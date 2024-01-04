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4 января 8:04ГлавнаяБонусы
БК PARI
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Бонусы PARI: 20 фрибетов по 50 рублей в «Играх 24/7»

Акция для любителей нард, буллитов, дартса, спортивного бриджа и интерактивного бокса
Валентин Васильев
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Букмекерская контора PARI дарит новым клиентам 20 фрибетов по 50 рублей для игры в нарды, буллиты, дартс, спортивный бридж и интерактивный бокс.

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте PARI.
  2. Пройдите процедуру идентификации.
  3. Пополните счет как минимум на 1000 рублей в течение двух недель с момента регистрации.

В течение 24 часов после выполнения вышеперечисленных условий вам начислят 20 фрибетов номиналом 50 ₽ каждый в разделе «Игры 24/7».

Имейте в виду: фрибет можно использовать только целиком на ставках в разделе «Игры 24/7» с коэффициентом от 1,30 и выше. Если ставка окажется выигрышной, то на ваш бонусный счет поступит сумма чистого выигрыша.

Чтобы чистый выигрыш перевести на основной счет, его нужно отыграть в 5-кратном размере ставками с коэффициентом не ниже 1,50 из раздела «Игры 24/7» в течение 14 дней с момента начисления выигрыша по фрибету.

Плюсы и минусы

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+ Учитываются все виды ставок на любые события в разделе «Игры 24/7».

- Акция рассчитана только на новичков.
- Выигрыш по фрибету необходимо отыграть.

Заключение 

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Интересное предложение для любителей быстрых игр, и в первую очередь новичков в беттинге. Бесплатные ставки - практически беспроигрышная возможность испытать свою удачу и быстро узнать результат.

Обзор букмекерской конторы PARI

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров