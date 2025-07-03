Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



3 июля 13:19ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Арина Соболенко — Эмма Радукану, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Первая ракетка мира проведет третий матч на турнире
Руслан Ипполитов

В третьем круге женского турнира Уимблдона в одиночном разряде встретятся Арина Соболенко из Беларуси и Эмма Радукану. Первая ракетка мира уверенно идет по турнирной дистанции, но и британка пока не отдала соперницам ни одного сета. Найдет ли Радукана в родных стенах аргументы в матче с лучшей теннисисткой планеты?

ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Дата / Время: 04.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Карсон Брэнстин (Канада, 195) — 6:1, 7:5
  • 2-й круг: Мари Боузкова (Чехия, 50) — 7:6, 6:4

Эмма Радукану (22 года, 40-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Мингэ Сюй (Великобритания, 409) — 6:3, 6:3
  • 2-й круг: Маркета Вондроушова (Чехия, 77) — 6:3, 6:3

Арина Соболенко (Беларусь)

Свернуть

Белорусская теннисистка побывала не первых местах и одиночного, и парного рейтингов. Первая ракетка мира. Трехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка Кубка Федерации-2017 в составе сборной Беларуси. В текущем сезоне в 51 матче одержала 43 победы при 8 проигрышах. Победительница турниров в Мадриде (грунт), Майами (хард) и Брисбене (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до финала, в котором проиграла Кори Гауфф. На Australian Open играла в финале, уступив Мэдисон Киз.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Эмма Радукану (Великобритания)

Свернуть

Британской спортсменке всего 22, но на данный момент о ней можно сказать, что ее лучшие времена позади. В 2021 году Эмма одержала свою первую и пока единственную победу на турнирах WTA. Первую, но какую - US Open-2021. На следующий год Радукану вошла в топ-10 мирового рейтинга, заняв десятое место, выше которого в карьере еще не поднималась. В 2025 году в 29 матчах одержала 16 побед при 13 поражениях. Четвертьфиналистка турниров в Лондоне (трава) и Майами (хард). На «Ролан Гаррос» во втором круге уступила Иге Швентек. На Australian Open играла в третьем круге все с той же Швентек, и вновь проиграла полячке.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Девушки встречались лишь однажды. Это случилось в прошлом году в третьем круге Индиан-Уэллса. В двух сетах победила Соболенко - 6:3, 7:5. На траве соперницы друг с другом ранее не играли.

Ставки на исход

Свернуть

Вполне обоснованно аналитики WINLINE отдают в котировках предпочтение первой ракетке мира. Коэффициент на победу Соболенко - 1.26. Вероятность победы Радукану котируется за солидные 3.90.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

БК WINLINE предлагает коэффициент 1.83 за тотал больше 20.5, а тотал меньше 20.5 идет за 1,97.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 Победа СоболенкоПобеда РадукануТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1.263.901.831.97

Прогноз и ставка

Свернуть

22-летняя британка пока очень уверенно движется по турнирной сетке. Если победу в первом круге над соотечественницей Мингэ Сюй прогнозировалась довольно легко, то выигрыш во втором раунде у Маркеты Вондроушовой Эмма смело может записать себе в актив. Пусть чешка не отличается стабильной игрой и результатами, ее способности хорошо известны. Каждый из четырех проведенных на Уимблдоне сета Радукану выиграла с одинаковым счетом - 6:3, ни разу не дав усомниться в собственном превосходстве на соперницами.

Соболенко на турнире тоже побеждала в каждом из четырех сыгранных сетах, но дважды дело доходило до качелей, каждый раз выбиравших сторону первой ракетки мира. Выходить на пик Арине, конечно, рановато, но Уимблдон в этом году богат на неожиданные результаты, так что плавный набор формы рискует обернуться вылетом. Этим и постарается воспользоваться британка. На стороне Радукану молодость, симпатичная игра и британские болельщики, но все же не отдадим Эмме ни одного сета. Наш выбор - победа спортсменки из Беларуси со счетом 2:0. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей. / Реклама 18+ Рекламодатель: www.pari.ruhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей. / Реклама 18+ Рекламодатель: www.pari.ru
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Акция Море фрибетов от Винлайнhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Акция Море фрибетов от Винлайн
Получить бонусПодробнее
bonus timer2 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer211 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer545 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer180 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer180 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer166 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer180 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer180 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer180 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer545 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё