Арина Соболенко – Джессика Пегула, 20 июня: прогноз на полуфинал турнира в Берлине

Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко открывает травяной сезон на турнире WTA-500 в Берлине. Она уже дошла до полуфинала, где встретится с американкой Джессикой Пегулой. Кто продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 20.06.2026, не ранее 12:30 по московскому времени

Арена: Rot-Weiss Tennis Club, Арена имени Штеффи Графф (Берлин, Германия)