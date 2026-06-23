ЮАР – Южная Корея, 25 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч ЮАР и Южной Кореи: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Турнирные расклады говорят сами за себя. Сборной Южной Кореи достаточно не проиграть, чтобы сохранить второе место. Задача вполне посильная, тем более что первая позиция команде не светит в любом случае. Южнокорейцы выглядят гораздо более целостно и системно, чем южноафриканцы. А потому тот самый «Двойной шанс» – очевидный вариант, несмотря на скромные коэффициенты на уровне 1,17.

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Сбалансированный. Сборная ЮАР в атаке действует чересчур прямолинейно, а порой даже инертно. Единственный мяч забит с пенальти – и то на фоне пассивной игры чехов. Южнокорейцы же довольно хорошо организованы в обороне и качественно подготовлены физически. Едва ли они позволят сопернику создать много моментов у своих ворот. Следовательно, сверхрезультативного футбола не ждем.

Рискнем предположить, что зрители увидят не более трех голов с обеих сторон. Комбинируем такой вариант с уже упомянутым «Двойным шансом».

Рискованный. Коэффициенты позволяют считать относительно рискованным вариантом простое пари на победу сборной Южной Кореи. Базово уровень этой команды заметно выше, чем у южноафриканцев. Южнокорейцы играют более целостно и сбалансированно во всех линиях. Коэффициенты приятные – на уровне 1,70.