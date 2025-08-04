Спарта - Арарат-Армения, 7 августа: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

В Праге сойдутся достаточно результативные команды. В последних 10 матчах «Спарта» забивала в среднем по 2,1 голу, а «Арарат-Армения» - по 2,5. Понятно, что в еврокубках накал борьбы часто выше, чем в национальных турнирах, но есть надежда, что встреча в чешской столице получится увлекательным. У обоих клубов за тот же отрезок времени набралось по семь «верховых» матчей. Ждем чего-то подобного и в этот четверг.