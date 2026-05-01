Янник Синнер – Артюр Фис, 1 мая: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

Оба проводят впечатляющий грунтовый сезон
Александр Бокулёв
В полуфинале грунтового турнира ATP-1000 в Мадриде встретятся итальянец Янник Синнер и француз Артюр Фис. Сумеет ли первая ракетка мира подтвердить статус фаворита?

Дата / Время: 01.05.2026, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: Caja Magica, корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Бенжамен Бонзи (Франция) – 6:7 (6:8), 6:1, 6:4
  • 3-й круг: Эльмер Мёллер (Дания) – 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Кэмерон Норри (Великобритания, 19) – 6:2, 7:5
  • 1/4 финала: Рафаэль Ходар (Испания) – 6:2, 7:6 (7:0)

Артюр Фис (21 год, 25-я ракетка мира, 21-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Игнасио Бусе (Перу) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:5
  • 3-й круг: Эмилио Нава (США) – 7:6 (7:2), 6:3
  • 4-й круг: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 25) – 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Иржи Легечка (Чехия, 11) – 6:3, 6:4

Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Александр Блокс (Бельгия) – Флавио Коболли (Италия, 10) / Александр Зверев (Германия, 2)

Янник Синнер

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 23 турниров ATP, в том числе двух грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Индиан-Уэллсе и Майами и дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. На грунте выиграл турнир в Монте-Карло. Всего в 2026 г. одержал 28 побед при двух поражениях. На турнире в Мадриде уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне пропустил эти соревнования из-за дисквалификации.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Артюр Фис

Выиграл четыре турнира ATP, в том числе три грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии одержал победу в Барселоне. На харде дошел до финала в Дохе и полуфинала в Майами, на Australian Open не выступил из-за травмы. Всего в 2026 г. одержал 22 победы при пяти поражениях. На турнире в Мадриде уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсмены ранее провели один официальный очный матч на харде. В Монпелье-2023 победу со счетом 7:5, 6:2 одержал Синнер.

Ставки на исход

Букмекеры считают явным фаворитом итальянца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,16 на его победу и 5,30 на успех француза.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменов продлился 20 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СиннераПобеда ФисаТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,165,301,911,89

Прогноз и ставка

Когда Фиса не беспокоят проблемы со здоровьем, он способен играть на уровне топ-5 мирового рейтинга. Это один из самых талантливых представителей молодого поколения. В нынешнем грунтовом сезоне француз набрал прекрасный ход, и теперь крайне интересно посмотреть на него на фоне Синнера.

Итальянец испытывал локальные проблемы в Мадриде, но в целом вопросов к нему нет. Остановить лидера мирового рейтинга с его выдающейся универсальностью крайне сложно. Но зацепиться в каждом сете агрессивному и мобильному Фису точно по силам. Рискнем предположить, что спортсмены в очном матче вновь разменяют пару десятков геймов.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_4eb1865757.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading