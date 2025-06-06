Янник Синнер — Андрей Рублев, 2 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

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Андрей Рублёв из-за падения в мировом рейтинге уже в четвертом круге Открытого чемпионата Франции 2025 года получил максимально топового соперника. Путевку в четвертьфинал вторая ракетка России оспорит с итальянцем Янником Синдром. Стоит ли ждать сенсацию?
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Дата / Время: 02.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Андрей Рублёв (27 лет, 15-я ракетка мира, 17-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары Александр Бублик (Казахстан) — Джек Дрэйпер (Великобритания, 5)
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл три мэйджора — два последних Australian Open и прошлый US Open. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Помимо Australian Open, выступил только на грунте в Риме, где дошел до финала. Всего в 2025 году одержал 15 побед при одном поражении. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в прошлом сезоне, когда пробился в полуфинал.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть — на грунте. В нынешнем сезоне победил на хардовых соревнованиях в Дохе, дошел до финала в Гамбурге (грунт) и полуфинала в Монпелье (хард), на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 17 побед при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2020-м и 2022-м, когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели девять официальных очных матчей. На грунте итальянец выиграл дважды, россиянин — один раз. На харде Синнер одержал четыре победы, Рублёв — две.
Букмекеры считают итальянца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,04 на его победу и 11,00 на успех россиянина.
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Шесть из семи полных очных матчей спортсменов продлились минимум 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (30,5) и 1,89 на ТМ (30,5).
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Синнер на нынешнем «Ролан Гаррос» идет по нарастающей. Победы становятся всё более уверенными, а в прошлом матче он вовсе отдал Легечке лишь три гейма. Всего за три круга итальянец не проиграл ни сета и пока не дает повода усомниться в себе.
Но кажется, что Рублёва букмекеры всё же недооценивают — уж слишком разгромные коэффициенты. Россиянин довольно спокойно вкатился в турнир, а после снятия Фиса получил время для дополнительного отдыха. Конечно, это может повлиять на соревновательный тонус, но Рублёв выступал в Гамбурге на неделе перед «Ролан Гаррос», поэтому вряд ли данный фактор окажется ключевым.
Резюмируя, считаем, что агрессивный стиль россиянина поможет ему навязать борьбу Синнеру на грунте. Безусловно, итальянец — фаворит, но Рублёв точно способен зацепить как минимум сет. А уж фора в +8,5 гейма вовсе выглядит классным вариантом для ставки.