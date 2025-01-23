Реал Сосьедад - Райо Вальекано, 16 января: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

В последний раз соперники встречались в Сан-Себастьяне летом минувшего года в первом туре Примеры. Тогда победу праздновали гости, но на этот раз эксперты называют «Реал Сосьедад» явным фаворитом.

В предыдущем туре испанского первенства «Реал Сосьедад» в красивом и напряженном матче одолел в Сан-Себастьяне «Вильярреал» (1:0), оставив своей игрой приятное впечатление. «Райо Валекано» тоже победил в свой последней игре, взяв три очка на своем поле во встрече с «Сельтой» (2:1). Но команда Иньиго Переса скорее заработала ту победу, чем наиграла на нее.

«Реал Сосьедад» вполне заслуженно носит титул одной из самых закрытых команд Примеры. Меньше сан-себастьянцев (17 голов в 19 матчах) в Ла Лиге забивают только «Хетфе» и «Вальядолид» (по 13). При этом команда Арсена Захаряна крайне надежно действует в обороне, уступая в чемпионате по пропущенным мячам (13) лишь «Атлетико» (12).

Все вводные говорят о том, что матч будет низовым. Прогноз букмекеров, называющих наиболее вероятным исходом победу хозяев с минимальным счетом, математически оправдан. Но яркая игра подопечных Иманола Альгуасиля во встрече с «Вильярреалом» заставляет усомниться в том, что мячи в предстоящем матче будут редкостью. Наш выбор - осторожная ставка на победу «Реал Сосьедад» в основное время с любым счетом.