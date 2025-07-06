Арина Соболенко — Элисе Мертенс, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

Говоря о предстоящей встрече, отталкиваться необходимо вовсе не от Мертенс, а от первой ракетки мира. Вряд ли есть объективные аргументы в пользу бельгийской теннисистки, а вот проиграть Соболенко сама может. Впрочем, болельщикам Арины вряд ли приходится сильно переживать за результат после увиденного в предыдущей игре белорусской спортсменки.

Матч третьего круга между Соболенко и британкой Эммой Радукану многие назвали лучшим из числа уже сыгранных на Уимблдоне в женском турнире. Победа далась первой ракетке с большим трудом, а Арина призналась после матча, сто была вынуждена сражаться за каждый мяч, пытаясь при этом не обращать внимание на оглушительную поддержку соперницы местной публикой.

Мертенс вряд ли можно рассчитывать на столь ярко выраженную симпатию трибун. Переиграть первый номер посева Элисе будет предельно сложно. Но и списывать со счетов бельгийку раньше времени не стоит, ведь на предыдущей стадии довольно уверенно разобралась с украинкой Элиной Свитолиной, здорово игравшей в предыдущих матчах. Но и перехваливать теннисистку из Бельгии не станем. Наш выбор довольно осторожный - победа первой ракетки мира с форой в 4.5 гейма.