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7 июля 12:15ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Арина Соболенко — Лаура Зигемунд, 8 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

Немка пока не взяла в матчах с Ариной ни одного сета
Руслан Ипполитов

8 июля за путевку в полуфинал женского одиночного турнира на Уимблдоне поспорят первая ракетка мира Арина Соболенко и Лаура Зигемунд. Опытная теннисистка из Германии не входит в первую сотню рейтинга WTA, а ее появление в четвертьфинале стало большой неожиданностью. Оцениваем шансы соперниц и котировки букмекерских контор.

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Дата / Время: 08.07.2025, не ранее 15:30 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Карсон Брэнстин (Канада, 195) — 6:1, 7:5
  • 2-й круг: Мари Боузкова (Чехия, 50) — 7:6, 6:4
  • 3-й круг: Эмма Радукану (Великобритания, 43) — 7:6, 6:4
  • 4-й круг: Элисе Ме6ртенс (Бельгия, 24) — 6:4, 7:6

Лаура Зигемунд (37 лет, 104-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Питон Стирнс (США, 28) — 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Лейла Фернандес (Канада, 27) — 6:2, 6:3
  • 3-й круг: Мэдисон Киз (США, 7) — 6:3, 6:3
  • 4-й круг: Солана Сьерра (Аргентина, 112) — 6:3, 6:2

Арина Соболенко (Беларусь)

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Белорусская теннисистка побывала не первых местах и одиночного, и парного рейтингов. Первая ракетка мира. Трехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка Кубка Федерации-2017 в составе сборной Беларуси. В текущем сезоне в 53 матчах одержала 45 побед при 8 проигрышах. Победительница турниров в Мадриде (грунт), Майами (хард) и Брисбене (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до финала, в котором проиграла Кори Гауфф. На Australian Open играла в финале, уступив Мэдисон Киз.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Лаура Зигемунд (Германия)

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Победительница Открытого чемпионата США-2020 в парном разряде. Победительница Открытого чемпионата США-2016 и Открытого чемпионата Франции-2024 в миксте. Финалистка Открытый чемпионат США-2023 в одиночном разряде. Победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2023). Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде). Победительница United Cup-2024 в составе сборной Германии. Наивысшее место в рейтинге - 27. В 2025 году в 28 матчах 20 побед и 8 поражений. На Australian Open в третьем круге уступила Анастасии Павлюченковой. На «Ролан Гаррос» в миксте дошла до четвертьфинала, а в одиночном разряде проиграла в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы дважды встречались на кортах, и обе встречи выиграла Соболенко, не отдав немке ни одного сета. На траве дамы раньше отношения не выясняли.

Ставки на исход

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Аналитики PARI, судя по котировкам, не сомневаются в победе первой ракетки мира. Вероятность успеха Соболенко оценена красноречивым коэффициентом 1,05. Удачная ставка на выигрыш Зигемунд приведет к десятикратной выплате.

Ставки на тотал

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Тотал больше 18.5 можно взять за 1.98, а тотал меньше 18.5 в линии предложен за 1,83

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Коэффициенты букмекеров

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Победа Соболенко

Победа Зигемунд

ТБ 18.5

ТМ 18.5

PARI

1.05

10.00

1.98

1.83

Прогноз и ставка

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На то, как продвигается по турнирной сетке 37-летняя немка, любо-дорого смотреть. Зигемунд во всех четырех предыдущих матчах не отдала соперницам ни единого сета. Можно было бы объяснить успехи Лауры не самым высоким уровнем соперниц на турнире, но это вовсе не так. На предыдущей стадии, к примеру, опытная спортсменка выбила 7-ю ракетку мира - Мэдисон Киз. Сама теннисистка признается, что не могла даже представить, что доберется до четвертьфинальной стадии Уиблдона на данной стадии своей карьеры. Лаура отмечает, что смелость всегда являлась одной из характерных ее черт, а она никогда не боялась играть на больших аренах против статусных соперниц.

Соболенко перед четвертьфиналом больше говорила о предыдущих годах на турнире. Арина не скрывает, что победа на Уимблдоне - ее давняя мечта, которая все еще не реализована. Каждый хочет держать этот трофей в своих руках, но белорусской спортсменке выступления на предыдущих турнирах в основном приносили разочарование.

Первая ракетка мира с высокой мотивацией в соперниках - не лучший расклад для опытной немки. Лаура отлично смотрелась в предыдущих матчах, но против первого номера посева ей мало что светит. Наш выбор - Соболенко потребуется для победы не меньше 19 геймов (ТБ 18.5).

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