Арина Соболенко – Элина Свитолина, 29 января: прогноз на полуфинал Australian Open

С Соболенко в целом все понятно. Она не дала ни единого повода усомниться в своих кондициях и притязаниях на третий титул в Мельбурне. А вот от Свитолиной вряд ли многие ждали настолько уверенного выступление. Представить ее в полуфинале можно было, но кто-то прогнозировал, что эта планка покорится с таким запасом?

Украинка демонстрирует фирменную стабильность при образцовой ментальный устойчивости. Опыт, характер, техника и отличная форма – в Мельбурне сошлось все. И вполне можно представить, что именно такая Свитолина сумеет остановить Соболенко. Вдобавок украинка не только не будет бояться белоруску, но и по понятным причинам получит дополнительную мотивацию, как и на матчи с россиянками.

Резюмируя, согласимся, что Соболенко – номинальная фаворитка. Но едва ли ее ждет легкая прогулка. Все очные матчи спортсменок продлились минимум 20 геймов, и мы вправе ожидать не менее затяжную встречу и в этот раз.