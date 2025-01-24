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24 января 12:13ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Янник Синнер — Александр Зверев, 26 января: прогноз на мужской финал Australian Open

Первая и вторая ракетки мира сразятся за титул в Мельбурне
Руслан Ипполитов

26 января в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев. С видимой легкостью доехавший до финала Синнер постарается защитить титул, завоеванный в прошлом году. 

Игрок 1

Время начала

Игрок 2

Янник Синнер (Италия)

26.01.2025, Вс

11:30 МСК

Александр Зверев (Германия)

П1 - 1.38

 

П2 - 3.30

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Дата / Время: 26.01.2025, 11:30 по московскому времени

Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Николас Харри (Чили) — 7:6, 7:6, 6:1
  • 2-й круг: Тристан Скулкейт (Австралия) — 6:1, 6:7, 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Маркос Гиорон (США) — 6:3, 6:4, 6:2
  • 4-й круг: Хольгер Руне (Дания) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:2
  • ¼ финала: Алекс де Минор (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:1
  • ½ финала: Бен Шелтон (США) — 7:6, 6:2, 6:2

Александр Зверев (27 лет, 2-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Люка Пуй (Франция) — 6:4, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 6:1, 6:4, 6:1
  • 3-й круг: Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:3, 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Уго Умбер (Франция) - 6:1, 2:6, 6:3, 6:2
  • ¼ финала: Томми Пол (США) - 7:6, 7:6, 2:6, 6:1
  • ½ финала: Новак Джокович (Сербия): 7:6 - отказ

Янник Синнер

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Синнер - действующий победитель Открытого чемпионата Австралии. В минувшем сезоне итальянец побеждал и на Открытом чемпионате США, и на итоговом турнире АТР. На счету Янника уже 18 титулов в мужском одиночном разряде. 

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Александр Зверев

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Второй номер посева на Australian Open давно не побеждал на больших турнирах, но исправно набирает очки в зачет ATP. На его счету победы в 23-х турнирах. Ближайший соперник лидера мирового рейтинга уже успел посрамить экспертов, пройдя в полуфинале Новака Джоковича.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Последняя встреча соперников состоялась в полуфинале турнира в Цинциннати, когда в трех сетах сильней был Синнер (7:6, 5:7, 7:6:). Итоговый счет той игры довольно красноречиво говорит о том, насколько тяжело далась итальянцу победа. Зверев побеждал на харде Янника на Открытом чемпионате США в 2023-м и 2021-м годах.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Янника Синнера очевидным фаворитом матча. Так, WINLINE предлагает весьма скромный коэффициент 1,38 на победу итальянца и щедрые 3,30 на успех подданного Германии, которые, впрочем, еще надо заработать.

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Ставки на тоталы

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Компания WINLINE дает коэффициенты 1,77 на ТБ (37,5) и 1,85 на ТМ (39,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СиннерПобеда ЗверевТБ (40,5)ТМ (37,5)
WINLINE1,383,302,152,11

Прогноз и ставка

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В виду высокого номера посева итальянец встречался на австралийских кортах с явно уступающими на данный момент в классе соперниками, отдав в предыдущих шести матчах на АО-2025 лишь два сета. Есть все основания полагать, что и финал превратиться для Синнера в легкую прогулку. Если бы не соперник.

Зверев, имея второй номер посева в Мельбурне, в настоящих драках тоже не участвовал. В полуфинале немец и вовсе получил путевку в решающий матч турнира после снятия Джоковича. Достать в рейтинге молодого итальянца в обозримом будущем Александру не светит, но оказать серьезное сопротивление противнику немец обязан.

Зверев имеет опыт побед над Синнером, добытый на харде Открытых чемпионатов США в 2023-м и 2021-и годах. Биться немец будет отчаянно, и как минимум на один сет, наиграть должен. Не будем ставить против фаворита, но сет второй ракетке мира отдадим.

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