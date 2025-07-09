Арина Соболенко — Аманда Анисимова, 10 июля: прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона

По пути к полуфиналу Соболенко установила очередное достижение. На 10 из 11 последних турниров серии Большого шлема теннисистка добиралась минимум до стадии полуфинала. Подобным в текущем столетии может похвастать лишь одна спортсменка - Серена Уильямс.

В четвертьфинале Арина проиграла первый сет на турнире, довольно неожиданно отдав его в самом начале встречи с Лаурой Зигемунд. Но затем белорусская теннисистка довольно уверенно довела дело до итоговой победы, не оконфузившись в матче с соперницей, не входящей в первую сотню мирового женского рейтинга. Сама Соболенко после выхода в полуфинал призналась, что, проиграв первый сет, мысленно уже была готова к поражению. С давлением Зигемунд первая ракетка мира не справлялась. Но в полуфинал шагнула все же Арина.

Анисимовой тоже пришлось проявить характер и волю к победе, чтобы преодолеть четвертьфинальный раунд. Играючи забрав первый сет у Анастасии Павлюченковой, Аманда во втором сете была вынуждена отыгрываться, раз за разом оказываясь в шаге от поражения, но все же смогла склонить чашу весов в свою пользу и завершить матч с россиянкой в два сета.

Опыт и статус на стороне Соболенко, которая является фаворитом предстоящего матча. Но Арина далеко не во всех встречах на турнире выглядела идеально, а Анисимова действительно демонстрирует отличный теннис. Полагаем, что быстрым полуфинальный матч между спортсменками из Беларуси и США не получится. Наш выбор - три сета (ТБ 2.5).