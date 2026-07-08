Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыЯнник Синнер – Новак Джокович, 10 июля: прогноз на полуфинал Уимблдона

Янник Синнер – Новак Джокович, 10 июля: прогноз на полуфинал Уимблдона

Обновлено:
Как и год назад
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Янник Синнер
  • Новак Джокович
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В пятницу, 10 июля, в полуфинале Уимблдона-2026 встретятся Янник Синнер и Новак Джокович. Год назад на этой же стадии итальянец обыграл серба, а затем забрал титул. Повторится ли сюжет?

Дата / Время: 10.07.2026, не ранее 15:30 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Миомир Кецманович (Сербия) – 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3
  • 2-й круг: Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4
  • 3-й круг: Дженсон Бруксби (США) – 6:4, 6:3, 6:4
  • 4-й круг: Синтаро Мотидзуки (Япония) – 6:3, 7:6 (7:0), 6:3
  • 1/4 финала: Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:5, 7:6 (7:4), 6:3

Новак Джокович (39 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: У Ибин (Китай) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Артур Риндеркнеш (Франция, 25) – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)
  • 4-й круг: Роман Сафиуллин (Россия) – 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3
  • 1/4 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4)

Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Флавио Коболли (Италия, 9) / Артур Фери (Великобритания) – Тейлор Фритц (США, 6) / Александр Зверев (Германия, 2)

Янник Синнер

Победитель 25 турниров ATP, в том числе одного травяного. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Индиан-Уэллсе и Майами, на грунте – в Монте-Карло, Мадриде и Риме. На Australian Open дошел до полуфинала, на «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге. Всего в 2026 г. одержал 42 победы при трех поражениях. Уимблдон единственный раз выиграл в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Новак Джокович

Бывшая первая ракетка мира, выиграл 101 турнир на уровне ATP, в том числе восемь травяных. Победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах «Большого шлема» (24). В нынешнем сезоне дошел до финала Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 14 побед при четырех поражениях. Чемпионом Уимблдона становился семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), в прошлом сезоне дошел до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсмены ранее провели 11 официальных очных матчей. На грунте они обменялись победами. На траве Джокович выиграл дважды, Синнер – один раз. На харде итальянец одержал четыре победы, серб – две. 

Ставки на исход

Букмекеры считают лидера мирового рейтинга явным фаворитом. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,21 на его победу и 4,40 на успех серба.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменов в нынешнем сезоне прошел в полуфинале Australian Open и продлился 48 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,93 на ТБ (38,5) и 1,87 на ТМ (38,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СиннераПобеда ДжоковичаТБ (38,5)ТМ (38,5)
WINLINE1,214,401,931,87

Прогноз и ставка

Джокович выиграл самый продолжительный четвертьфинал в истории Уимблдона. Его матч с Оже-Альяссимом продлился 5 часов 15 минут и вошел в золотую коллекцию мирового тенниса. Восстанавливаться после такого, особенно в 39 лет, очень сложно, но серб уже не раз демонстрировал чудеса функциональной подготовки. Да и времени до полуфинала немало – два дня.

И в целом Джокович выглядит на нынешнем турнире гораздо интереснее Синнера. Серб бьет рекорды и демонстрирует, что всё еще по-особенному хорош именно на травяном покрытии. Опыт и фирменная психологическая устойчивость тоже на месте. А вот итальянец, при всем уважении к его соперникам, получил невероятно легкую сетку. До полуфинала лидер мирового рейтинга так и не встретился с сеяными оппонентами. И главный нюанс – это не позволяет в полной мере оценить нынешние кондиции Синнера, тем более что до этого в сезоне он на траве не выступал.

Но даже на фоне посредственного уровня сопротивления итальянец пока не блещет на Уимблдоне. У него возникали локальные проблемы, которые игроки калибра Джоковича как раз могут трансформировать в критические. Разница в коэффициентах понятно, но в ней есть некоторая инерция. Полагаем, базовые шансы серба в этот раз всё же выше, чем рисуют букмекеры.

С учетом котировок можно заиграть, например, плюсовую фору в 6,5 гейма через Джоковича. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer172 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer353 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer172 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer172 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer172 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading