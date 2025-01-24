Янник Синнер — Александр Зверев, 26 января: прогноз на мужской финал Australian Open

В виду высокого номера посева итальянец встречался на австралийских кортах с явно уступающими на данный момент в классе соперниками, отдав в предыдущих шести матчах на АО-2025 лишь два сета. Есть все основания полагать, что и финал превратиться для Синнера в легкую прогулку. Если бы не соперник.

Зверев, имея второй номер посева в Мельбурне, в настоящих драках тоже не участвовал. В полуфинале немец и вовсе получил путевку в решающий матч турнира после снятия Джоковича. Достать в рейтинге молодого итальянца в обозримом будущем Александру не светит, но оказать серьезное сопротивление противнику немец обязан.

Зверев имеет опыт побед над Синнером, добытый на харде Открытых чемпионатов США в 2023-м и 2021-и годах. Биться немец будет отчаянно, и как минимум на один сет, наиграть должен. Не будем ставить против фаворита, но сет второй ракетке мира отдадим.