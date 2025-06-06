Янник Синнер — Андрей Рублев, 2 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Синнер на нынешнем «Ролан Гаррос» идет по нарастающей. Победы становятся всё более уверенными, а в прошлом матче он вовсе отдал Легечке лишь три гейма. Всего за три круга итальянец не проиграл ни сета и пока не дает повода усомниться в себе.

Но кажется, что Рублёва букмекеры всё же недооценивают — уж слишком разгромные коэффициенты. Россиянин довольно спокойно вкатился в турнир, а после снятия Фиса получил время для дополнительного отдыха. Конечно, это может повлиять на соревновательный тонус, но Рублёв выступал в Гамбурге на неделе перед «Ролан Гаррос», поэтому вряд ли данный фактор окажется ключевым.

Резюмируя, считаем, что агрессивный стиль россиянина поможет ему навязать борьбу Синнеру на грунте. Безусловно, итальянец — фаворит, но Рублёв точно способен зацепить как минимум сет. А уж фора в +8,5 гейма вовсе выглядит классным вариантом для ставки.