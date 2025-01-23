Янник Синнер — Даниил Медведев, 14 ноября: прогноз на матч Итогового турнира ATP

Медведев крайне блекло выглядел в первом туре, но прекрасно сыграл во втором. Такая динамика внушает оптимизм, но всё же слабо верится в то, что россиянин остановит Синнера. Лидер мирового рейтинга не дает повода усомниться в своих притязаниях на титул. Пока в Турине он не отдал соперникам ни сета.

Мужские пары Australian Open 2025.

Впрочем, шансы россиянина выросли ещё и за счет мотивации. Победа наверняка откроет Медведеву путь в полуфинал, да и в целом успех в матче с де Минауром добавил ему уверенности. При этом россиянин отмечает, что не зациклен на плей-офф: мол, получится - хорошо, не выйдет - ничего страшного. Пока больше похоже на хладнокровие, чем на сдачу позиций.

Резюмируя, ставить даже на один сыгранный сет от Медведева не рискнём. Но завести Синнера как минимум на 13-й гейм россиянину по силам. Такой индивидуальный тотал и попробуем.