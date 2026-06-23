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ГлавнаяПрогнозыЮАР – Южная Корея, 25 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

ЮАР – Южная Корея, 25 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Азиатская команда заберет путевку в плей-офф?
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
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ЮАР – Южная Корея

Команды

25 июня 2026 (04:00) МСК

Начало

Стадион «Би-Би-Ви-Эй» (Монтеррей, Мексика)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Южной Кореи не проиграет + Тотал меньше 3,5
Прогноз

1,60
Коэффициент

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: ЮАР – Южная Корея
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: ЮАР – Южная Корея

Эти национальные команды попали в группу А вместе с Мексикой и Чехией. Хозяева соревнований уже обеспечили себе не просто выход в плей-офф, а итоговое первое место. Они обыграли и южноафриканцев (2:0), и южнокорейцев (1:0). Азиатская команда идет на промежуточной второй позиции, имея три очка благодаря победе над Чехией (2:1). Сборная ЮАР с чехами сыграла вничью (1:1).

Таким образом, команде Южной Кореи достаточно не проиграть в последнем туре, чтобы сохранить второе место и выйти в плей-офф. Южноафриканцам необходимо побеждать – только в таком случае они сохранят шансы на 1/16 финала, причем даже если займут третью позицию.

Турнирная таблица

После второго тура положение в группе А таково:

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1🇲🇽Мексика22003-06
2🇰🇷Южная Корея21012-23
3🇨🇿Чехия20112-31
4🇿🇦ЮАР20111-31

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline5,203,751,702,001,80
PARI5,303,901,652,001,80
БЕТСИТИ5,204,001,672,001,83

ЮАР

Сборная ЮАР, занимающая 60-е место в рейтинге ФИФА, ранее трижды выступала на чемпионате мира, но не проходила дальше группового этапа. Последний заход пришелся на домашний турнир 2010 г. В минувшей квалификации южноафриканцы напрямую забрали путевку, набрав 18 очков за 10 матчей. На один балл они опередили Нигерию и Бенин.

В матче открытия сборная ЮАР не только проиграла Мексике со счетом 0:2, но и лишилась двух футболистов. Красные карточки получили полузащитники Яя Ситхоле и Тхемба Зване. Впрочем, дисквалификации не помешали команде во втором туре добыть ничью с Чехией (1:1). Первый мяч южноафриканцев на ЧМ-2026 с пенальти забил полузащитник Тебохо Мокоена.

Последние пять матчей сборной ЮАР:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2026Чехия

1:1

ЮАР

ЧМ-2026

11.06.2026Мексика

2:0

ЮАР

ЧМ-2026

07.06.2026Ямайка

0:1

ЮАР

Товарищеский матч

29.05.2026ЮАР

0:0

Никарагуа

Товарищеский матч

31.03.2026ЮАР

1:2

Панама

Товарищеский матч

Южная Корея

Рекордсмен Азии по числу участий в чемпионатах мира. Нынешний стал для южнокорейцев 12-м в истории и 11-м подряд. Лучший результат – четвертое место на домашнем ЧМ-2002. В Катаре-2022 южнокорейцы впервые за три розыгрыша вышли в плей-офф, но вылетели уже в 1/8 финала. В минувшем отборочном цикле они не потерпели ни одного поражения за 16 матчей и получили путевку на ЧМ максимально рано – после третьего раунда. На чемпионат мира Южная Корея приехала в ранге 25-й команды рейтинга ФИФА.

В первом туре эта сборная одержала волевую победу над Чехией со счетом 2:1. По мячу у южнокорейцев забили Хван Ин Бом и О Хён Кю. Во втором матче азиатская команда потерпела поражение от Мексики со счетом 0:1.

Последние пять матчей сборной Южной Кореи:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2026Мексика

1:0

Южная Корея

ЧМ-2026

12.06.2026Южная Корея

2:1

Чехия

ЧМ-2026

04.06.2026Южная Корея

1:0

Сальвадор

Товарищеский матч

31.05.2026Южная Корея

5:0

Тринидад и Тобаго

Товарищеский матч

31.03.2026Австрия

1:0

Южная Корея

Товарищеский матч

Личные встречи

Ранее сборные ЮАР и Южной Кореи не проводили очных матчей ни на официальном, ни на товарищеском уровне.

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч ЮАР и Южной Кореи: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Турнирные расклады говорят сами за себя. Сборной Южной Кореи достаточно не проиграть, чтобы сохранить второе место. Задача вполне посильная, тем более что первая позиция команде не светит в любом случае. Южнокорейцы выглядят гораздо более целостно и системно, чем южноафриканцы. А потому тот самый «Двойной шанс» – очевидный вариант, несмотря на скромные коэффициенты на уровне 1,17.

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Сбалансированный. Сборная ЮАР в атаке действует чересчур прямолинейно, а порой даже инертно. Единственный мяч забит с пенальти – и то на фоне пассивной игры чехов. Южнокорейцы же довольно хорошо организованы в обороне и качественно подготовлены физически. Едва ли они позволят сопернику создать много моментов у своих ворот. Следовательно, сверхрезультативного футбола не ждем. 

Рискнем предположить, что зрители увидят не более трех голов с обеих сторон. Комбинируем такой вариант с уже упомянутым «Двойным шансом».

Рискованный. Коэффициенты позволяют считать относительно рискованным вариантом простое пари на победу сборной Южной Кореи. Базово уровень этой команды заметно выше, чем у южноафриканцев. Южнокорейцы играют более целостно и сбалансированно во всех линиях. Коэффициенты приятные – на уровне 1,70.

Прогноз на точный счет

Голы на топовом уровне даются команде ЮАР с трудом. В отборочном цикле она в среднем забивала 1,5 раза за матч. В 2026 г. проблемы в атаке были заметны и в товарищеских играх, и тем более во встречах с Мексикой и Чехией на ЧМ. Рискнем предположить, что счет все-таки будет «сухим» и в пользу Южной Кореи.

Аналитики считают вариант с 2:0 наиболее вероятным, но мы выдадим аванс азиатской команде под коэффициент 7,40 у БЕТСИТИ.

Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Южной Кореи.

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