ЮАР – Южная Корея, 25 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Эти национальные команды попали в группу А вместе с Мексикой и Чехией. Хозяева соревнований уже обеспечили себе не просто выход в плей-офф, а итоговое первое место. Они обыграли и южноафриканцев (2:0), и южнокорейцев (1:0). Азиатская команда идет на промежуточной второй позиции, имея три очка благодаря победе над Чехией (2:1). Сборная ЮАР с чехами сыграла вничью (1:1).
Таким образом, команде Южной Кореи достаточно не проиграть в последнем туре, чтобы сохранить второе место и выйти в плей-офф. Южноафриканцам необходимо побеждать – только в таком случае они сохранят шансы на 1/16 финала, причем даже если займут третью позицию.
После второго тура положение в группе А таково:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|🇲🇽Мексика
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|2
|🇰🇷Южная Корея
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|🇨🇿Чехия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|4
|🇿🇦ЮАР
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
Сборная ЮАР, занимающая 60-е место в рейтинге ФИФА, ранее трижды выступала на чемпионате мира, но не проходила дальше группового этапа. Последний заход пришелся на домашний турнир 2010 г. В минувшей квалификации южноафриканцы напрямую забрали путевку, набрав 18 очков за 10 матчей. На один балл они опередили Нигерию и Бенин.
В матче открытия сборная ЮАР не только проиграла Мексике со счетом 0:2, но и лишилась двух футболистов. Красные карточки получили полузащитники Яя Ситхоле и Тхемба Зване. Впрочем, дисквалификации не помешали команде во втором туре добыть ничью с Чехией (1:1). Первый мяч южноафриканцев на ЧМ-2026 с пенальти забил полузащитник Тебохо Мокоена.
Последние пять матчей сборной ЮАР:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.06.2026
|Чехия
1:1
ЮАР
ЧМ-2026
|11.06.2026
|Мексика
2:0
ЮАР
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Ямайка
0:1
ЮАР
Товарищеский матч
|29.05.2026
|ЮАР
0:0
Никарагуа
Товарищеский матч
|31.03.2026
|ЮАР
1:2
Панама
Товарищеский матч
Рекордсмен Азии по числу участий в чемпионатах мира. Нынешний стал для южнокорейцев 12-м в истории и 11-м подряд. Лучший результат – четвертое место на домашнем ЧМ-2002. В Катаре-2022 южнокорейцы впервые за три розыгрыша вышли в плей-офф, но вылетели уже в 1/8 финала. В минувшем отборочном цикле они не потерпели ни одного поражения за 16 матчей и получили путевку на ЧМ максимально рано – после третьего раунда. На чемпионат мира Южная Корея приехала в ранге 25-й команды рейтинга ФИФА.
В первом туре эта сборная одержала волевую победу над Чехией со счетом 2:1. По мячу у южнокорейцев забили Хван Ин Бом и О Хён Кю. Во втором матче азиатская команда потерпела поражение от Мексики со счетом 0:1.
Последние пять матчей сборной Южной Кореи:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2026
|Мексика
1:0
Южная Корея
ЧМ-2026
|12.06.2026
|Южная Корея
2:1
Чехия
ЧМ-2026
|04.06.2026
|Южная Корея
1:0
Сальвадор
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Южная Корея
5:0
Тринидад и Тобаго
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Австрия
1:0
Южная Корея
Товарищеский матч
Ранее сборные ЮАР и Южной Кореи не проводили очных матчей ни на официальном, ни на товарищеском уровне.
Мы подготовили три варианта прогноза на матч ЮАР и Южной Кореи: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Турнирные расклады говорят сами за себя. Сборной Южной Кореи достаточно не проиграть, чтобы сохранить второе место. Задача вполне посильная, тем более что первая позиция команде не светит в любом случае. Южнокорейцы выглядят гораздо более целостно и системно, чем южноафриканцы. А потому тот самый «Двойной шанс» – очевидный вариант, несмотря на скромные коэффициенты на уровне 1,17.
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Сбалансированный. Сборная ЮАР в атаке действует чересчур прямолинейно, а порой даже инертно. Единственный мяч забит с пенальти – и то на фоне пассивной игры чехов. Южнокорейцы же довольно хорошо организованы в обороне и качественно подготовлены физически. Едва ли они позволят сопернику создать много моментов у своих ворот. Следовательно, сверхрезультативного футбола не ждем.
Рискнем предположить, что зрители увидят не более трех голов с обеих сторон. Комбинируем такой вариант с уже упомянутым «Двойным шансом».
Рискованный. Коэффициенты позволяют считать относительно рискованным вариантом простое пари на победу сборной Южной Кореи. Базово уровень этой команды заметно выше, чем у южноафриканцев. Южнокорейцы играют более целостно и сбалансированно во всех линиях. Коэффициенты приятные – на уровне 1,70.
Голы на топовом уровне даются команде ЮАР с трудом. В отборочном цикле она в среднем забивала 1,5 раза за матч. В 2026 г. проблемы в атаке были заметны и в товарищеских играх, и тем более во встречах с Мексикой и Чехией на ЧМ. Рискнем предположить, что счет все-таки будет «сухим» и в пользу Южной Кореи.
Аналитики считают вариант с 2:0 наиболее вероятным, но мы выдадим аванс азиатской команде под коэффициент 7,40 у БЕТСИТИ.
Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Южной Кореи.