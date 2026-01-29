Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



26 января 14:31ГлавнаяПрогнозы

Арина Соболенко – Ива Йович, 27 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Яркая дебютантка против действующей финалистки
Источник: WTA
Источник: WTA

Двукратная победительница и действующая финалистка австралийского мэйджора в четвертьфинале нынешних соревнований встретится с молодой американкой Ивой Йович. Стоит ли ждать очередную легкую победу белорусской теннисистки? Разбираемся в нашем прогнозе.

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Дата / Время: 27.01.2026, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Тианцоа Сара Ракотоманга (Франция) – 6:4, 6:1
  • 2-й круг: Чжу Сян Бай (Китай) – 6:3, 6:1
  • 3-й круг: Анастасия Потапова (Австрия) – 7:6, 7:6
  • 4-й круг: Виктория Мбоко (Канада) – 6:1, 7:6

Ива Йович (18 лет, 27-я ракетка мира, 29-й номер посева)

  • 1-й круг: Кэти Волынец (США) – 6:2, 6:3
  • 2-й круг: Присцилла Хон (Австралия) – 6:1, 6:2
  • 3-й круг: Ясмин Паолини (Италия) – 6:2, 7:6
  • 4-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:0, 6:1

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Кори Гауфф (США) - Элина Свитолина (Украина).

Арина Соболенко

Свернуть

Первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница 28 турниров на уровне WTA, финалистка двух Итоговых турниров и финалистка Кубка Федерации в составе национальной команды Белоруссии. В рамках Открытого чемпионата Австралии имеет два выигранных титула, а в прошлом году добралась до финала. На текущем турнире преодолела четыре круга без упущенных сетов.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Ива Йович

Свернуть

Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. На юниорском уровне одержала победы на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне. В настоящий момент является одной из самых перспективных молодых теннисисток. Минувший сезон закончила на 35-й строчке, а сейчас располагается на пиковой для себя 27-й позиции. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Теннисистки впервые встретятся на корте в официальном матче.

Ставки на исход

Свернуть

Аналитики Winline почти не сомневаются, что первая ракетка мира с легкостью выйдет в полуфинал Australian Open. Победа белоруски котируется за 1,18. Коэффициент на проход американки составляет 5,40.

БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Ставки на тоталы

Свернуть

Эксперты Winline не исключают, что состоится очередной «низовой» матч с участием Соболенко. Рынок ТБ (20,5) по геймам оценивается в 1,64. ТМ (20,5) - 2,26.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа СоболенкоПобеда ЙовичТБ (20,5)ТМ (20,5)
Winline1,185,401,642,26

Прогноз и ставка

Свернуть

Йович стала одним из главных открытий начавшегося сезона. В 2026 году 18-летняя американка выиграла 11 матчей при всего двух поражениях. В рамках Открытого чемпионата Австралии Ива не отдала соперницам ни одного сета, а в последнем матче менее чем за час разгромила Путинцеву.

При всей огненной форме Йович, нельзя забывать о том, что она не имеет соревновательного опыта на столь высоком уровне. Достаточно вспомнить недавний финал в Хобарте, где Ива не сумела навязать борьбу скромной итальянке Кочаретто (4:6, 4:6). 

Полагаем, в матче с Соболенко также не стоит ждать сенсации. Первая ракетка мира имеет все шансы быстро пройти в полуфинал. Поставим на победу Соболенко по геймам с форой (-5,5) за вкусный коэффициент 1,89.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё