Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Сочи – Краснодар, 14 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Александр Бокулёв

В субботу, 14 марта, в Российской премьер-лиге пройдет дерби Краснодарского края. Явный аутсайдер турнира пример лидера. Сумеет ли «Краснодар» оправдать статус фаворита и обыграть «Сочи»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

14.03.2026, Сб

13:45 МСК

«Краснодар» 

П1 - 8,00

Х - 4,90

П2 - 1,40

Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)

Главный судья: Андрей Прокопов

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи» 421121:36
«Краснодар» 112436:21

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2026«Пари НН»

2:1

«Сочи»

РПЛ

02.03.2026«Сочи»

2:3

«Спартак»

РПЛ

21.02.2026«Сочи»

3:2

«Барс»

Товарищеский матч

21.02.2026«Сочи»

3:0

«Актобе»

Товарищеский матч

15.02.2026«Сочи»

3:2

«Родина» 

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2026«Рубин»

2:1

«Краснодар»

РПЛ

04.03.2026ЦСКА

3:1

«Краснодар»

Кубок России

28.02.2026«Краснодар»

2:1

«Ростов»

РПЛ

17.02.2026«Краснодар»

0:1

«Зенит»

Товарищеский матч

10.02.2026«Динамо» М

1:0

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Краснодар» удерживает лидерство в таблице, «Сочи» её замыкает.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар20134340-1543
2Зенит20126236-1442
3Локомотив20118143-2641
4ЦСКА20113631-2236
5Балтика2099225-936
6Спартак20105533-2835
7Динамо Москва2076735-2727
8Рубин2075819-2526
9Ахмат2075825-2726
10Ростов2057817-2322
11Акрон2056925-3221
12Динамо Махачкала21561011-2421
13Крылья Советов20551022-3720
14Оренбург20461121-3118
15Пари НН20521315-3117
16Сочи20231519-469

Прогноз на матч

Свернуть

Турнирная таблица намекает на то, что интриги в матче толком нет. Но на деле не так уж понятно, как на «Краснодаре» скажутся два поражения подряд. Возможно, команде удастся сыграть с двойной мотивацией и материализовать её в победу. Но нельзя исключать и сценария, при котором лидер РПЛ окажется зажатым относительно лучшей версии себя.

В любом случае по запасу прочности «Краснодар» кратно превосходит «Сочи». Хозяева поля, похоже, уже смирились с прямым вылетом, и как раз им мотивацию брать толком неоткуда. Полагаем, гости всё же смогут ожидаемо набрать три очка, даже если победа получится не самой яркой. Играем П2 в комбинации с ТБ (1,5). 

Свернуть
Трансляции

Свернуть

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Сочи»: Чирков, Стоич (оба – травмы)

«Краснодар»: Стежко, Петров (оба – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» – «Краснодар»:

Позиция«Сочи»«Краснодар»Позиция
Вратарь35. Дегтев1. АгкацевВратарь
Защитник85. Волков20. ГонсалесЗащитник
Защитник33. Алвес4. КостаЗащитник
Защитник3. Солдатенков3. ТорменаЗащитник
Защитник28. Магаль15. ОласаЗащитник
Полузащитник14. Кравцов53. ЧерниковПолузащитник
Полузащитник 20. Васильев66. АугустоПолузащитник
Полузащитник10. Крамарич10. СперцянПолузащитник
Полузащитник23. Сантос11. БатчиНападающий
Нападающий98. Ильин7. СаНападающий
Нападающий8. Игнатов9. КордобаНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинМурад МусаевГлавный тренер

 

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Сочи» – «Краснодар»?

Букмекеры ожидаемо считают явными фаворитами гостей, лидирующих в турнирной таблице.

Где смотреть бесплатно матч «Сочи» – «Краснодар»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.

