Янник Синнер — Александр Зверев, 26 января: прогноз на мужской финал Australian Open

Партнерский проект
26 января в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев. С видимой легкостью доехавший до финала Синнер постарается защитить титул, завоеванный в прошлом году.
|Игрок 1
Время начала
Игрок 2
|Янник Синнер (Италия)
26.01.2025, Вс
11:30 МСК
Александр Зверев (Германия)
|П1 - 1.38
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 26.01.2025, 11:30 по московскому времени
Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира)
Александр Зверев (27 лет, 2-я ракетка мира)
Синнер - действующий победитель Открытого чемпионата Австралии. В минувшем сезоне итальянец побеждал и на Открытом чемпионате США, и на итоговом турнире АТР. На счету Янника уже 18 титулов в мужском одиночном разряде.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Второй номер посева на Australian Open давно не побеждал на больших турнирах, но исправно набирает очки в зачет ATP. На его счету победы в 23-х турнирах. Ближайший соперник лидера мирового рейтинга уже успел посрамить экспертов, пройдя в полуфинале Новака Джоковича.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Последняя встреча соперников состоялась в полуфинале турнира в Цинциннати, когда в трех сетах сильней был Синнер (7:6, 5:7, 7:6:). Итоговый счет той игры довольно красноречиво говорит о том, насколько тяжело далась итальянцу победа. Зверев побеждал на харде Янника на Открытом чемпионате США в 2023-м и 2021-м годах.
Букмекеры считают Янника Синнера очевидным фаворитом матча. Так, WINLINE предлагает весьма скромный коэффициент 1,38 на победу итальянца и щедрые 3,30 на успех подданного Германии, которые, впрочем, еще надо заработать.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Компания WINLINE дает коэффициенты 1,77 на ТБ (37,5) и 1,85 на ТМ (39,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
В виду высокого номера посева итальянец встречался на австралийских кортах с явно уступающими на данный момент в классе соперниками, отдав в предыдущих шести матчах на АО-2025 лишь два сета. Есть все основания полагать, что и финал превратиться для Синнера в легкую прогулку. Если бы не соперник.
Зверев, имея второй номер посева в Мельбурне, в настоящих драках тоже не участвовал. В полуфинале немец и вовсе получил путевку в решающий матч турнира после снятия Джоковича. Достать в рейтинге молодого итальянца в обозримом будущем Александру не светит, но оказать серьезное сопротивление противнику немец обязан.
Зверев имеет опыт побед над Синнером, добытый на харде Открытых чемпионатов США в 2023-м и 2021-и годах. Биться немец будет отчаянно, и как минимум на один сет, наиграть должен. Не будем ставить против фаворита, но сет второй ракетке мира отдадим.
Партнерский проект