Арина Соболенко – Джессика Пегула, 20 июня: прогноз на полуфинал турнира в Берлине

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Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко открывает травяной сезон на турнире WTA-500 в Берлине. Она уже дошла до полуфинала, где встретится с американкой Джессикой Пегулой. Кто продолжит борьбу за титул?
Дата / Время: 20.06.2026, не ранее 12:30 по московскому времени
Арена: Rot-Weiss Tennis Club, Арена имени Штеффи Графф (Берлин, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Арина Соболенко (28 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Джессика Пегула (32 года, 4-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Линда Носкова (Чехия) – Александра Эала (Филиппины)
Победительница 24 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На траве титулов не брала. В нынешнем сезоне на харде выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. На Australian Open дошла до финала, на «Ролан Гаррос» вылетела в четвертьфинале. Всего в 2026 г. одержала 33 победы при четырех поражениях. На турнире в Берлине уже повторила лучший результат, ранее показанный в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла 11 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе два травяных. В нынешнем сезоне также взяла титулы на харде в Дубае и на грунте в Чарльстоне. На Australian Open дошла до полуфинала, на «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 30 побед при семи поражениях. Турнир в Берлине выиграла в 2024 г., в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели 12 официальных очных матчей. Соболенко выиграла все три встречи на грунте. На харде она одержала шесть побед, Пегула – три.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,46 на её победу и 2,70 на успех американки.
Девять из 12 очных матчей спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,91 на ТБ (22,5) и 1,89 на ТМ (22,5).
Не похоже, что обе находятся в Берлине в оптимальных кондициях, но это понятно в контексте подготовки к скорому Уимблдону. Вопрос, кто лучше стабилизирует игру в очном матче. Любопытно, что при богатой истории личных встреч соперницы впервые выявят сильнейшую на траве.
На быстром покрытии они умеют доставлять проблемы любым оппоненткам, а потому нас вполне может ждать продолжение серии из трехсетовых матчей – именно так завершились последние три встречи между Соболенко и Пегулой. Уже в шести играх подряд они пробивают ТБ (19,5). С учетом коэффициентов видим смысл заиграть близкий тотал – ТБ (20,5).