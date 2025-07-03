Арина Соболенко — Эмма Радукану, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

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В третьем круге женского турнира Уимблдона в одиночном разряде встретятся Арина Соболенко из Беларуси и Эмма Радукану. Первая ракетка мира уверенно идет по турнирной дистанции, но и британка пока не отдала соперницам ни одного сета. Найдет ли Радукана в родных стенах аргументы в матче с лучшей теннисисткой планеты?
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Дата / Время: 04.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира)
Эмма Радукану (22 года, 40-я ракетка мира)
Белорусская теннисистка побывала не первых местах и одиночного, и парного рейтингов. Первая ракетка мира. Трехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка Кубка Федерации-2017 в составе сборной Беларуси. В текущем сезоне в 51 матче одержала 43 победы при 8 проигрышах. Победительница турниров в Мадриде (грунт), Майами (хард) и Брисбене (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до финала, в котором проиграла Кори Гауфф. На Australian Open играла в финале, уступив Мэдисон Киз.
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Британской спортсменке всего 22, но на данный момент о ней можно сказать, что ее лучшие времена позади. В 2021 году Эмма одержала свою первую и пока единственную победу на турнирах WTA. Первую, но какую - US Open-2021. На следующий год Радукану вошла в топ-10 мирового рейтинга, заняв десятое место, выше которого в карьере еще не поднималась. В 2025 году в 29 матчах одержала 16 побед при 13 поражениях. Четвертьфиналистка турниров в Лондоне (трава) и Майами (хард). На «Ролан Гаррос» во втором круге уступила Иге Швентек. На Australian Open играла в третьем круге все с той же Швентек, и вновь проиграла полячке.
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Девушки встречались лишь однажды. Это случилось в прошлом году в третьем круге Индиан-Уэллса. В двух сетах победила Соболенко - 6:3, 7:5. На траве соперницы друг с другом ранее не играли.
Вполне обоснованно аналитики WINLINE отдают в котировках предпочтение первой ракетке мира. Коэффициент на победу Соболенко - 1.26. Вероятность победы Радукану котируется за солидные 3.90.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.83 за тотал больше 20.5, а тотал меньше 20.5 идет за 1,97.
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22-летняя британка пока очень уверенно движется по турнирной сетке. Если победу в первом круге над соотечественницей Мингэ Сюй прогнозировалась довольно легко, то выигрыш во втором раунде у Маркеты Вондроушовой Эмма смело может записать себе в актив. Пусть чешка не отличается стабильной игрой и результатами, ее способности хорошо известны. Каждый из четырех проведенных на Уимблдоне сета Радукану выиграла с одинаковым счетом - 6:3, ни разу не дав усомниться в собственном превосходстве на соперницами.
Соболенко на турнире тоже побеждала в каждом из четырех сыгранных сетах, но дважды дело доходило до качелей, каждый раз выбиравших сторону первой ракетки мира. Выходить на пик Арине, конечно, рановато, но Уимблдон в этом году богат на неожиданные результаты, так что плавный набор формы рискует обернуться вылетом. Этим и постарается воспользоваться британка. На стороне Радукану молодость, симпатичная игра и британские болельщики, но все же не отдадим Эмме ни одного сета. Наш выбор - победа спортсменки из Беларуси со счетом 2:0.