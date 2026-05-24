Словакия – Канада, прогноз на 24 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Канады по хоккею выиграла все пять матчей на чемпионате мира 2026 г. Сможет ли команда Словакии преподнести сенсацию и остановить эту серию?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа В, шестой тур
Стадион: «BCF Arena» (Фрибур, Швейцария)
Последние игры сборной Словакии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.05.2026
|Словакия
2:3
Чехия
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Дания
1:5
Словакия
Чемпионат мира
|19.05.2026
|Словения
4:5 Б
Словакия
Чемпионат мира
|17.05.2026
|Италия
1:4
Словакия
Чемпионат мира
|16.05.2026
|Словакия
2:1
Норвегия
Чемпионат мира
Последние игры сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.05.2026
|Канада
3:1
Словения
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Канада
6:5 ОТ
Норвегия
Чемпионат мира
|18.05.2026
|Канада
5:1
Дания
Чемпионат мира
|16.05.2026
|Италия
0:6
Канада
Чемпионат мира
|15.05.2026
|Канада
5:3
Швеция
Чемпионат мира
Положение после матчей 23 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
6
|6
|0
|0
|0
35:5
18
|2. Финляндия
5
|5
|0
|0
|0
24:5
15
|3. Австрия
5
|3
|0
|2
|0
14:20
9
|4. Германия
6
|2
|0
|3
|1
17:19
7
|5. Латвия
5
|2
|0
|3
|0
10:16
6
|6. США
5
|1
|1
|3
|0
14:17
5
|7. Венгрия
5
|1
|0
|4
|0
10:23
3
|8. Великобритания
5
|0
|0
|5
|0
4:23
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
5
|4
|1
|0
|0
25:10
14
|2. Чехия
5
|4
|0
|0
|1
16:10
13
|3. Словакия
5
|3
|1
|1
|0
18:10
11
|4. Норвегия
5
|3
|0
|1
|1
17:10
10
|5. Швеция
6
|3
|0
|3
|0
23:14
9
|6. Дания
5
|1
|0
|4
|0
9:20
3
|7. Словения
6
|0
|1
|4
|1
8:24
3
|8. Италия
5
|0
|0
|5
|0
2:20
0
Календарь сборной Словакии сформирован так, что игры с грандами приходятся на вторую часть группового этапа. Но первую команда прошла надежно и своё забрала, приблизившись к попаданию в плей-офф. Словаки выглядят цельно, сбалансированно и дисциплинированно. Меньше них на нынешнем турнире пропустили только сборные Швейцарии и Финляндии, доминирующие в группе А.
У канадцев в пассиве 10 голов, как и у словаков. Но «кленовые листья» более результативно действуют в атаке, что неудивительно с учетом их состава. Впрочем, и осечка уже была – нервное спасение в матче с норвежцами и победа в овертайме. То есть непобедимой эта сборная Канады точно не выглядит.
Учитывая коэффициенты, рискнем заиграть плюсовую фору через словаков. Ставка сработает, если европейская команда в основное время не проиграет или уступит с разницей не более трех шайб.
Смотреть встречу Словакия – Канада на территории РФ можно будет на кабельном телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Вратари: Адам Гаян («Рокфорд»), Самуэль Главай («Айова»), Эуген Рабчан («Банска Быстрица»);
Защитники: Якуб Мелишко («Дукла»), Вильям Кмец («Хендерсон»), Максим Штрбак («Рочестер»), Самуэль Княжко («Витковице»), Франтишек Гайдош («Литвинов»), Лука Радивоевич («Бостон Колледж Иглз»), Мислав Росандич («Кошице»), Патрик Кох («Оцеларжи»);
Нападающие: Оливер Окульяр («Шеллефтео»), Филип Мешар («Лаваль Рокет»), Адам Сикора («Нью-Йорк Рейнджерс»), Якуб Минарик («Энергия Карловы Вары»), Себастьян Чедерле («Нитра»), Адам Лишка («Северсталь»), Кристиан Поспишил, Андрей Коллар (оба – «Комета Брно»), Аурель Науш («Попрад»), Мартин Поспишил («Калгари»), Мартин Хромяк («Онтарио»), Мартин Фашко-Рудаш, Сервац Петровски (оба – «Били Тигржы»).
Главный тренер: Владимир Орсаг.
Вратари: Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA), Джет Гривз («Коламбус»);
Защитники: Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар, Дарнелл Нерс (оба – «Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург»), Морган Райлли («Торонто»);
Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Роберт Томас, Дилан Холлоуэй (оба – «Сент-Луис»), Габриэль Виларди, Марк Шайфли (оба – «Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Фрейзер Минтен («Бостон»).
Главный тренер: Миша Донсков.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Словакии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 16,00 и 7,90 соответственно. Выигрыш команды Канады идет за скромные 1,16.