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ГлавнаяПрогнозыАрина Соболенко – Наоми Осака, 5 июля: прогноз на матч Уимблдона

Арина Соболенко – Наоми Осака, 5 июля: прогноз на матч Уимблдона

Обновлено:
Уже четвертая очная встреча в нынешнем сезоне
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Арина Соболенко
  • Наоми Осака
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В воскресенье, 5 июля, в четвертом круге Уимблдона-2026 встретятся белоруска Арина Соболенко и японка Наоми Осака. Чем завершится очередное противостояние действующей и бывшей первой ракеток мира?

Дата / Время: 05.07.2026, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Арина Соболенко (28 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Теодора Костович (Сербия) – 6:2, 6:3
  • 2-й круг: Маккартни Кесслер (США) – 6:1, 7:6 (11:9)
  • 3-й круг: Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:4

Наоми Осака (28 лет, 14-я ракетка мира, 14-й номер посева)

  • 1-й круг: Эльза Жакемо (Франция) – 6:1, 7:5
  • 2-й круг: Анастасия Гасанова (Россия) – 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Дарья Касаткина (Австралия) – 6:1, 6:3

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшией из пары Каролина Мухова (Чехия, 10) – Барбора Крейчикова (Чехия)

Арина Соболенко

Победительница 24 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На траве титулов не брала. В нынешнем сезоне на харде выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. На Australian Open дошла до финала, на «Ролан Гаррос» вылетела в четвертьфинале. Всего в 2026 г. одержала 36 побед при пяти поражениях. На Уимблдоне лучший результат показала в 2021, 2023 и 2025 гг., когда доходила до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). На траве титулов не брала. В нынешнем сезоне на Australian Open снялась перед третьим кругом, на «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом. На траве в Бад-Хомбурге дошла до финала, но снялась по ходу решающего матча. Всего в 2026 г. одержала 19 побед при семи поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча. На харде они обменялись победами. Обе встречи на грунте выиграла Соболенко.

Ставки на исход

Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,45 на её победу и 2,75 на успех японки.

Ставки на тоталы

Все очные матчи спортсменок продлились не менее 18 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 1,97 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СоболенкоПобеда ОсакиТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,452,751,831,97

Прогноз и ставка

В нынешнем сезоне соперницы встречались уже трижды, в том числе в четвертом круге другого турнира «Большого шлема» – «Ролан Гаррос». Соболенко за эти матчи отдала Осаке только один сет, но в целом все игры получились конкурентными. Обе спортсменки обладают сильной подачей и довольно агрессивно действуют в розыгрышах. Но в ключевые моменты белоруска, как правило, оказывается результативнее. Вдобавок она стабильнее на травяном покрытии. Осака же только в нынешнем сезоне впервые дошла до четвертого круга Уимблдона.

Полагаем, Соболенко вновь одержит трудовую победу над японкой. Но коэффициенты позволяют, например, заиграть более аккуратный вариант с форой. На нем и остановимся.

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