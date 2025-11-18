Ведомости
Испания - Турция, 18 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Турки еще могут догнать чемпиона Европы, но опередить - нереально
Валентин Васильев

Как ни странно, первая команда рейтинга ФИФА еще официально не отобралась на чемпионат мира 2026 года. Билет на ЧМ-2026 сборная Испании оформит во вторник, 18 ноября. Вариантов лишиться первого места у нее просто нет.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Испания

Место в рейтинге ФИФА: 1

15.11.2025, Сб

22:45 МСК

Турция

Место в рейтинге ФИФА: 26

П1 - 1.20

Х - 6.60

П2 - 13.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 6-й тур

Стадион: «Олимпико де Севилья - Ла Картуха»   (Севилья, Испания)

Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Испания74123-5
Испания1475-23

Последние пять матчей сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.11.2025Грузия

0:4

Испания

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025

Испания

4:0

Болгария

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025

Испания

2:0

Грузия

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025Турция

0:6

Испания

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025Болгария

0:3

Испания

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Турции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.11.2025

Турция

2:0

Болгария

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025

Турция

4:1

Грузия

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025

Болгария

1:6

Турция

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025Турция

0:6

Испания

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025

Грузия

2:3

Турция

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

Свернуть

После пяти туров соперников разделяют в таблице всего три очка, но это обманчивая близость. Обойти соперника у турок нет шансов.

КомандыИВНПМО
1. Испания550019-015
2. Турция540115-1012
3. Грузия51046-133
4. Болгария50051-180

Прогноз на матч

Свернуть

Турецким болельщикам больно вспоминать прошлый матч с Испанией. С их любимой командой чемпионы Европы обошлись наиболее жестоко. 32 тысячи зрителей в Конье засвидетельствовали редкий по счету разгром сборной Турции со счетом 0:6. Микель Мерино оформил хет-трик, Педри - дубль. Как натуры гордые, амбициозные, парни Винченцо Монтеллы, конечно же, постараются взять реванш у обидчиков в Севилье. 

К части турок, они достойно отреагировали на пренеприятный казус. Три следующих матча они убедительно выиграли и досрочно обрубили все «хвосты».

Вот только с турнирной точки зрения предстоящая игра уже не имеет ни малейшей ценности. При гипотетическом равенстве очков преимущество получит обладатель лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. А здесь перевес у испанцев тоже колоссальный - «+19» против «+5». Такие дефициты в футболе не отыгрываются. По крайней мере - не на таком уровне. И особенно смешно об этом рассуждать, наблюдая ноль в графе «пропущенные голы» у фаворита.

С высокой степенью вероятности Испания одержит дежурную победу. Портить себе статистику в заключительном матче года ей точно не захочется. Поэтому среди обилия вариантов в широкой линии PARI обратили бы внимание на успех хозяев с форой (-1.5).

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из Севильи пройдет на платформе Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

Испания: нет

Турция: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI оценили вероятность победы Испании скромным коэффициентом 1.20. Сыгравшая ставка на успех туров обещает 13-кратный выигрыш.  Котировка на ничью в два раза ниже.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч Испания - Турция?

По расчетам аналитиков, наиболее реальным счетом в матче является победа фаворита в два или три мяча. PARI  оценила вариант 2:0 и 3:0 одинаковым коэффициентом 6.50.

Где смотреть бесплатно матч Испания - Турция?

Бесплатно игру покажут ресурсы некоторых букмекерских контор. 

Испания выйдет на ЧМ-2026?

Сборная Испании вне зависимости от результата последнего матча займет первое место в группе, а Турция - второе. 

