Янник Синнер – Новак Джокович, 10 июля: прогноз на полуфинал Уимблдона

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В пятницу, 10 июля, в полуфинале Уимблдона-2026 встретятся Янник Синнер и Новак Джокович. Год назад на этой же стадии итальянец обыграл серба, а затем забрал титул. Повторится ли сюжет?
Дата / Время: 10.07.2026, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Новак Джокович (39 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Флавио Коболли (Италия, 9) / Артур Фери (Великобритания) – Тейлор Фритц (США, 6) / Александр Зверев (Германия, 2)
Победитель 25 турниров ATP, в том числе одного травяного. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Индиан-Уэллсе и Майами, на грунте – в Монте-Карло, Мадриде и Риме. На Australian Open дошел до полуфинала, на «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге. Всего в 2026 г. одержал 42 победы при трех поражениях. Уимблдон единственный раз выиграл в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира, выиграл 101 турнир на уровне ATP, в том числе восемь травяных. Победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах «Большого шлема» (24). В нынешнем сезоне дошел до финала Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 14 побед при четырех поражениях. Чемпионом Уимблдона становился семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), в прошлом сезоне дошел до полуфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели 11 официальных очных матчей. На грунте они обменялись победами. На траве Джокович выиграл дважды, Синнер – один раз. На харде итальянец одержал четыре победы, серб – две.
Букмекеры считают лидера мирового рейтинга явным фаворитом. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,21 на его победу и 4,40 на успех серба.
Единственный очный матч спортсменов в нынешнем сезоне прошел в полуфинале Australian Open и продлился 48 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,93 на ТБ (38,5) и 1,87 на ТМ (38,5).
Джокович выиграл самый продолжительный четвертьфинал в истории Уимблдона. Его матч с Оже-Альяссимом продлился 5 часов 15 минут и вошел в золотую коллекцию мирового тенниса. Восстанавливаться после такого, особенно в 39 лет, очень сложно, но серб уже не раз демонстрировал чудеса функциональной подготовки. Да и времени до полуфинала немало – два дня.
И в целом Джокович выглядит на нынешнем турнире гораздо интереснее Синнера. Серб бьет рекорды и демонстрирует, что всё еще по-особенному хорош именно на травяном покрытии. Опыт и фирменная психологическая устойчивость тоже на месте. А вот итальянец, при всем уважении к его соперникам, получил невероятно легкую сетку. До полуфинала лидер мирового рейтинга так и не встретился с сеяными оппонентами. И главный нюанс – это не позволяет в полной мере оценить нынешние кондиции Синнера, тем более что до этого в сезоне он на траве не выступал.
Но даже на фоне посредственного уровня сопротивления итальянец пока не блещет на Уимблдоне. У него возникали локальные проблемы, которые игроки калибра Джоковича как раз могут трансформировать в критические. Разница в коэффициентах понятно, но в ней есть некоторая инерция. Полагаем, базовые шансы серба в этот раз всё же выше, чем рисуют букмекеры.
С учетом котировок можно заиграть, например, плюсовую фору в 6,5 гейма через Джоковича.