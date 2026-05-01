Янник Синнер – Артюр Фис, 1 мая: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

В полуфинале грунтового турнира ATP-1000 в Мадриде встретятся итальянец Янник Синнер и француз Артюр Фис. Сумеет ли первая ракетка мира подтвердить статус фаворита?
Дата / Время: 01.05.2026, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: Caja Magica, корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Артюр Фис (21 год, 25-я ракетка мира, 21-й номер посева)
Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Александр Блокс (Бельгия) – Флавио Коболли (Италия, 10) / Александр Зверев (Германия, 2)
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 23 турниров ATP, в том числе двух грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Индиан-Уэллсе и Майами и дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. На грунте выиграл турнир в Монте-Карло. Всего в 2026 г. одержал 28 побед при двух поражениях. На турнире в Мадриде уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне пропустил эти соревнования из-за дисквалификации.
Выиграл четыре турнира ATP, в том числе три грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии одержал победу в Барселоне. На харде дошел до финала в Дохе и полуфинала в Майами, на Australian Open не выступил из-за травмы. Всего в 2026 г. одержал 22 победы при пяти поражениях. На турнире в Мадриде уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Спортсмены ранее провели один официальный очный матч на харде. В Монпелье-2023 победу со счетом 7:5, 6:2 одержал Синнер.
Букмекеры считают явным фаворитом итальянца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,16 на его победу и 5,30 на успех француза.
Единственный очный матч спортсменов продлился 20 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).
Когда Фиса не беспокоят проблемы со здоровьем, он способен играть на уровне топ-5 мирового рейтинга. Это один из самых талантливых представителей молодого поколения. В нынешнем грунтовом сезоне француз набрал прекрасный ход, и теперь крайне интересно посмотреть на него на фоне Синнера.
Итальянец испытывал локальные проблемы в Мадриде, но в целом вопросов к нему нет. Остановить лидера мирового рейтинга с его выдающейся универсальностью крайне сложно. Но зацепиться в каждом сете агрессивному и мобильному Фису точно по силам. Рискнем предположить, что спортсмены в очном матче вновь разменяют пару десятков геймов.