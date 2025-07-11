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10 июля 12:00ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Янник Синнер — Новак Джокович, 11 июля: прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона

Молодость против опыта
Руслан Ипполитов

11 июля в полуфинале мужского одиночного разряда Уимблдона сыграют Янник Синнер и Новак Джокович. Первая ракетка мира из Италии является фаворитом в борьбе за путевку в финал, но занимающий в рейтинге АТР 6-ю строчку серб находится в отличной форме. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.

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Дата / Время: 11.07.2025, не ранее 17:30 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета». Центральный корт

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Лука Нарди (Италия, 94) — 6:4, 6:3, 6:0
  • 2-й круг: Александар Вукич (Австралия, 78) — 6:1, 6:1, 6:3
  • 3-й круг: Педро Мартинес-Портеро (Испания, 48) — 6:1, 6:3, 6:1
  • 4-й круг: Григор Димитров (Болгария, 16) — 3:6, 5:7, 2:2 - отказ
  • ¼ финала: Бен Шелтон (США, 13) — 7:6, 6:4, 6:4

Новак Джокович (38 лет, 6-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Александр Мюллер (Франция, 40) — 6:1, 6:7, 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Даниэль Эванс (Великобритания, 215) — 6:3, 6:2, 6:0
  • 3-й круг: Миомир Кецманович (Сербия, 46) — 6:3, 6:0, 6:4
  • 4-й круг: Алекс де Минор (Австралия, 9) — 1:6, 6:4, 6:4, 6:4
  • ¼ финала: Флавио Коболли (Италия, 35) — 6:7, 6:2, 7:5, 6:4

Янник Синнер (Италия)

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Первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024, 2025 и Открытый чемпионат США-2024). Финалист турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2025); победитель Итогового турнира ATP 2024 года. Победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде). Двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.

В текущем сезоне провел 26 матчей: 23 победы - 3 поражения. Финалист турнира в Риме (грунт). На «Ролан Гаррос» дошел до финала, в котором уступил Карлосу Алькарасу. В финале Australian Open выиграл у Александра Зверева.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Новак Джокович (Сербия)

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Экс-первая ракетка мира. Рекордсмен по количеству выигранных титулов на турнирах Большого шлема - 24. 40 побед на турнирах серии Мастерс. 7 побед на итоговых турнирах АТР. Победитель 100 турниров АТР в одиночном разряде. Один из лучших игроков в истории мирового тенниса.

В 2025 году провел 34 матча: 26 побед против 8 поражений. Победитель турнира в Женеве (грунт). Финалист турнира в Майами (хард). На «Ролан Гаррос» в полуфинале уступил Яннику Синнеру.  На Australian Open в полуфинале проиграл Александру Звереву.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсмены встречались 10 раз. 6 побед на счету Синнера, 4 - у Джоковича. Пять последних очных матчей выиграл итальянец. На Уимблдоне соперники встречались дважды, и это были единственные матчи теннисистов на траве. Оба раза выигрывал Джокович.  

Ставки на исход

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Эксперты «Бетсити» верят в успех первой ракетки мира. Вероятность выигрыша Синнера оценена коэффициентом 1.53. Успешное пари на триумф Джоковича может обернуться выплатой по кэфу 2.60.

Ставки на тоталы

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Сделать ставку на то, что в матче будет сыграно не меньше 40 геймов (ТБ 39.5) можно с коэффициентом 1.75. ТМ 39.5 предложен в линии за 2.00.

Коэффициенты букмекеров

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Победа Синнера

Победа Джоковича

ТБ (39.5)

ТМ (39.5)

«Бетсити»

1.53

2.60

1.75

2.00

Прогноз и ставка

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Синнер на турнире пока не проиграл ни одного сета, чего не скажешь о его ближайшем сопернике. Джокович может огорошить итальянца, но на длинной дистанции вряд ли способен конкурировать с Янником. Синнер достиг полуфинальной стадии на 12-м подряд турнире Большого шлема, став 12-м теннисистом в современной истории, которому удалось добиться подобного. Но все достижения меркнут на фоне прогнозов аналитиков. которые считают, что турнир выиграет Карлос Алькарас, играющий в параллельном полуфинале.

В пяти последних матчах соперников побеждал неизменно Синнер. Впрочем, ни одна из этих встреч не проходила на траве. Оба поединка на травяных кортах, что были в истории противостояния соперников, побеждал Джокович. Оба раза - на Уимблдоне (2022, 2023). Наш выбор не самый очевидный - победа Синнера при условии, что соперники сыграют не меньше четырех сетов. Итоговый вариант - выигрыш итальянца  и количество геймов больше 40.

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