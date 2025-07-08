Арина Соболенко — Лаура Зигемунд, 8 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

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8 июля за путевку в полуфинал женского одиночного турнира на Уимблдоне поспорят первая ракетка мира Арина Соболенко и Лаура Зигемунд. Опытная теннисистка из Германии не входит в первую сотню рейтинга WTA, а ее появление в четвертьфинале стало большой неожиданностью. Оцениваем шансы соперниц и котировки букмекерских контор.
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Дата / Время: 08.07.2025, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира)
Лаура Зигемунд (37 лет, 104-я ракетка мира)
Белорусская теннисистка побывала не первых местах и одиночного, и парного рейтингов. Первая ракетка мира. Трехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка Кубка Федерации-2017 в составе сборной Беларуси. В текущем сезоне в 53 матчах одержала 45 побед при 8 проигрышах. Победительница турниров в Мадриде (грунт), Майами (хард) и Брисбене (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до финала, в котором проиграла Кори Гауфф. На Australian Open играла в финале, уступив Мэдисон Киз.
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Победительница Открытого чемпионата США-2020 в парном разряде. Победительница Открытого чемпионата США-2016 и Открытого чемпионата Франции-2024 в миксте. Финалистка Открытый чемпионат США-2023 в одиночном разряде. Победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2023). Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде). Победительница United Cup-2024 в составе сборной Германии. Наивысшее место в рейтинге - 27. В 2025 году в 28 матчах 20 побед и 8 поражений. На Australian Open в третьем круге уступила Анастасии Павлюченковой. На «Ролан Гаррос» в миксте дошла до четвертьфинала, а в одиночном разряде проиграла в первом круге.
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Соперницы дважды встречались на кортах, и обе встречи выиграла Соболенко, не отдав немке ни одного сета. На траве дамы раньше отношения не выясняли.
Тотал больше 18.5 можно взять за 1.98, а тотал меньше 18.5 в линии предложен за 1,83.
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На то, как продвигается по турнирной сетке 37-летняя немка, любо-дорого смотреть. Зигемунд во всех четырех предыдущих матчах не отдала соперницам ни единого сета. Можно было бы объяснить успехи Лауры не самым высоким уровнем соперниц на турнире, но это вовсе не так. На предыдущей стадии, к примеру, опытная спортсменка выбила 7-ю ракетку мира - Мэдисон Киз. Сама теннисистка признается, что не могла даже представить, что доберется до четвертьфинальной стадии Уиблдона на данной стадии своей карьеры. Лаура отмечает, что смелость всегда являлась одной из характерных ее черт, а она никогда не боялась играть на больших аренах против статусных соперниц.
Соболенко перед четвертьфиналом больше говорила о предыдущих годах на турнире. Арина не скрывает, что победа на Уимблдоне - ее давняя мечта, которая все еще не реализована. Каждый хочет держать этот трофей в своих руках, но белорусской спортсменке выступления на предыдущих турнирах в основном приносили разочарование.
Первая ракетка мира с высокой мотивацией в соперниках - не лучший расклад для опытной немки. Лаура отлично смотрелась в предыдущих матчах, но против первого номера посева ей мало что светит. Наш выбор - Соболенко потребуется для победы не меньше 19 геймов (ТБ 18.5).