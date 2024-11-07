Теннис, Итоговый турнир ATP 2024 года: расписание, участники, коэффициенты

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В воскресенье, 10 ноября, в итальянском Турине стартуют соревнования 2024 ATP Finals, также известные как ежегодный Итоговый турнир. Рассказываем о регламенте, представляем участников и котировки букмекерских контор на одно из главных событий в мире тенниса.
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Соревнования проводятся в конце сезона регулярного тура. На них квалифицировались восемь спортсменов с лучшими результатами в рамках календарного года. Очки фиксируются в таблице чемпионской гонки, в которой позиции теннисистов не всегда идентичны актуальному рейтингу WTA.
При этом Новак Джокович, который отобрался на Итоговый турнир, снялся с него из-за травмы. Серба в заявке заменил девятый номер чемпионской гонки россиянин Андрей Рублев.
Структура турнира включает в себя групповой этап. Теннисистов путем жеребьевки разбили на два квартета, после чего они проведут матчи по круговой системе. Победитель каждой группы выйдет в полуфинал, где встретится со спортсменом, занявшим второе место в другой группе. Сильнейшие на этой стадии попадают в финал.
Турнир организуется на кортах с хардовым покрытием. Призовой фонд соревнований равен $15,25 млн, что аналогично сумме на Итоговом турнире WTA среди женщин.
По результатам чемпионской гонки 2024 года и после снятия Джоковича сформировался такой состав участников на Итоговый турнир:
В парном разряде сформировался такой список участников:
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Одиночный разряд
Группа Илие Настасе: Синнер, Медведев, Фритц, де Минор;
Группа Джона Ньюкомба: Зверев, Алькарас, Рууд, Рублев.
Парный разряд
Группа Боба Брайана: Аревало / Павич, Болелли / Вавассори, Бопанна / Эбден, Кравиц / Пюц;
Группа Майка Брайана: Гранольерс / Себальос, Колхоф / Мектич, Пёрселл / Томпсон, Хелиоваара / Паттен.
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Среди участников в одиночном разряде есть два теннисиста, которые ранее брали титул на этих соревнованиях. Зверев стал чемпионом в 2018 и 2021 годах, Медведев оказался сильнейшим в 2020-м.
Самый титулованный спортсмен в истории Итогового турнира — Джокович, побеждавший на соревнованиях семь раз в одиночном разряде, в том числе в двух последних сезонах. Рекорд в парном разряде с тем же числом трофеев держат американцы Питер Флеминг и Джон Макинрой. В прошлом году в этой дисциплине первенствовали американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.
Итоговый турнир ATP продлится до 10 ноября. Смотреть прямые трансляции матчей можно на телеканале Eurosport, его платформе Eurosport Player и сервисах букмекерской компании Winline.
Информация будет обновлена.
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