Антистресс-игра от PARI: фрибеты до 1 500 рублей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА «ПАРИ» (ООО «БК «ПАРИ»), 142214, Московская область, город Серпухов, ул. Ворошилова, д. 147, строение 1, этаж 2, помещение 1, ОГРН 1027703029188, ИНН 7703365167, https://www.pari.ru.

1.2. Акция проводится в сети Интернет на сайте pari.ru/promo/bubble (далее по тексту настоящих Условий — «Сайт Акции»).

1.3. Территория проведения Акции — Российская Федерация.

1.4. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Условиями Акции.

1.5. Акция не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Подарочный фонд Акции формируется Организатором Акции, а не ее Участниками.

1.6. Организатор Акции оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в Условиях настоящей Акции. При этом информацию о любых изменениях Условий настоящей Акции, можно узнать на Сайте Акции.

1.7. Акция направлена на популяризацию бренда PARI (ПАРИ), а также с целью увеличения интереса к спорту в Российской Федерации.

1.8. «Фрибет» — сумма, доступная для заключения пари. В случае выигрыша пари, размещенного посредством Фрибета, Участник Акции получает только сумму выигрыша (без суммы Фрибета). Фрибет не является интерактивной ставкой, средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых.

1.9. «Игра» — онлайн игра «Успокоительная Пупырка», размещенная на Сайте Акции.

2. СРОКИ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.

2.1. Сроки проведения Акции — с 00 часов 01 минуты 25 июля 2024 года по 23 часа 59 минут 01 июля 2025 года (временной пояс GMT+3).

2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях на Сайте Акции.

2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:

2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени (GMT+3) последнего дня каждого из сроков.

2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 календарный день равен 24 (двадцати четырем) астрономическим часам.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ.

3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.

3.2. К участию в Акции допускаются физические лица, которые прошли процедуру регистрации и идентификации на сайте https://www.pari.ru либо в официальных приложениях Организатора Акции для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.pari.ru.

3.3. Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) учетной записи.

3.4. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются.

3.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.

3.6. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации, участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями Акции.

4. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД АКЦИИ.

4.1. Общий Подарочный фонд для Акции составляет Фрибет 45 000 000 (сорок пять миллионов) бонусных рублей.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.

5.1. Для участия в Акции и розыгрыша фрибета:

5.1.1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте Организатора Акции https://www.pari.ru/ или в официальных приложениях Организатора Акции для мобильных устройств операционных систем iOS и Android, или являться клиентом Организатора Акции https://www.pari.ru;

5.1.2. На Сайте Акции по адресу https://www.pari.ru/promo/bubble авторизоваться, введя номер игрового счета у Организатора, и нажать кнопку «Играть»;

5.1.3. Задача пользователя — лопать пупырки появляющиеся на экране после проигранного матча любимой команды, чем больше будет совокупная шкала с кликами всех пользователей до окончания акции, тем больше подарочный фонд, который могут разделить между собой самые активные участники. Текущие места Участников отображаются в разделе Рейтинг и распределяются по количествам кликов каждого из Участников. Клики и Рейтинг обнуляются после каждого тура РПЛ сезона 2024/2025 в рамках сроков Акции.

5.1.4. При достижении всеми участниками Акции совокупного уровня 5 000 000 (пять миллионов) кликов, исходя из Рейтинга Участников, 1 000 пользователей с наибольшим количеством кликов, согласно Рейтингу, получат Фрибет 500 (пятьсот) бонусных рублей каждый;

При достижении всеми участниками Акции совокупного уровня 10 000 000 (десять миллионов) кликов, исходя из Рейтинга Участников, 1 000 пользователей с наибольшим количеством кликов, согласно Рейтингу, получат Фрибет 1000 (одна тысяча) бонусных рублей каждый;

При достижении всеми участниками Акции совокупного уровня 15 000 000 (пятнадцать миллионов) кликов, 1 000 пользователей с наибольшим количеством кликов, согласно Рейтингу, получат Фрибет 1500 (одна тысяча пятьсот) бонусных рублей каждый;

Подарки распределяются в течение 5 (пяти) дней после завершения соответствующего тура РПЛ.

5.1.5. Для размещения пари посредством Фрибета, полученного в размере, определенном согласно пунктам 5.1.4, Участнику необходимо:

5.1.5.1. Выбрать события для заключения пари с коэффициентом от 1.01

5.1.5.2. Использовать Фрибет на своем бонусном счете во вкладке «КУПОН» в течение 7 (семи) дней после появления в купоне, путем нажатия кнопки, заключить пари.

5.1.6. В Акции не принимают участия:

5.1.6.1. пари, рассчитанные по услуге «Кэшаут» (досрочная выплата);

5.1.6.2. пари, рассчитанные с коэффициентом менее 1.01;

5.1.6.3. пари типа «Система»;

5.1.6.4. пари заключенные в разделе «Игры 24/7»;

5.1.7. Сумма Фрибета размещается посредством заключения исключительно одного пари.

5.1.8. В течение 72 (семидесяти двух) часов после расчета пари в личном кабинете, на игровой счет такого Участника Акции будет начислена выплата по Фрибету.

5.1.9. В случае, если сумма выплаты меньше суммы пари или пари рассчитано с коэффициентом 1.00 — выплата по Фрибету не начисляется, возврат суммы Фрибета на бонусный счет не осуществляется.

5.1.10. В случае, если Участник Акции после активации Фрибета в своем личном кабинете, не заключил пари в течение 7 (семи) дней, сумма Фрибета автоматически списывается с бонусного счета Участника из вкладки «КУПОН».

5.1.11. Организатор оставляет за собой право аннулировать Фрибет и отказать Участнику Акции в его предоставлении без объяснения причин в случае, если в отношении Участника Акции возникнут подозрения в нарушении «принципа честной игры» или применении стратегий, которые, по мнению Организатора, направлены на получение несправедливого преимущества Участника Акции перед Организатором либо другими Участниками Акции. В спорных ситуациях решение уполномоченных представителей Организатора является окончательным. Участник Акции вправе оспорить такое решение в соответствии с Правилами азартных игр Организатора.

6. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

6.1. Победители акции определяются неслучайным образом на основе количества совершенных кликов.

6.2. Победителями акции станут те участники, которые сделают больше всего кликов в рамках одного игрового периода.

6.3. Итоги конкурса будут подводиться в течение 5 (пяти) дней после окончания каждого тура РПЛ.

6.4. Претендентами на получение Подарков Акции «Успокоительная пупырка» являются Участники акции, выполнившие действия, указанные в пункте 5.1.3 настоящих Правил. Из таких Участников Организатор в срок, указанный в пункте 6.3. Правил, формирует базу претендентов на получение Подарков Акции согласна распределению, описанному в пункте 5.1.4. Участники, претендующие на подарки, получат на сайте акции уведомление в виде поп-ап сообщения.

6.5. Организатор связывается с Участником Победителем посредством письма на электронную почту, указанную при авторизации в игре.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.

7.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.

7.2. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.

7.3. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.

7.4. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотреблений при участии в Акции.

8.2. Акция также может быть прекращена / приостановлена / отменена по инициативе Организатора без объяснения причин, а также в случае если исчерпан Подарочный фонд Акции (информация о прекращении и/или приостановлении, продлении и/или внесении изменений в Условия Акции доводится до Участников путем размещения информации на Сайте Акции).

8.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех Участников Акции.