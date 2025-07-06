Арина Соболенко — Элисе Мертенс, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

Партнерский проект
6 июля за путевку в четвертьфинал Уимблдона поспорят первая ракетка мира Арина Соболенко и Элисе Мертенс. Статистика утверждает, что шансов на победу у бельгийки нет - в десяти последних матчах с представительницей Беларуси она неизменно проигрывала. Оцениваем шансы соперниц.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Дата / Время: 06.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира)
Элисе Мертенс (29 лет, 23-я ракетка мира)
Белорусская теннисистка побывала не первых местах и одиночного, и парного рейтингов. Первая ракетка мира. Трехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка Кубка Федерации-2017 в составе сборной Беларуси. В текущем сезоне в 52 матчах одержала 44 победы при 8 проигрышах. Победительница турниров в Мадриде (грунт), Майами (хард) и Брисбене (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до финала, в котором проиграла Кори Гауфф. На Australian Open играла в финале, уступив Мэдисон Киз.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Главные достижения бельгийской теннисистки относятся к парному разряду, но и в одиночном Элисе есть чем похвастать. Экс-первая ракетка мира в парном рейтинге. Победительница четырёх турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон-2021 и Открытый чемпионат Австралии-2024). Финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2022, 2023). Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2018). Победительница одного Итогового турнира WTA в парном разряде (2022). Победительница 31 турнира WTA, из которых десять в одиночном разряде.
В 2025 году в 27 матчах одержала 19 побед при 8 поражениях. Победительница турниров в Хертогенбосхе (трава) и Сингапуре (хард). Четвертьфиналистка турнира в Штутгарте (грунт). На Australian Open во втором круге уступила Джессике Пегуле. На «Ролан Гаррос» в паре с Вероникой Кудерметовой дошла до четвертьфинала, а в одиночном разряде проиграла в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
В десяти предыдущих встречах этих соперниц побеждала только Соболенко, но стоит отметить, что ни один из этих матчей не проходил на траве.
Тотал больше 20.5 можно взять за 1.93, а тотал меньше 20.5 в линии предложен за 1,87.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Говоря о предстоящей встрече, отталкиваться необходимо вовсе не от Мертенс, а от первой ракетки мира. Вряд ли есть объективные аргументы в пользу бельгийской теннисистки, а вот проиграть Соболенко сама может. Впрочем, болельщикам Арины вряд ли приходится сильно переживать за результат после увиденного в предыдущей игре белорусской спортсменки.
Матч третьего круга между Соболенко и британкой Эммой Радукану многие назвали лучшим из числа уже сыгранных на Уимблдоне в женском турнире. Победа далась первой ракетке с большим трудом, а Арина призналась после матча, сто была вынуждена сражаться за каждый мяч, пытаясь при этом не обращать внимание на оглушительную поддержку соперницы местной публикой.
Мертенс вряд ли можно рассчитывать на столь ярко выраженную симпатию трибун. Переиграть первый номер посева Элисе будет предельно сложно. Но и списывать со счетов бельгийку раньше времени не стоит, ведь на предыдущей стадии довольно уверенно разобралась с украинкой Элиной Свитолиной, здорово игравшей в предыдущих матчах. Но и перехваливать теннисистку из Бельгии не станем. Наш выбор довольно осторожный - победа первой ракетки мира с форой в 4.5 гейма.