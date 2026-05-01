Янник Синнер – Артюр Фис, 1 мая: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

Когда Фиса не беспокоят проблемы со здоровьем, он способен играть на уровне топ-5 мирового рейтинга. Это один из самых талантливых представителей молодого поколения. В нынешнем грунтовом сезоне француз набрал прекрасный ход, и теперь крайне интересно посмотреть на него на фоне Синнера.

Итальянец испытывал локальные проблемы в Мадриде, но в целом вопросов к нему нет. Остановить лидера мирового рейтинга с его выдающейся универсальностью крайне сложно. Но зацепиться в каждом сете агрессивному и мобильному Фису точно по силам. Рискнем предположить, что спортсмены в очном матче вновь разменяют пару десятков геймов.