Испания - Турция, 18 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Турецким болельщикам больно вспоминать прошлый матч с Испанией. С их любимой командой чемпионы Европы обошлись наиболее жестоко. 32 тысячи зрителей в Конье засвидетельствовали редкий по счету разгром сборной Турции со счетом 0:6. Микель Мерино оформил хет-трик, Педри - дубль. Как натуры гордые, амбициозные, парни Винченцо Монтеллы, конечно же, постараются взять реванш у обидчиков в Севилье.

К части турок, они достойно отреагировали на пренеприятный казус. Три следующих матча они убедительно выиграли и досрочно обрубили все «хвосты».

Вот только с турнирной точки зрения предстоящая игра уже не имеет ни малейшей ценности. При гипотетическом равенстве очков преимущество получит обладатель лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. А здесь перевес у испанцев тоже колоссальный - «+19» против «+5». Такие дефициты в футболе не отыгрываются. По крайней мере - не на таком уровне. И особенно смешно об этом рассуждать, наблюдая ноль в графе «пропущенные голы» у фаворита.

С высокой степенью вероятности Испания одержит дежурную победу. Портить себе статистику в заключительном матче года ей точно не захочется. Поэтому среди обилия вариантов в широкой линии PARI обратили бы внимание на успех хозяев с форой (-1.5).