Арина Соболенко — Эмма Радукану, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

В третьем круге женского турнира Уимблдона в одиночном разряде встретятся Арина Соболенко из Беларуси и Эмма Радукану. Первая ракетка мира уверенно идет по турнирной дистанции, но и британка пока не отдала соперницам ни одного сета. Найдет ли Радукана в родных стенах аргументы в матче с лучшей теннисисткой планеты?

Дата / Время: 04.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира)

1-й круг: Карсон Брэнстин (Канада, 195) — 6:1, 7:5

2-й круг: Мари Боузкова (Чехия, 50) — 7:6, 6:4

Эмма Радукану (22 года, 40-я ракетка мира)