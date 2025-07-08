Арина Соболенко — Лаура Зигемунд, 8 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

На то, как продвигается по турнирной сетке 37-летняя немка, любо-дорого смотреть. Зигемунд во всех четырех предыдущих матчах не отдала соперницам ни единого сета. Можно было бы объяснить успехи Лауры не самым высоким уровнем соперниц на турнире, но это вовсе не так. На предыдущей стадии, к примеру, опытная спортсменка выбила 7-ю ракетку мира - Мэдисон Киз. Сама теннисистка признается, что не могла даже представить, что доберется до четвертьфинальной стадии Уиблдона на данной стадии своей карьеры. Лаура отмечает, что смелость всегда являлась одной из характерных ее черт, а она никогда не боялась играть на больших аренах против статусных соперниц.

Соболенко перед четвертьфиналом больше говорила о предыдущих годах на турнире. Арина не скрывает, что победа на Уимблдоне - ее давняя мечта, которая все еще не реализована. Каждый хочет держать этот трофей в своих руках, но белорусской спортсменке выступления на предыдущих турнирах в основном приносили разочарование.

Первая ракетка мира с высокой мотивацией в соперниках - не лучший расклад для опытной немки. Лаура отлично смотрелась в предыдущих матчах, но против первого номера посева ей мало что светит. Наш выбор - Соболенко потребуется для победы не меньше 19 геймов (ТБ 18.5).