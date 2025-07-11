Янник Синнер — Новак Джокович, 11 июля: прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона

11 июля в полуфинале мужского одиночного разряда Уимблдона сыграют Янник Синнер и Новак Джокович. Первая ракетка мира из Италии является фаворитом в борьбе за путевку в финал, но занимающий в рейтинге АТР 6-ю строчку серб находится в отличной форме. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.

Дата / Время: 11.07.2025, не ранее 17:30 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета». Центральный корт

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира)

1-й круг: Лука Нарди (Италия, 94) — 6:4, 6:3, 6:0

2-й круг: Александар Вукич (Австралия, 78) — 6:1, 6:1, 6:3

3-й круг: Педро Мартинес-Портеро (Испания, 48) — 6:1, 6:3, 6:1

4-й круг: Григор Димитров (Болгария, 16) — 3:6, 5:7, 2:2 - отказ

¼ финала: Бен Шелтон (США, 13) — 7:6, 6:4, 6:4

Новак Джокович (38 лет, 6-я ракетка мира)