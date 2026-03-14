Сочи – Краснодар, 14 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В субботу, 14 марта, в Российской премьер-лиге пройдет дерби Краснодарского края. Явный аутсайдер турнира пример лидера. Сумеет ли «Краснодар» оправдать статус фаворита и обыграть «Сочи»?
Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
Главный судья: Андрей Прокопов
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|4
|2
|11
|21:36
|«Краснодар»
|11
|2
|4
|36:21
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2026
|«Пари НН»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|02.03.2026
|«Сочи»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|21.02.2026
|«Сочи»
3:2
«Барс»
Товарищеский матч
|21.02.2026
|«Сочи»
3:0
«Актобе»
Товарищеский матч
|15.02.2026
|«Сочи»
3:2
«Родина»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2026
|«Рубин»
2:1
«Краснодар»
РПЛ
|04.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Краснодар»
Кубок России
|28.02.2026
|«Краснодар»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|17.02.2026
|«Краснодар»
0:1
«Зенит»
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Динамо» М
1:0
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
«Краснодар» удерживает лидерство в таблице, «Сочи» её замыкает.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|20
|13
|4
|3
|40-15
|43
|2
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|36-14
|42
|3
|Локомотив
|20
|11
|8
|1
|43-26
|41
|4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|31-22
|36
|5
|Балтика
|20
|9
|9
|2
|25-9
|36
|6
|Спартак
|20
|10
|5
|5
|33-28
|35
|7
|Динамо Москва
|20
|7
|6
|7
|35-27
|27
|8
|Рубин
|20
|7
|5
|8
|19-25
|26
|9
|Ахмат
|20
|7
|5
|8
|25-27
|26
|10
|Ростов
|20
|5
|7
|8
|17-23
|22
|11
|Акрон
|20
|5
|6
|9
|25-32
|21
|12
|Динамо Махачкала
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|13
|Крылья Советов
|20
|5
|5
|10
|22-37
|20
|14
|Оренбург
|20
|4
|6
|11
|21-31
|18
|15
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|16
|Сочи
|20
|2
|3
|15
|19-46
|9
Турнирная таблица намекает на то, что интриги в матче толком нет. Но на деле не так уж понятно, как на «Краснодаре» скажутся два поражения подряд. Возможно, команде удастся сыграть с двойной мотивацией и материализовать её в победу. Но нельзя исключать и сценария, при котором лидер РПЛ окажется зажатым относительно лучшей версии себя.
В любом случае по запасу прочности «Краснодар» кратно превосходит «Сочи». Хозяева поля, похоже, уже смирились с прямым вылетом, и как раз им мотивацию брать толком неоткуда. Полагаем, гости всё же смогут ожидаемо набрать три очка, даже если победа получится не самой яркой. Играем П2 в комбинации с ТБ (1,5).
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Чирков, Стоич (оба – травмы)
«Краснодар»: Стежко, Петров (оба – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» – «Краснодар»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|35. Дегтев
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|85. Волков
|20. Гонсалес
|Защитник
|Защитник
|33. Алвес
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|3. Солдатенков
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|28. Магаль
|15. Оласа
|Защитник
|Полузащитник
|14. Кравцов
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Васильев
|66. Аугусто
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Крамарич
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Сантос
|11. Батчи
|Нападающий
|Нападающий
|98. Ильин
|7. Са
|Нападающий
|Нападающий
|8. Игнатов
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Букмекеры ожидаемо считают явными фаворитами гостей, лидирующих в турнирной таблице.
Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.