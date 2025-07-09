Арина Соболенко — Аманда Анисимова, 10 июля: прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона

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10 июля в четвертьфинале женского одиночного разряда Уимблдона сыграют Арина Соболенко и Аманда Анисимова. Первая ракетка мира из Беларуси является фавориткой в борьбе за путевку в финал, но занимающая в рейтинге WTA 12-ю строчку американка находится в отличной форме. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.
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Дата / Время: 09.07.2025, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира)
Аманда Анисимова (23 года, 12-я ракетка мира)
Белорусская теннисистка побывала не первых местах и одиночного, и парного рейтингов. Первая ракетка мира. Трехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка Кубка Федерации-2017 в составе сборной Беларуси. В текущем сезоне в 54 матчах одержала 46 побед при 8 проигрышах. Победительница турниров в Мадриде (грунт), Майами (хард) и Брисбене (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до финала, в котором проиграла Кори Гауфф. На Australian Open играла в финале, уступив Мэдисон Киз.
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Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2019). Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Максимальное место в рейтинге за карьеру - 12. В 2025 году провела 38 матчей: 26 побед и 12 поражений. Победительница турнира в Дохе (хард). Финалистка турнира в Лондоне (трава). Полуфиналистка турнира в Чарльстоне (грунт). Четвертьфиналистка турниров в Берлине (трава) и Хобарте (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, где уступила Арине Соболенко. На Australian Open проиграла во втором круге.
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Спортсменки восемь раз встречались в раках турниров WTA и перевес, как ни странно, на стороне Анисимовой, на счету которой пять побед. На травяных кортах дамы друг с другом не играли.
По пути к полуфиналу Соболенко установила очередное достижение. На 10 из 11 последних турниров серии Большого шлема теннисистка добиралась минимум до стадии полуфинала. Подобным в текущем столетии может похвастать лишь одна спортсменка - Серена Уильямс.
В четвертьфинале Арина проиграла первый сет на турнире, довольно неожиданно отдав его в самом начале встречи с Лаурой Зигемунд. Но затем белорусская теннисистка довольно уверенно довела дело до итоговой победы, не оконфузившись в матче с соперницей, не входящей в первую сотню мирового женского рейтинга. Сама Соболенко после выхода в полуфинал призналась, что, проиграв первый сет, мысленно уже была готова к поражению. С давлением Зигемунд первая ракетка мира не справлялась. Но в полуфинал шагнула все же Арина.
Анисимовой тоже пришлось проявить характер и волю к победе, чтобы преодолеть четвертьфинальный раунд. Играючи забрав первый сет у Анастасии Павлюченковой, Аманда во втором сете была вынуждена отыгрываться, раз за разом оказываясь в шаге от поражения, но все же смогла склонить чашу весов в свою пользу и завершить матч с россиянкой в два сета.
Опыт и статус на стороне Соболенко, которая является фаворитом предстоящего матча. Но Арина далеко не во всех встречах на турнире выглядела идеально, а Анисимова действительно демонстрирует отличный теннис. Полагаем, что быстрым полуфинальный матч между спортсменками из Беларуси и США не получится. Наш выбор - три сета (ТБ 2.5).