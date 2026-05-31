Арина Соболенко – Наоми Осака, 1 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко в четвертом круге «Ролан Гаррос» встретится с Наоми Осакой. Сумеет ли белоруска в третий раз за сезон обыграть японку?
Дата / Время: 01.06.2026, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Арина Соболенко (28 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Наоми Осака (28 лет, 16-я ракетка мира, 16-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Мэдисон Киз (США, 19) – Диана Шнайдер (Россия, 25)
Победительница 24 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На грунте взяла три титула. В нынешнем сезоне на харде выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 30 побед при трех поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.
Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). На грунте титулов не брала. В нынешнем сезоне на Australian Open снялась перед третьим кругом. Всего в 2026 г. одержала 12 побед при пяти поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
Спортсменки ранее провели три официальных очных матча: два – на харде, один – на грунте. Во всех случаях побеждала Соболенко.
Букмекеры считают явной фавориткой белоруску. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,20 на её победу и 4,50 на успех японки.
Последний очный матч спортсменок, который прошел на грунте, продлился 30 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,92 на ТБ (20,5) и 1,88 на ТМ (20,5).
В нынешнем сезоне соперницы встречались уже дважды. И если на харде в Индиан-Уэллсе Соболенко победила довольно уверенно, то на грунте в Мадриде ей пришлось отыгрываться после поражения в первом сете. Чего же ожидать на кортах «Ролан Гаррос»?
Белоруска движется по сетке без особых проблем. Сопротивление ей оказывали лишь локальное, а потому все матчи удалось выиграть скорее в эконом-режиме. Осака, напротив, преодолела уже немало трудностей. В каждом матче она играла минимум по одному тай-брейку – в сумме их получилось четыре. В прошлом круге победа над Йович была достигнута в волевом формате и при затрате большого объема физических и эмоциональных ресурсов.
Резюмируя, ждем, что Соболенко будет свежее и сумеет в нужный момент добавить. Осаке наверняка хватит опыта для того, чтобы избежать разгрома, но едва ли она может рассчитывать на большее. Рискнем заиграть победу белоруски в двух сетах.