Арина Соболенко – Наоми Осака, 5 июля: прогноз на матч Уимблдона

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В воскресенье, 5 июля, в четвертом круге Уимблдона-2026 встретятся белоруска Арина Соболенко и японка Наоми Осака. Чем завершится очередное противостояние действующей и бывшей первой ракеток мира?
Дата / Время: 05.07.2026, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Арина Соболенко (28 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Наоми Осака (28 лет, 14-я ракетка мира, 14-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшией из пары Каролина Мухова (Чехия, 10) – Барбора Крейчикова (Чехия)
Победительница 24 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На траве титулов не брала. В нынешнем сезоне на харде выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. На Australian Open дошла до финала, на «Ролан Гаррос» вылетела в четвертьфинале. Всего в 2026 г. одержала 36 побед при пяти поражениях. На Уимблдоне лучший результат показала в 2021, 2023 и 2025 гг., когда доходила до полуфинала.
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Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). На траве титулов не брала. В нынешнем сезоне на Australian Open снялась перед третьим кругом, на «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом. На траве в Бад-Хомбурге дошла до финала, но снялась по ходу решающего матча. Всего в 2026 г. одержала 19 побед при семи поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча. На харде они обменялись победами. Обе встречи на грунте выиграла Соболенко.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,45 на её победу и 2,75 на успех японки.
Все очные матчи спортсменок продлились не менее 18 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 1,97 на ТМ (21,5).
В нынешнем сезоне соперницы встречались уже трижды, в том числе в четвертом круге другого турнира «Большого шлема» – «Ролан Гаррос». Соболенко за эти матчи отдала Осаке только один сет, но в целом все игры получились конкурентными. Обе спортсменки обладают сильной подачей и довольно агрессивно действуют в розыгрышах. Но в ключевые моменты белоруска, как правило, оказывается результативнее. Вдобавок она стабильнее на травяном покрытии. Осака же только в нынешнем сезоне впервые дошла до четвертого круга Уимблдона.
Полагаем, Соболенко вновь одержит трудовую победу над японкой. Но коэффициенты позволяют, например, заиграть более аккуратный вариант с форой. На нем и остановимся.