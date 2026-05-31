Арина Соболенко – Наоми Осака, 1 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

В нынешнем сезоне соперницы встречались уже дважды. И если на харде в Индиан-Уэллсе Соболенко победила довольно уверенно, то на грунте в Мадриде ей пришлось отыгрываться после поражения в первом сете. Чего же ожидать на кортах «Ролан Гаррос»?

Белоруска движется по сетке без особых проблем. Сопротивление ей оказывали лишь локальное, а потому все матчи удалось выиграть скорее в эконом-режиме. Осака, напротив, преодолела уже немало трудностей. В каждом матче она играла минимум по одному тай-брейку – в сумме их получилось четыре. В прошлом круге победа над Йович была достигнута в волевом формате и при затрате большого объема физических и эмоциональных ресурсов.

Резюмируя, ждем, что Соболенко будет свежее и сумеет в нужный момент добавить. Осаке наверняка хватит опыта для того, чтобы избежать разгрома, но едва ли она может рассчитывать на большее. Рискнем заиграть победу белоруски в двух сетах.