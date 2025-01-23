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13 ноября 14:41ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Янник Синнер — Даниил Медведев, 14 ноября: прогноз на матч Итогового турнира ATP

Для борьбы за плей-офф россиянину нужна победа
Александр Бокулёв

В четверг, 14 ноября, завершатся матчи Итогового турнира ATP в группе Илие Настасе. В своей заключительной игре этой стадии Даниил Медведев встретится с Янником Синнером. Кто окажется сильнее в противостоянии первых ракеток России и мира?

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Дата / Время: 14.11.2024, не ранее 22:30 по московскому времени

Арена: «Пала Альпитур», Центральный корт (Турин, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, сервис Okko и Winline

Турнирная сетка

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Группа Илие Настасе

1 тур

Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минаур (Австралия, 7). 6:3, 6:4

Тейлор Фритц (США, 5) — Даниил Медведев (Россия, 4). 6:4, 6:3

2 тур

Даниил Медведев (Россия, 4) — Алекс де Минаур (Австралия, 7). 6:2, 6:4

Янник Синнер (Италия, 1) — Тейлор Фритц (США, 5). 6:4, 6:4

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Янник Синнер

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23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева

Бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 15 турниров ATP, в том числе 13 хардовых. Также выиграл два мэйджора - последние Australian Open и US Open. Кроме того, в нынешнем сезоне взял титулы на харде в Роттердаме, Майами, Цинциннати и Шанхае и на траве в Галле. На «Ролан Гаррос» вылетел в полуфинале, на Уимблдоне - в четвертьфинале. Всего в 2024 году выиграл 67 матча при шести поражениях. На Итоговом турнире ATP лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до финала.

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Даниил Медведев

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28 лет, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе 17 хардовых. Также выиграл один мэйджор - US Open 2021 года. В нынешнем сезоне уступил в финалах Australian Open и турнира в Индиан-Уэллсе. На «Ролан Гаррос» дошел до четвертого круга, на Уимблдоне - до полуфинала, на US Open - до четвертьфинала. Всего в 2024 году одержал 46 побед при 20 поражениях. Итоговый турнир ATP выигрывал в 2020-м. В прошлом сезоне на этих соревнованиях вылетел в полуфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели 14 официальных очных матчей, между ними паритет. Первые шесть выиграл Медведев, следующие пять - Синнер. Затем победу вновь одержал россиянин, но последние две встречи вновь остались за итальянцем.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Синнера явным фаворитом предстоящего матча. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,22 на его победу и 4,50 на успех Медведева.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры ожидают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Компания PARI дает коэффициенты 1,77 на ТБ (21,5) и 2,05 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СиннераПобеда МедведеваТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI1,224,501,772,05

Прогноз и ставка

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Медведев крайне блекло выглядел в первом туре, но прекрасно сыграл во втором. Такая динамика внушает оптимизм, но всё же слабо верится в то, что россиянин остановит Синнера. Лидер мирового рейтинга не дает повода усомниться в своих притязаниях на титул. Пока в Турине он не отдал соперникам ни сета.

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Впрочем, шансы россиянина выросли ещё и за счет мотивации. Победа наверняка откроет Медведеву путь в полуфинал, да и в целом успех в матче с де Минауром добавил ему уверенности. При этом россиянин отмечает, что не зациклен на плей-офф: мол, получится - хорошо, не выйдет - ничего страшного. Пока больше похоже на хладнокровие, чем на сдачу позиций.

Резюмируя, ставить даже на один сыгранный сет от Медведева не рискнём. Но завести Синнера как минимум на 13-й гейм россиянину по силам. Такой индивидуальный тотал и попробуем.

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