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7 ноября 13:32ГлавнаяАналитика

Теннис, Итоговый турнир ATP 2024 года: расписание, участники, коэффициенты

Два россиянина в борьбе за престижный титул
Александр Бокулёв
Даниил Медведев и Андрей Рублёв (слева направо). Источник: ATP Tour
Даниил Медведев и Андрей Рублёв (слева направо). Источник: ATP Tour

В воскресенье, 10 ноября, в итальянском Турине стартуют соревнования 2024 ATP Finals, также известные как ежегодный Итоговый турнир. Рассказываем о регламенте, представляем участников и котировки букмекерских контор на одно из главных событий в мире тенниса.

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Правила и призовой фонд

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Соревнования проводятся в конце сезона регулярного тура. На них квалифицировались восемь спортсменов с лучшими результатами в рамках календарного года. Очки фиксируются в таблице чемпионской гонки, в которой позиции теннисистов не всегда идентичны актуальному рейтингу WTA. 

При этом Новак Джокович, который отобрался на Итоговый турнир, снялся с него из-за травмы. Серба в заявке заменил девятый номер чемпионской гонки россиянин Андрей Рублев.

Структура турнира включает в себя групповой этап. Теннисистов путем жеребьевки разбили на два квартета, после чего они проведут матчи по круговой системе. Победитель каждой группы выйдет в полуфинал, где встретится со спортсменом, занявшим второе место в другой группе. Сильнейшие на этой стадии попадают в финал.

Турнир организуется на кортах с хардовым покрытием. Призовой фонд соревнований равен $15,25 млн, что аналогично сумме на Итоговом турнире WTA среди женщин.

Участники

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По результатам чемпионской гонки 2024 года и после снятия Джоковича сформировался такой состав участников на Итоговый турнир:

  1. Янник Синнер (Италия)
  2. Александр Зверев (Германия)
  3. Карлос Алькарас (Испания)
  4. Даниил Медведев (Россия)
  5. Тейлор Фритц (США)
  6. Каспер Рууд (Норвегия)
  7. Алекс де Минор (Австралия)
  8. Андрей Рублев (Россия)

В парном разряде сформировался такой список участников:

  1. Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия)
  2. Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина)
  3. Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Никола Мектич (Хорватия)
  4. Симоне Болелли / Андреа Вавассори (Италия)
  5. Макс Пёрселл / Джордан Томпсон (Австралия)
  6. Рохан Бопанна (Индия) / Мэттью Эбден (Австралия)
  7. Харри Хелиоваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания)
  8. Кевин Кравиц / Тим Пюц (Германия)
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Результаты жеребьевки

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Одиночный разряд

Группа Илие Настасе: Синнер, Медведев, Фритц, де Минор;

Группа Джона Ньюкомба: Зверев, Алькарас, Рууд, Рублев.

Парный разряд

Группа Боба Брайана: Аревало / Павич, Болелли / Вавассори, Бопанна / Эбден, Кравиц / Пюц;

Группа Майка Брайана: Гранольерс / Себальос, Колхоф / Мектич, Пёрселл / Томпсон, Хелиоваара / Паттен.

Следите за выступлением российских спортсменов. Теннис Медведев сегодня где смотреть.

Победители Итогового турнира ATP

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Среди участников в одиночном разряде есть два теннисиста, которые ранее брали титул на этих соревнованиях. Зверев стал чемпионом в 2018 и 2021 годах, Медведев оказался сильнейшим в 2020-м.

Самый титулованный спортсмен в истории Итогового турнира — Джокович, побеждавший на соревнованиях семь раз в одиночном разряде, в том числе в двух последних сезонах. Рекорд в парном разряде с тем же числом трофеев держат американцы Питер Флеминг и Джон Макинрой. В прошлом году в этой дисциплине первенствовали американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.

Расписание и трансляции

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Итоговый турнир ATP продлится до 10 ноября. Смотреть прямые трансляции матчей можно на телеканале Eurosport, его платформе Eurosport Player и сервисах букмекерской компании Winline.

Коэффициенты букмекеров

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Информация будет обновлена.

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