Словакия – Канада, прогноз на 24 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Словакия – Канада, прогноз на 24 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Турнир подарил уже немало неожиданных исходов
Сборная Канады по хоккею выиграла все пять матчей на чемпионате мира 2026 г. Сможет ли команда Словакии преподнести сенсацию и остановить эту серию?

Словакия

24.05.2025, Вс

21:20 МСК

Канада

П1 - 16,00

Х - 7,90

П2 - 1,16

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа В, шестой тур

Стадион: «BCF Arena» (Фрибур, Швейцария)

Форма команд

Последние игры сборной Словакии:

23.05.2026Словакия

2:3

Чехия

Чемпионат мира

21.05.2026Дания

1:5

Словакия

Чемпионат мира

19.05.2026Словения

4:5 Б

Словакия

Чемпионат мира

17.05.2026Италия

1:4

Словакия

Чемпионат мира

16.05.2026Словакия

2:1

Норвегия

Чемпионат мира

Последние игры сборной Канады:

22.05.2026Канада

3:1

Словения

Чемпионат мира

21.05.2026Канада

6:5 ОТ

Норвегия

Чемпионат мира

18.05.2026Канада

5:1

Дания

Чемпионат мира

16.05.2026Италия

0:6

Канада

Чемпионат мира

15.05.2026Канада

5:3

Швеция

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

Положение после матчей 23 мая

Группа A

 

1. Швейцария

6

6000

35:5

18

2. Финляндия

5

5000

24:5

15

3. Австрия

5

3020

14:20

9

4. Германия

6

2031

17:19

7

5. Латвия

5

2030

10:16

6

6. США

5

1130

14:17

5

7. Венгрия

5

1040

10:23

3

8. Великобритания

5

0050

4:23

0

Группа B

 

1. Канада

5

4100

25:10

14

2. Чехия

5

4001

16:10

13

3. Словакия

5

3110

18:10

11

4. Норвегия

5

3011

17:10

10

5. Швеция

6

3030

23:14

9

6. Дания

5

1040

9:20

3

7. Словения

6

0141

8:24

3

8. Италия

5

0050

2:20

0

Прогноз на матч

Календарь сборной Словакии сформирован так, что игры с грандами приходятся на вторую часть группового этапа. Но первую команда прошла надежно и своё забрала, приблизившись к попаданию в плей-офф. Словаки выглядят цельно, сбалансированно и дисциплинированно. Меньше них на нынешнем турнире пропустили только сборные Швейцарии и Финляндии, доминирующие в группе А.

У канадцев в пассиве 10 голов, как и у словаков. Но «кленовые листья» более результативно действуют в атаке, что неудивительно с учетом их состава. Впрочем, и осечка уже была – нервное спасение в матче с норвежцами и победа в овертайме. То есть непобедимой эта сборная Канады точно не выглядит.

Учитывая коэффициенты, рискнем заиграть плюсовую фору через словаков. Ставка сработает, если европейская команда в основное время не проиграет или уступит с разницей не более трех шайб.

Трансляции

Смотреть встречу Словакия – Канада на территории РФ можно будет на кабельном телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. 

Составы команд

Сборная Словакии

Вратари: Адам Гаян («Рокфорд»), Самуэль Главай («Айова»), Эуген Рабчан («Банска Быстрица»);

Защитники: Якуб Мелишко («Дукла»), Вильям Кмец («Хендерсон»), Максим Штрбак («Рочестер»), Самуэль Княжко («Витковице»), Франтишек Гайдош («Литвинов»), Лука Радивоевич («Бостон Колледж Иглз»), Мислав Росандич («Кошице»), Патрик Кох («Оцеларжи»);

Нападающие: Оливер Окульяр («Шеллефтео»), Филип Мешар («Лаваль Рокет»), Адам Сикора («Нью-Йорк Рейнджерс»), Якуб Минарик («Энергия Карловы Вары»), Себастьян Чедерле («Нитра»), Адам Лишка («Северсталь»), Кристиан Поспишил, Андрей Коллар (оба – «Комета Брно»), Аурель Науш («Попрад»), Мартин Поспишил («Калгари»), Мартин Хромяк («Онтарио»), Мартин Фашко-Рудаш, Сервац Петровски (оба – «Били Тигржы»).

Главный тренер: Владимир Орсаг.

Сборная Канады

Вратари: Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA), Джет Гривз («Коламбус»);

Защитники: Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар, Дарнелл Нерс (оба – «Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург»), Морган Райлли («Торонто»);

Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Роберт Томас, Дилан Холлоуэй (оба – «Сент-Луис»), Габриэль Виларди, Марк Шайфли (оба – «Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Фрейзер Минтен («Бостон»).

Главный тренер: Миша Донсков.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Словакии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 16,00 и 7,90 соответственно. Выигрыш команды Канады идет за скромные 1,16.

loading