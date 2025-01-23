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15 января 12:00ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Сосьедад - Райо Вальекано, 16 января: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

Арсен Захарян может впервые сыграть после травмы
Руслан Ипполитов
Реал Сосьедад - Райо Вальекано.jpg
Реал Сосьедад - Райо Вальекано.jpg

16 января в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу «Реал Сосьедад» примет на своем поле «Райо Вальекано». Встреча двух команд из верхней части турнирной таблицы Примеры интересна не только спором за путевку в четвертьфинал. Есть вероятность, что на поле появится российский полузащитник сан-себастьянцев Арсен Захарян.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

16.01.2025, Чт

21:30 МСК

«Райо Вальекано» (Мадрид)

П1 - 1.68

Х - 3.65

П2 - 5.50

Турнир: Кубок Испании по футболу, 1/8 финала

Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)

Главный судья: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал Сосьедад»21141583-62
«Райо Вальекано»15142162-83

Последние пять матчей «Реал Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.01.2025

«Реал Сосьедад»

1:0

«Вильярреал»

Примера

05.01.2025

«Понферрадина»

0:2

«Реал Сосьедад»

Кубок Испании

21.12.2024

«Сельта»

2:0

«Реал Сосьедад»

Примера

15.12.2024

«Реал Сосьедад»

0:0

«Лас-Пальмас»

Примера

12.12.2024

«Реал Сосьедад»

3:0

«Динамо Киев»

Лига Европы

Последние пять игр «Райо Вальекано»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2025«Райо Вальекано»

2:1

«Сельта»

Примера

03.01.2025«Расинг Ф»

1:3

«Райо Вальекано»

Кубок Испании

22.12.2024«Бетис»

1:1

«Райо Вальекано»

Примера

18.12.2024«Вильярреал»

1:1

«Райо Вальекано»

Примера

14.12.2024«Райо Вальекано»

3:3

«Реал»

Примера

Последние пять матчей «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.08.2024«Реал Сосьедад»

1:2

«Райо Вальекано»

Примера

27.01.2024«Реал Сосьедад»

0:0

«Райо Вальекано»

Примера

29.10.2023«Райо Вальекано»

2:2

«Реал Сосьедад»

Примера

22.04.2023«Реал Сосьедад»

2:1

«Райо Вальекано»

Примера

21.01.2022«Райо Вальекано»

0:2

«Реал Сосьедад»

Примера

Прогноз на матч

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В последний раз соперники встречались в Сан-Себастьяне летом минувшего года в первом туре Примеры. Тогда победу праздновали гости, но на этот раз эксперты называют «Реал Сосьедад» явным фаворитом.

В предыдущем туре испанского первенства «Реал Сосьедад» в красивом и напряженном матче одолел в Сан-Себастьяне «Вильярреал» (1:0), оставив своей игрой приятное впечатление. «Райо Валекано» тоже победил в свой последней игре, взяв три очка на своем поле во встрече с «Сельтой» (2:1). Но команда Иньиго Переса скорее заработала ту победу, чем наиграла на нее.

«Реал Сосьедад» вполне заслуженно носит титул одной из самых закрытых команд Примеры. Меньше сан-себастьянцев (17 голов в 19 матчах) в Ла Лиге забивают только «Хетфе» и «Вальядолид» (по 13). При этом команда Арсена Захаряна крайне надежно действует в обороне, уступая в чемпионате по пропущенным мячам (13) лишь «Атлетико» (12).

Все вводные говорят о том, что матч будет низовым. Прогноз букмекеров, называющих наиболее вероятным исходом победу хозяев с минимальным счетом, математически оправдан. Но яркая игра подопечных Иманола Альгуасиля во встрече с «Вильярреалом» заставляет усомниться в том, что мячи в предстоящем матче будут редкостью. Наш выбор - осторожная ставка на победу «Реал Сосьедад» в основное время с любым счетом.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 2»  покажет встречу «Реал Сосьедад» - «Райо Вальекано» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)

«Райо Вальекано»: нет травмированных

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Вильярреал»:

Позиция«Реал Сосьедад»«Райо Вальекано»Позиция
Вратарь1. Ремиро1.КарденасВратарь
Защитник27. Арамбуру3. ЧаварриаЗащитник
Защитник20. Пачеко16. МуминЗащитник
Защитник21. Агер24. ЛеженЗащитник
Защитник3. Муньос2. РациуЗащитник
Полузащитник 17. Гомес17. ЛопесПолузащитник
Полузащитник 24. Сучич6. Сисс Полузащитник 
Полузащитник4. Субименди19. Де ФрутосПолузащитник
Полузащитник23. Мендес21. ЭмбарбаПолузащитник
Нападающий14. Кубо7. ПаласонПолузащитник
Нападающий10. Оярсабаль14. КамельоНападающий
Главный тренерИманол АльгуасильИньиго ПересГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Реал Сосьедад» в основное время аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.68. На ничью можно поставить за 3.65, а на выигрыш «Райо Вальекано» - за 5.50. Выход хозяев в четвертьфинал - 1.32, гостей - 3.35.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Арсен Захарян?

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Появление на поле российского полузащитника в этом матчевполне вероятно. Футболист восстановился после операции, и некоторые болельщики ждали его появления на поле еще в предыдущем матче «Реал Сосьедад», в котором сан-себастьянцы встречались в рамках национального кубка с «Понферрадиной» (2:0). Главный тренер Иманол Альгусаиль попросил фанатов немного подождать появления Армена, которому еще только предстоит набрать форму. Не выпустил наставник Арсена на поле и в матче предыдущего тура Примеры с «Вильярреалом». В двух последних встречах сан-себастьянцев Захарян был в заявке, но игровых минут пока не получал.

Будут ли голы в матче «Реал Сосьедад» - «Райо Вальекано»?

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Коэффициент на то, что в этой встрече не забьет ни одна из команд - 7.10. В пяти последних встречах этих команд лишь однажды была зафиксирована ничья. В остальных случаях соперники достигали или превосходили показатель в два мяча на двоих.

С каким счетом закончится матч «Реал Сосьедад» - «Райо Вальекано»?

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Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры называют победу «Реал Сосьедад» с минимальным счетом 1:0. На такой вариант можно поставить за 5.50. Нулевая ничья в основное время и выигрыш хозяев со счетом 2:0 котируются за 7.00.   

 

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