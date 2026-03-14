Сочи – Краснодар, 14 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Турнирная таблица намекает на то, что интриги в матче толком нет. Но на деле не так уж понятно, как на «Краснодаре» скажутся два поражения подряд. Возможно, команде удастся сыграть с двойной мотивацией и материализовать её в победу. Но нельзя исключать и сценария, при котором лидер РПЛ окажется зажатым относительно лучшей версии себя.

В любом случае по запасу прочности «Краснодар» кратно превосходит «Сочи». Хозяева поля, похоже, уже смирились с прямым вылетом, и как раз им мотивацию брать толком неоткуда. Полагаем, гости всё же смогут ожидаемо набрать три очка, даже если победа получится не самой яркой. Играем П2 в комбинации с ТБ (1,5).