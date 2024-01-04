Бонусы PARI: 20 фрибетов по 50 рублей в «Играх 24/7»

Партнерский проект
Букмекерская контора PARI дарит новым клиентам 20 фрибетов по 50 рублей для игры в нарды, буллиты, дартс, спортивный бридж и интерактивный бокс.
Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:
В течение 24 часов после выполнения вышеперечисленных условий вам начислят 20 фрибетов номиналом 50 ₽ каждый в разделе «Игры 24/7».
Имейте в виду: фрибет можно использовать только целиком на ставках в разделе «Игры 24/7» с коэффициентом от 1,30 и выше. Если ставка окажется выигрышной, то на ваш бонусный счет поступит сумма чистого выигрыша.
Чтобы чистый выигрыш перевести на основной счет, его нужно отыграть в 5-кратном размере ставками с коэффициентом не ниже 1,50 из раздела «Игры 24/7» в течение 14 дней с момента начисления выигрыша по фрибету.
+ Учитываются все виды ставок на любые события в разделе «Игры 24/7».
- Акция рассчитана только на новичков.
- Выигрыш по фрибету необходимо отыграть.
Интересное предложение для любителей быстрых игр, и в первую очередь новичков в беттинге. Бесплатные ставки - практически беспроигрышная возможность испытать свою удачу и быстро узнать результат.
Партнерский проект