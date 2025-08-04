Спарта - Арарат-Армения, 7 августа: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе стартует третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. Серебряного призера чемпионата Армении, «Арарат-Армению», ожидает тяжелейший выезд - в гости к пражской «Спарте». Рассказываем о наиболее интересных вариантах для пари в этом матче.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спарта» (Прага, Чехия)
07.08.2025, Чт
21:00МСК
«Арарат-Армения» (Ереван, Армения)
|П1 - 1.17
Турнир: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: «ЭПЕТ Арена» (Прага, Чехия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спарта»
|0
|0
|0
|0-0
|«Арарат-Армения»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Спарты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Пардубице»
1:3
«Спарта»
Первая лига
|31.07.2025
|«Спарта»
4:0
«Актобе»
Лига конференций
|27.07.2025
|«Спарта»
3:2
«Млада Болеслав»
Первая лига
|24.07.2025
|«Актобе»
2:1
«Спарта»
Лига конференций
|19.07.2025
|«Яблонец»
1:1
«Спарта»
Первая лига
Последние пять матчей «Арарата-Армения»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.08.2025
|«Ван»
«Арарат-Армения»
Премьер-лига
|31.07.2025
|«Университатя»
1:2
«Арарат-Армения»
Лига конференций
|24.07.2025
|«Арарат-Армения»
0:0
«Университатя»
Лига конференций
|28.05.2025
|«Арарат-Армения»
6:0
«Арарат»
Премьер-лига
|24.05.2025
|«Ноа»
2:0
«Арарат-Армения»
Премьер-лига
05.08.2025. 21:45. «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Неман» (Беларусь)
07.08.2025. 19:00. «Кауно Жальгирис» (Литва) — «Арда» (Болгария)
07.08.2025. 19:00. «Русенборг» (Норвегия) — «Хаммарбю» (Швеция)
07.08.2025. 19:00. «Араз-Нахчыван» (Азербайджан) — «Омония» (Кипр)
07.08.2025. 19:00. «Арис» (Кипр) — АЕК (Греция)
07.08.2025. 19:00. «Милсами» (Молдавия) — «Виртус» (Сан-Марино)
07.08.2025. 19:30. «Баник Острава» (Чехия) — «Австрия В» (Австрия)
07.08.2025. 20:00. «Силькеборг» (Дания) — «Ягеллония» (Польша)
07.08.2025. 20:00. АИК (Швеция) — «Дьер» (Венгрия)
07.08.2025. 20:00. «Викинг» (Норвегия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция)
07.08.2025. 20:00. «Рига» (Латвия) — «Бейтар» (Израиль)
07.08.2025. 21:00. «Левски» (Болгария) — «Сабах» (Азербайджан)
07.08.2025. 21:00. «Полесье» (Украина) — «Пакш» (Венгрия)
07.08.2025. 21:00. «Спарта» (Чехия) — «Арарат-Армения» (Армения)
07.08.2025. 21:00. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Вадуц» (Лихтенштейн)
07.08.2025. 21:00. «Дифферданж» (Люксембург) — «Левадия» (Эстония)
07.08.2025. 21:00. «Викингур» (Фарерские острова) — «Линфилд» (Северная Ирландия)
07.08.2025. 21:00. «Андерлехт» (Бельгия) — «Шериф» (Молдавия)
07.08.2025. 21:00. «Олимпия» (Словения) — «Эгнатия» (Албания)
07.08.2025. 21:15. «Лозанна» (Швейцария) — «Астана» (Казахстан)
07.08.2025. 21:30. «Университатя» (Румыния) — «Спартак» Тр (Словакия)
07.08.2025. 21:30. «Балкани» (Косово) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
07.08.2025. 21:30. «Лугано» (Швейцария) — «Целе» (Словения)
07.08.2025. 21:45. «Викингур» (Исландия) — «Брондбю» (Дания)
07.08.2025. 21:45. «Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Бешикташ» (Турция)
07.08.2025. 22:00. «Партизан» (Сербия) — «Хайберниан» (Шотландия)
07.08.2025. 22:00. «Ракув» (Польша) — «Маккаби» Х (Израиль)
07.08.2025. 22:00. «Ларн» (Северная Ирландия) — «Санта-Клара» (Португалия)
07.08.2025. 22:00. «Хайдук» (Хорватия) — «Динамо» Т (Албания)
07.08.2025. 22:00. «Рапид» (Австрия) — «Данди Юнайтед» (Шотландия)
В Праге сойдутся достаточно результативные команды. В последних 10 матчах «Спарта» забивала в среднем по 2,1 голу, а «Арарат-Армения» - по 2,5. Понятно, что в еврокубках накал борьбы часто выше, чем в национальных турнирах, но есть надежда, что встреча в чешской столице получится увлекательным. У обоих клубов за тот же отрезок времени набралось по семь «верховых» матчей. Ждем чего-то подобного и в этот четверг.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Следить за игрой в Праге можно как на сайтах легальных букмекеров, так и на крупнейших спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спарта»: нет
«Арарат-Армения»: нет
В линии PARI между коэффициентами на П1 и П2 простирается настоящая пропасть. Если победа хозяев котируется за 1.17, то успех гостей - в 16 раз выше! Даже на ничью предложение букмекера заманчивое - 6.90.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Самый низкий коэффициент в линии на точный счет - 6.50 - установлен на победу хозяев - 2:0. А, например, минимальный успех ереванцев (1:0) сулит беттору 35-кратный выигрыш!
После третьего раунда стартует стадия плей-офф, а дальше уже - Общий этап.
Ответная игра пройдет 14 августа 2025 года на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.
Аналитики оценили вероятность прохода ереванского клуба в плей-офф коэффициентом 9.00. Котировка на итоговый успех чехов в разы ниже - 1.07.