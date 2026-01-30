Ведомости
Арина Соболенко – Элина Свитолина, 29 января: прогноз на полуфинал Australian Open

Первые ракетки мира и Украины
Александр Бокулёв

Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко в четвертый раз подряд дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В трех прошлых сезонах она пробивалась и в решающий матч. Удастся ли на этот раз? Станет известно после матча с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

Дата / Время: 29.01.2026, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) – 6:4, 6:1
  • 2-й круг: Чжосюань Бай (Китай) – 6:3, 6:1
  • 3-й круг: Анастасия Потапова (Австрия) – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)
  • 4-й круг: Виктория Мбоко (Канада, 17) – 6:1, 7:6 (7:1)
  • 1/4 финала: Ива Йович (США, 29) – 6:3, 6:0

Элина Свитолина (31 год, 12-я ракетка мира, 12-й номер посева)

  • 1-й круг: Кристина Букша (Испания) – 6:4, 6:1
  • 2-й круг: Линда Климовичова (Польша) – 7:5, 6:1
  • 3-й круг: Диана Шнайдер (Россия, 23) – 7:6 (7:4), 6:3
  • 4-й круг: Мирра Андреева (Россия, 8) – 6:2, 6:4
  • 1/4 финала: Коко Гауфф (США, 3) – 6:1, 6:2

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 6) – Аманда Анисимова (США, 4) / Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Ига Швентек (Польша, 2)

Арина Соболенко

Победительница 22 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На харде взяла 19 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла турнир в Брисбене. Всего в 2026 г. одержала 10 побед. В прошлом сезоне на Australian Open уступила в финале.

Элина Свитолина

Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 19 турниров WTA, в том числе 12 хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Окленде. Всего в 2026 г. одержала 10 побед. На Australian Open уже показала лучший результат в карьере. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

Личные встречи

Спортсменки провели шесть официальных очных матчей. На грунте один раз победила Свитолина, три – Соболенко. Еще дважды белоруска была сильнее на харде. 

Ставки на исход

Букмекеры считают фавориткой первую ракетку мира. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,28 на победу Соболенко и 4,10 на успех Свитолиной.

Ставки на тоталы

Все очные матчи спортсменок продлились минимум 20 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (20,5) и 1,97 на ТМ (20,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СоболенкоПобеда СвитолинойТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,284,101,831,97

Прогноз и ставка

С Соболенко в целом все понятно. Она не дала ни единого повода усомниться в своих кондициях и притязаниях на третий титул в Мельбурне. А вот от Свитолиной вряд ли многие ждали настолько уверенного выступление. Представить ее в полуфинале можно было, но кто-то прогнозировал, что эта планка покорится с таким запасом? 

Украинка демонстрирует фирменную стабильность при образцовой ментальный устойчивости. Опыт, характер, техника и отличная форма – в Мельбурне сошлось все. И вполне можно представить, что именно такая Свитолина сумеет остановить Соболенко. Вдобавок украинка не только не будет бояться белоруску, но и по понятным причинам получит дополнительную мотивацию, как и на матчи с россиянками.

Резюмируя, согласимся, что Соболенко – номинальная фаворитка. Но едва ли ее ждет легкая прогулка. Все очные матчи спортсменок продлились минимум 20 геймов, и мы вправе ожидать не менее затяжную встречу и в этот раз.

