Янник Синнер — Даниил Медведев, 14 ноября: прогноз на матч Итогового турнира ATP

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В четверг, 14 ноября, завершатся матчи Итогового турнира ATP в группе Илие Настасе. В своей заключительной игре этой стадии Даниил Медведев встретится с Янником Синнером. Кто окажется сильнее в противостоянии первых ракеток России и мира?
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Дата / Время: 14.11.2024, не ранее 22:30 по московскому времени
Арена: «Пала Альпитур», Центральный корт (Турин, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, сервис Okko и Winline
Группа Илие Настасе
1 тур
Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минаур (Австралия, 7). 6:3, 6:4
Тейлор Фритц (США, 5) — Даниил Медведев (Россия, 4). 6:4, 6:3
2 тур
Даниил Медведев (Россия, 4) — Алекс де Минаур (Австралия, 7). 6:2, 6:4
Янник Синнер (Италия, 1) — Тейлор Фритц (США, 5). 6:4, 6:4
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23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева
Бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 15 турниров ATP, в том числе 13 хардовых. Также выиграл два мэйджора - последние Australian Open и US Open. Кроме того, в нынешнем сезоне взял титулы на харде в Роттердаме, Майами, Цинциннати и Шанхае и на траве в Галле. На «Ролан Гаррос» вылетел в полуфинале, на Уимблдоне - в четвертьфинале. Всего в 2024 году выиграл 67 матча при шести поражениях. На Итоговом турнире ATP лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до финала.
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28 лет, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе 17 хардовых. Также выиграл один мэйджор - US Open 2021 года. В нынешнем сезоне уступил в финалах Australian Open и турнира в Индиан-Уэллсе. На «Ролан Гаррос» дошел до четвертого круга, на Уимблдоне - до полуфинала, на US Open - до четвертьфинала. Всего в 2024 году одержал 46 побед при 20 поражениях. Итоговый турнир ATP выигрывал в 2020-м. В прошлом сезоне на этих соревнованиях вылетел в полуфинале.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели 14 официальных очных матчей, между ними паритет. Первые шесть выиграл Медведев, следующие пять - Синнер. Затем победу вновь одержал россиянин, но последние две встречи вновь остались за итальянцем.
Букмекеры считают Синнера явным фаворитом предстоящего матча. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,22 на его победу и 4,50 на успех Медведева.
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Букмекеры ожидают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Компания PARI дает коэффициенты 1,77 на ТБ (21,5) и 2,05 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI
Медведев крайне блекло выглядел в первом туре, но прекрасно сыграл во втором. Такая динамика внушает оптимизм, но всё же слабо верится в то, что россиянин остановит Синнера. Лидер мирового рейтинга не дает повода усомниться в своих притязаниях на титул. Пока в Турине он не отдал соперникам ни сета.
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Впрочем, шансы россиянина выросли ещё и за счет мотивации. Победа наверняка откроет Медведеву путь в полуфинал, да и в целом успех в матче с де Минауром добавил ему уверенности. При этом россиянин отмечает, что не зациклен на плей-офф: мол, получится - хорошо, не выйдет - ничего страшного. Пока больше похоже на хладнокровие, чем на сдачу позиций.
Резюмируя, ставить даже на один сыгранный сет от Медведева не рискнём. Но завести Синнера как минимум на 13-й гейм россиянину по силам. Такой индивидуальный тотал и попробуем.
Партнерский проект