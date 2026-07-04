Арина Соболенко – Наоми Осака, 5 июля: прогноз на матч Уимблдона

В воскресенье, 5 июля, в четвертом круге Уимблдона-2026 встретятся белоруска Арина Соболенко и японка Наоми Осака. Чем завершится очередное противостояние действующей и бывшей первой ракеток мира?

Дата / Время: 05.07.2026, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

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