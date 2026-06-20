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ГлавнаяПрогнозыАрина Соболенко – Джессика Пегула, 20 июня: прогноз на полуфинал турнира в Берлине

Арина Соболенко – Джессика Пегула, 20 июня: прогноз на полуфинал турнира в Берлине

Обновлено:
Спортсменки приучили к конкурентным очным матчам
Александр Бокулёв
Соболенко - Пегула
Соболенко - Пегула
Winline
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Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Арина Соболенко
  • Джессика Пегула
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко открывает травяной сезон на турнире WTA-500 в Берлине. Она уже дошла до полуфинала, где встретится с американкой Джессикой Пегулой. Кто продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 20.06.2026, не ранее 12:30 по московскому времени

Арена: Rot-Weiss Tennis Club, Арена имени Штеффи Графф (Берлин, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

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Арина Соболенко (28 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Никола Бартунькова (Чехия) – 2:6, 7:6 (7:2), 6:4

Джессика Пегула (32 года, 4-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Катерина Синякова (Чехия) – 6:2, 6:4
  • 1/4 финала: Мэдисон Киз (США) – 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)

Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Линда Носкова (Чехия) – Александра Эала (Филиппины)

Арина Соболенко

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Победительница 24 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На траве титулов не брала. В нынешнем сезоне на харде выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. На Australian Open дошла до финала, на «Ролан Гаррос» вылетела в четвертьфинале. Всего в 2026 г. одержала 33 победы при четырех поражениях. На турнире в Берлине уже повторила лучший результат, ранее показанный в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Джессика Пегула

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла 11 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе два травяных. В нынешнем сезоне также взяла титулы на харде в Дубае и на грунте в Чарльстоне. На Australian Open дошла до полуфинала, на «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 30 побед при семи поражениях. Турнир в Берлине выиграла в 2024 г., в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки ранее провели 12 официальных очных матчей. Соболенко выиграла все три встречи на грунте. На харде она одержала шесть побед, Пегула – три.

Ставки на исход

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Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,46 на её победу и 2,70 на успех американки.

Ставки на тоталы

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Девять из 12 очных матчей спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,91 на ТБ (22,5) и 1,89 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда ПегулыТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,462,701,911,89

Прогноз и ставка

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Не похоже, что обе находятся в Берлине в оптимальных кондициях, но это понятно в контексте подготовки к скорому Уимблдону. Вопрос, кто лучше стабилизирует игру в очном матче. Любопытно, что при богатой истории личных встреч соперницы впервые выявят сильнейшую на траве. 

На быстром покрытии они умеют доставлять проблемы любым оппоненткам, а потому нас вполне может ждать продолжение серии из трехсетовых матчей – именно так завершились последние три встречи между Соболенко и Пегулой. Уже в шести играх подряд они пробивают ТБ (19,5). С учетом коэффициентов видим смысл заиграть близкий тотал – ТБ (20,5).

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