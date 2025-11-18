Испания - Турция, 18 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Как ни странно, первая команда рейтинга ФИФА еще официально не отобралась на чемпионат мира 2026 года. Билет на ЧМ-2026 сборная Испании оформит во вторник, 18 ноября. Вариантов лишиться первого места у нее просто нет.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
Испания
Место в рейтинге ФИФА: 1
15.11.2025, Сб
22:45 МСК
Турция
Место в рейтинге ФИФА: 26
|П1 - 1.20
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 6-й тур
Стадион: «Олимпико де Севилья - Ла Картуха» (Севилья, Испания)
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Испания
|7
|4
|1
|23-5
|Испания
|1
|4
|7
|5-23
Последние пять матчей сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.11.2025
|Грузия
0:4
Испания
Отбор ЧМ-2026
14.10.2025
|Испания
4:0
Болгария
Отбор ЧМ-2026
11.10.2025
|Испания
2:0
Грузия
Отбор ЧМ-2026
|07.09.2025
|Турция
0:6
Испания
Отбор ЧМ-2026
|04.09.2025
|Болгария
0:3
Испания
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Турции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.11.2025
|Турция
2:0
Болгария
Отбор ЧМ-2026
14.10.2025
|Турция
4:1
Грузия
Отбор ЧМ-2026
11.10.2025
|Болгария
1:6
Турция
Отбор ЧМ-2026
|07.09.2025
|Турция
0:6
Испания
Отбор ЧМ-2026
04.09.2025
|Грузия
2:3
Турция
Отбор ЧМ-2026
После пяти туров соперников разделяют в таблице всего три очка, но это обманчивая близость. Обойти соперника у турок нет шансов.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Испания
|5
|5
|0
|0
|19-0
|15
|2. Турция
|5
|4
|0
|1
|15-10
|12
|3. Грузия
|5
|1
|0
|4
|6-13
|3
|4. Болгария
|5
|0
|0
|5
|1-18
|0
Турецким болельщикам больно вспоминать прошлый матч с Испанией. С их любимой командой чемпионы Европы обошлись наиболее жестоко. 32 тысячи зрителей в Конье засвидетельствовали редкий по счету разгром сборной Турции со счетом 0:6. Микель Мерино оформил хет-трик, Педри - дубль. Как натуры гордые, амбициозные, парни Винченцо Монтеллы, конечно же, постараются взять реванш у обидчиков в Севилье.
К части турок, они достойно отреагировали на пренеприятный казус. Три следующих матча они убедительно выиграли и досрочно обрубили все «хвосты».
Вот только с турнирной точки зрения предстоящая игра уже не имеет ни малейшей ценности. При гипотетическом равенстве очков преимущество получит обладатель лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. А здесь перевес у испанцев тоже колоссальный - «+19» против «+5». Такие дефициты в футболе не отыгрываются. По крайней мере - не на таком уровне. И особенно смешно об этом рассуждать, наблюдая ноль в графе «пропущенные голы» у фаворита.
С высокой степенью вероятности Испания одержит дежурную победу. Портить себе статистику в заключительном матче года ей точно не захочется. Поэтому среди обилия вариантов в широкой линии PARI обратили бы внимание на успех хозяев с форой (-1.5).
Прямая трансляция из Севильи пройдет на платформе Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Испания: нет
Турция: нет
Аналитики БК PARI оценили вероятность победы Испании скромным коэффициентом 1.20. Сыгравшая ставка на успех туров обещает 13-кратный выигрыш. Котировка на ничью в два раза ниже.
По расчетам аналитиков, наиболее реальным счетом в матче является победа фаворита в два или три мяча. PARI оценила вариант 2:0 и 3:0 одинаковым коэффициентом 6.50.
Бесплатно игру покажут ресурсы некоторых букмекерских контор.
Сборная Испании вне зависимости от результата последнего матча займет первое место в группе, а Турция - второе.