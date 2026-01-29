Арина Соболенко – Ива Йович, 27 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Партнерский проект
Двукратная победительница и действующая финалистка австралийского мэйджора в четвертьфинале нынешних соревнований встретится с молодой американкой Ивой Йович. Стоит ли ждать очередную легкую победу белорусской теннисистки? Разбираемся в нашем прогнозе.
Дата / Время: 27.01.2026, не ранее 03:30 по московскому времени
Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира)
Ива Йович (18 лет, 27-я ракетка мира, 29-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Кори Гауфф (США) - Элина Свитолина (Украина).
Первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница 28 турниров на уровне WTA, финалистка двух Итоговых турниров и финалистка Кубка Федерации в составе национальной команды Белоруссии. В рамках Открытого чемпионата Австралии имеет два выигранных титула, а в прошлом году добралась до финала. На текущем турнире преодолела четыре круга без упущенных сетов.
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. На юниорском уровне одержала победы на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне. В настоящий момент является одной из самых перспективных молодых теннисисток. Минувший сезон закончила на 35-й строчке, а сейчас располагается на пиковой для себя 27-й позиции.
Теннисистки впервые встретятся на корте в официальном матче.
Аналитики Winline почти не сомневаются, что первая ракетка мира с легкостью выйдет в полуфинал Australian Open. Победа белоруски котируется за 1,18. Коэффициент на проход американки составляет 5,40.
Эксперты Winline не исключают, что состоится очередной «низовой» матч с участием Соболенко. Рынок ТБ (20,5) по геймам оценивается в 1,64. ТМ (20,5) - 2,26.
Йович стала одним из главных открытий начавшегося сезона. В 2026 году 18-летняя американка выиграла 11 матчей при всего двух поражениях. В рамках Открытого чемпионата Австралии Ива не отдала соперницам ни одного сета, а в последнем матче менее чем за час разгромила Путинцеву.
При всей огненной форме Йович, нельзя забывать о том, что она не имеет соревновательного опыта на столь высоком уровне. Достаточно вспомнить недавний финал в Хобарте, где Ива не сумела навязать борьбу скромной итальянке Кочаретто (4:6, 4:6).
Полагаем, в матче с Соболенко также не стоит ждать сенсации. Первая ракетка мира имеет все шансы быстро пройти в полуфинал. Поставим на победу Соболенко по геймам с форой (-5,5) за вкусный коэффициент 1,89.