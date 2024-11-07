Теннис, Итоговый турнир ATP 2024 года: расписание, участники, коэффициенты

Соревнования проводятся в конце сезона регулярного тура. На них квалифицировались восемь спортсменов с лучшими результатами в рамках календарного года. Очки фиксируются в таблице чемпионской гонки, в которой позиции теннисистов не всегда идентичны актуальному рейтингу WTA.

При этом Новак Джокович, который отобрался на Итоговый турнир, снялся с него из-за травмы. Серба в заявке заменил девятый номер чемпионской гонки россиянин Андрей Рублев.

Структура турнира включает в себя групповой этап. Теннисистов путем жеребьевки разбили на два квартета, после чего они проведут матчи по круговой системе. Победитель каждой группы выйдет в полуфинал, где встретится со спортсменом, занявшим второе место в другой группе. Сильнейшие на этой стадии попадают в финал.

Турнир организуется на кортах с хардовым покрытием. Призовой фонд соревнований равен $15,25 млн, что аналогично сумме на Итоговом турнире WTA среди женщин.