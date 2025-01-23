Реал Сосьедад - Райо Вальекано, 16 января: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

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16 января в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу «Реал Сосьедад» примет на своем поле «Райо Вальекано». Встреча двух команд из верхней части турнирной таблицы Примеры интересна не только спором за путевку в четвертьфинал. Есть вероятность, что на поле появится российский полузащитник сан-себастьянцев Арсен Захарян.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
16.01.2025, Чт
21:30 МСК
«Райо Вальекано» (Мадрид)
|П1 - 1.68
Турнир: Кубок Испании по футболу, 1/8 финала
Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал Сосьедад»
|21
|14
|15
|83-62
|«Райо Вальекано»
|15
|14
|21
|62-83
Последние пять матчей «Реал Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
13.01.2025
«Реал Сосьедад»
1:0
«Вильярреал»
Примера
05.01.2025
«Понферрадина»
0:2
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
21.12.2024
«Сельта»
2:0
«Реал Сосьедад»
Примера
15.12.2024
«Реал Сосьедад»
0:0
«Лас-Пальмас»
Примера
12.12.2024
«Реал Сосьедад»
3:0
«Динамо Киев»
Лига Европы
Последние пять игр «Райо Вальекано»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2025
|«Райо Вальекано»
2:1
«Сельта»
Примера
|03.01.2025
|«Расинг Ф»
1:3
«Райо Вальекано»
Кубок Испании
|22.12.2024
|«Бетис»
1:1
«Райо Вальекано»
Примера
|18.12.2024
|«Вильярреал»
1:1
«Райо Вальекано»
Примера
|14.12.2024
|«Райо Вальекано»
3:3
«Реал»
Примера
Последние пять матчей «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.08.2024
|«Реал Сосьедад»
1:2
«Райо Вальекано»
Примера
|27.01.2024
|«Реал Сосьедад»
0:0
«Райо Вальекано»
Примера
|29.10.2023
|«Райо Вальекано»
2:2
«Реал Сосьедад»
Примера
|22.04.2023
|«Реал Сосьедад»
2:1
«Райо Вальекано»
Примера
|21.01.2022
|«Райо Вальекано»
0:2
«Реал Сосьедад»
Примера
В последний раз соперники встречались в Сан-Себастьяне летом минувшего года в первом туре Примеры. Тогда победу праздновали гости, но на этот раз эксперты называют «Реал Сосьедад» явным фаворитом.
В предыдущем туре испанского первенства «Реал Сосьедад» в красивом и напряженном матче одолел в Сан-Себастьяне «Вильярреал» (1:0), оставив своей игрой приятное впечатление. «Райо Валекано» тоже победил в свой последней игре, взяв три очка на своем поле во встрече с «Сельтой» (2:1). Но команда Иньиго Переса скорее заработала ту победу, чем наиграла на нее.
«Реал Сосьедад» вполне заслуженно носит титул одной из самых закрытых команд Примеры. Меньше сан-себастьянцев (17 голов в 19 матчах) в Ла Лиге забивают только «Хетфе» и «Вальядолид» (по 13). При этом команда Арсена Захаряна крайне надежно действует в обороне, уступая в чемпионате по пропущенным мячам (13) лишь «Атлетико» (12).
Все вводные говорят о том, что матч будет низовым. Прогноз букмекеров, называющих наиболее вероятным исходом победу хозяев с минимальным счетом, математически оправдан. Но яркая игра подопечных Иманола Альгуасиля во встрече с «Вильярреалом» заставляет усомниться в том, что мячи в предстоящем матче будут редкостью. Наш выбор - осторожная ставка на победу «Реал Сосьедад» в основное время с любым счетом.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу «Реал Сосьедад» - «Райо Вальекано» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)
«Райо Вальекано»: нет травмированных
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Вильярреал»:
|Позиция
|«Реал Сосьедад»
|«Райо Вальекано»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ремиро
|1.Карденас
|Вратарь
|Защитник
|27. Арамбуру
|3. Чаварриа
|Защитник
|Защитник
|20. Пачеко
|16. Мумин
|Защитник
|Защитник
|21. Агер
|24. Лежен
|Защитник
|Защитник
|3. Муньос
|2. Рациу
|Защитник
|Полузащитник
|17. Гомес
|17. Лопес
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Сучич
|6. Сисс
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Субименди
|19. Де Фрутос
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мендес
|21. Эмбарба
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Кубо
|7. Паласон
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Оярсабаль
|14. Камельо
|Нападающий
|Главный тренер
|Иманол Альгуасиль
|Иньиго Перес
|Главный тренер
Вероятность победы «Реал Сосьедад» в основное время аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.68. На ничью можно поставить за 3.65, а на выигрыш «Райо Вальекано» - за 5.50. Выход хозяев в четвертьфинал - 1.32, гостей - 3.35.
Появление на поле российского полузащитника в этом матчевполне вероятно. Футболист восстановился после операции, и некоторые болельщики ждали его появления на поле еще в предыдущем матче «Реал Сосьедад», в котором сан-себастьянцы встречались в рамках национального кубка с «Понферрадиной» (2:0). Главный тренер Иманол Альгусаиль попросил фанатов немного подождать появления Армена, которому еще только предстоит набрать форму. Не выпустил наставник Арсена на поле и в матче предыдущего тура Примеры с «Вильярреалом». В двух последних встречах сан-себастьянцев Захарян был в заявке, но игровых минут пока не получал.
Коэффициент на то, что в этой встрече не забьет ни одна из команд - 7.10. В пяти последних встречах этих команд лишь однажды была зафиксирована ничья. В остальных случаях соперники достигали или превосходили показатель в два мяча на двоих.
Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры называют победу «Реал Сосьедад» с минимальным счетом 1:0. На такой вариант можно поставить за 5.50. Нулевая ничья в основное время и выигрыш хозяев со счетом 2:0 котируются за 7.00.
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