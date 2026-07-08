Янник Синнер – Новак Джокович, 10 июля: прогноз на полуфинал Уимблдона

Джокович выиграл самый продолжительный четвертьфинал в истории Уимблдона. Его матч с Оже-Альяссимом продлился 5 часов 15 минут и вошел в золотую коллекцию мирового тенниса. Восстанавливаться после такого, особенно в 39 лет, очень сложно, но серб уже не раз демонстрировал чудеса функциональной подготовки. Да и времени до полуфинала немало – два дня.

И в целом Джокович выглядит на нынешнем турнире гораздо интереснее Синнера. Серб бьет рекорды и демонстрирует, что всё еще по-особенному хорош именно на травяном покрытии. Опыт и фирменная психологическая устойчивость тоже на месте. А вот итальянец, при всем уважении к его соперникам, получил невероятно легкую сетку. До полуфинала лидер мирового рейтинга так и не встретился с сеяными оппонентами. И главный нюанс – это не позволяет в полной мере оценить нынешние кондиции Синнера, тем более что до этого в сезоне он на траве не выступал.

Но даже на фоне посредственного уровня сопротивления итальянец пока не блещет на Уимблдоне. У него возникали локальные проблемы, которые игроки калибра Джоковича как раз могут трансформировать в критические. Разница в коэффициентах понятно, но в ней есть некоторая инерция. Полагаем, базовые шансы серба в этот раз всё же выше, чем рисуют букмекеры.

С учетом котировок можно заиграть, например, плюсовую фору в 6,5 гейма через Джоковича.