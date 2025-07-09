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8 июля 17:36ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Арина Соболенко — Аманда Анисимова, 10 июля: прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона

Чем Аманда удивит первую ракетку мира?
Руслан Ипполитов

10 июля в четвертьфинале женского одиночного разряда Уимблдона сыграют Арина Соболенко и Аманда Анисимова. Первая ракетка мира из Беларуси является фавориткой в борьбе за путевку в финал, но занимающая в рейтинге WTA 12-ю строчку американка находится в отличной форме. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.

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Дата / Время: 09.07.2025, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Карсон Брэнстин (Канада, 195) — 6:1, 7:5
  • 2-й круг: Мари Боузкова (Чехия, 50) — 7:6, 6:4
  • 3-й круг: Эмма Радукану (Великобритания, 43) — 7:6, 6:4
  • 4-й круг: Элисе Ме6ртенс (Бельгия, 24) — 6:4, 7:6
  • ¼ финала: Лаура Зигемунд (Германия, 104) — 4:6, 6:2, 6:4

Аманда Анисимова (23 года, 12-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан, 32) — 6:0, 6:0
  • 2-й круг: Рената Сапасуа (Мексика, 72) — 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Далма Галфи (Венгрия, 95) — 6:5, 5:7, 6:3
  • 4-й круг: Линда Носкова (Чехия, 29) — 6:2, 5:7, 6:4
  • ¼ финала: Анастасия Павлюченкова (Россия, 50) — 6:1, 7:6

Арина Соболенко (Беларусь)

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Белорусская теннисистка побывала не первых местах и одиночного, и парного рейтингов. Первая ракетка мира. Трехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка Кубка Федерации-2017 в составе сборной Беларуси. В текущем сезоне в 54 матчах одержала 46 побед при 8 проигрышах. Победительница турниров в Мадриде (грунт), Майами (хард) и Брисбене (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до финала, в котором проиграла Кори Гауфф. На Australian Open играла в финале, уступив Мэдисон Киз.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Аманда Анисимова (США)

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Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2019). Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Максимальное место в рейтинге за карьеру - 12. В 2025 году провела 38 матчей: 26 побед и 12 поражений. Победительница турнира в Дохе (хард). Финалистка турнира в Лондоне (трава). Полуфиналистка турнира в Чарльстоне (грунт). Четвертьфиналистка турниров в Берлине (трава) и Хобарте (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, где уступила Арине Соболенко. На Australian Open проиграла во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки восемь раз встречались в раках турниров WTA и перевес, как ни странно, на стороне Анисимовой, на счету которой пять побед. На травяных кортах дамы друг с другом не играли.

Ставки на исход

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Эксперты «Бетсити» верят в успех первой ракетки мира. Вероятность выигрыша Соболенко оценена коэффициентом 1.27. Успешное пари на успех Анисимовой может обернуться выплатой по кэфу 3.80.

Ставки на тоталы

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Сделать ставку на то, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (ТБ 21.5) можно с коэффициентом 2.12. ТМ 21.5 предложен в линии за 1.67.

Коэффициенты букмекеров

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Победа Соболенко

Победа Анисимовой

ТБ (21.5)

ТМ (21.5)

«Бетсити»

1.27

3.80

2.12

1.67

Прогноз и ставка

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По пути к полуфиналу Соболенко установила очередное достижение. На 10 из 11 последних турниров серии Большого шлема теннисистка добиралась минимум до стадии полуфинала. Подобным в текущем столетии может похвастать лишь одна спортсменка - Серена Уильямс. 

В четвертьфинале Арина проиграла первый сет на турнире, довольно неожиданно отдав его в самом начале встречи с Лаурой Зигемунд. Но затем белорусская теннисистка довольно уверенно довела дело до итоговой победы, не оконфузившись в матче с соперницей, не входящей в первую сотню мирового женского рейтинга. Сама Соболенко после выхода в полуфинал призналась, что, проиграв первый сет, мысленно уже была готова к поражению. С давлением Зигемунд первая ракетка мира не справлялась. Но в полуфинал шагнула все же Арина.

Анисимовой тоже пришлось проявить характер и волю к победе, чтобы преодолеть четвертьфинальный раунд. Играючи забрав первый сет у Анастасии Павлюченковой, Аманда во втором сете была вынуждена отыгрываться, раз за разом оказываясь в шаге от поражения, но все же смогла склонить чашу весов в свою пользу и завершить матч с россиянкой в два сета.

Опыт и статус на стороне Соболенко, которая является фаворитом предстоящего матча. Но Арина далеко не во всех встречах на турнире выглядела идеально, а Анисимова действительно демонстрирует отличный теннис. Полагаем, что быстрым полуфинальный матч между спортсменками из Беларуси и США не получится. Наш выбор - три сета (ТБ 2.5).  

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