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11 июля в полуфинале мужского одиночного разряда Уимблдона сыграют Янник Синнер и Новак Джокович. Первая ракетка мира из Италии является фаворитом в борьбе за путевку в финал, но занимающий в рейтинге АТР 6-ю строчку серб находится в отличной форме. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.
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Дата / Время: 11.07.2025, не ранее 17:30 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета». Центральный корт
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира)
Новак Джокович (38 лет, 6-я ракетка мира)
Первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024, 2025 и Открытый чемпионат США-2024). Финалист турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2025); победитель Итогового турнира ATP 2024 года. Победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде). Двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.
В текущем сезоне провел 26 матчей: 23 победы - 3 поражения. Финалист турнира в Риме (грунт). На «Ролан Гаррос» дошел до финала, в котором уступил Карлосу Алькарасу. В финале Australian Open выиграл у Александра Зверева.
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Экс-первая ракетка мира. Рекордсмен по количеству выигранных титулов на турнирах Большого шлема - 24. 40 побед на турнирах серии Мастерс. 7 побед на итоговых турнирах АТР. Победитель 100 турниров АТР в одиночном разряде. Один из лучших игроков в истории мирового тенниса.
В 2025 году провел 34 матча: 26 побед против 8 поражений. Победитель турнира в Женеве (грунт). Финалист турнира в Майами (хард). На «Ролан Гаррос» в полуфинале уступил Яннику Синнеру. На Australian Open в полуфинале проиграл Александру Звереву.
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Спортсмены встречались 10 раз. 6 побед на счету Синнера, 4 - у Джоковича. Пять последних очных матчей выиграл итальянец. На Уимблдоне соперники встречались дважды, и это были единственные матчи теннисистов на траве. Оба раза выигрывал Джокович.
Синнер на турнире пока не проиграл ни одного сета, чего не скажешь о его ближайшем сопернике. Джокович может огорошить итальянца, но на длинной дистанции вряд ли способен конкурировать с Янником. Синнер достиг полуфинальной стадии на 12-м подряд турнире Большого шлема, став 12-м теннисистом в современной истории, которому удалось добиться подобного. Но все достижения меркнут на фоне прогнозов аналитиков. которые считают, что турнир выиграет Карлос Алькарас, играющий в параллельном полуфинале.
В пяти последних матчах соперников побеждал неизменно Синнер. Впрочем, ни одна из этих встреч не проходила на траве. Оба поединка на травяных кортах, что были в истории противостояния соперников, побеждал Джокович. Оба раза - на Уимблдоне (2022, 2023). Наш выбор не самый очевидный - победа Синнера при условии, что соперники сыграют не меньше четырех сетов. Итоговый вариант - выигрыш итальянца и количество геймов больше 40.