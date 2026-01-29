Арина Соболенко – Ива Йович, 27 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Йович стала одним из главных открытий начавшегося сезона. В 2026 году 18-летняя американка выиграла 11 матчей при всего двух поражениях. В рамках Открытого чемпионата Австралии Ива не отдала соперницам ни одного сета, а в последнем матче менее чем за час разгромила Путинцеву.

При всей огненной форме Йович, нельзя забывать о том, что она не имеет соревновательного опыта на столь высоком уровне. Достаточно вспомнить недавний финал в Хобарте, где Ива не сумела навязать борьбу скромной итальянке Кочаретто (4:6, 4:6).

Полагаем, в матче с Соболенко также не стоит ждать сенсации. Первая ракетка мира имеет все шансы быстро пройти в полуфинал. Поставим на победу Соболенко по геймам с форой (-5,5) за вкусный коэффициент 1,89.