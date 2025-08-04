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4 августа 11:22ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Спарта - Арарат-Армения, 7 августа: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Букмекеры совсем не верят в вице-чемпиона Армении
Валентин Васильев

На этой неделе стартует третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. Серебряного призера чемпионата Армении, «Арарат-Армению», ожидает тяжелейший выезд - в гости к пражской «Спарте». Рассказываем о наиболее интересных вариантах для пари в этом матче. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спарта» (Прага, Чехия) 

07.08.2025, Чт

21:00МСК

«Арарат-Армения» (Ереван, Армения) 

П1 - 1.17

Х - 6.90

П2 - 19.00

Турнир:  Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «ЭПЕТ Арена»   (Прага, Чехия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спарта»0000-0
«Арарат-Армения»0000-0

Последние пять матчей «Спарты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Пардубице»

1:3

«Спарта»

Первая лига

31.07.2025«Спарта»

4:0

«Актобе»

Лига конференций

27.07.2025«Спарта»

3:2

«Млада Болеслав»

Первая лига

24.07.2025«Актобе»

2:1

«Спарта»

Лига конференций

19.07.2025«Яблонец»

1:1

«Спарта»

Первая лига

Последние пять матчей «Арарата-Армения»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.08.2025«Ван»

 

«Арарат-Армения»

Премьер-лига

31.07.2025«Университатя»

1:2

«Арарат-Армения»

Лига конференций

24.07.2025«Арарат-Армения»

0:0

«Университатя»

Лига конференций

28.05.2025«Арарат-Армения»

6:0

«Арарат»

Премьер-лига

24.05.2025«Ноа»

2:0

«Арарат-Армения»

Премьер-лига

Календарь всех матчей

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05.08.2025. 21:45. «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Неман» (Беларусь)
07.08.2025. 19:00. «Кауно Жальгирис» (Литва) — «Арда» (Болгария)
07.08.2025. 19:00. «Русенборг» (Норвегия) — «Хаммарбю» (Швеция)
07.08.2025. 19:00. «Араз-Нахчыван» (Азербайджан) — «Омония» (Кипр)
07.08.2025. 19:00. «Арис» (Кипр) — АЕК (Греция)
07.08.2025. 19:00. «Милсами» (Молдавия) — «Виртус» (Сан-Марино)
07.08.2025. 19:30. «Баник Острава» (Чехия) — «Австрия В» (Австрия)
07.08.2025. 20:00. «Силькеборг» (Дания) — «Ягеллония» (Польша)
07.08.2025. 20:00. АИК (Швеция) — «Дьер» (Венгрия)
07.08.2025. 20:00. «Викинг» (Норвегия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция)
07.08.2025. 20:00. «Рига» (Латвия) — «Бейтар» (Израиль)
07.08.2025. 21:00. «Левски» (Болгария) — «Сабах» (Азербайджан)
07.08.2025. 21:00. «Полесье» (Украина) — «Пакш» (Венгрия)
07.08.2025. 21:00. «Спарта» (Чехия) — «Арарат-Армения» (Армения)
07.08.2025. 21:00. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Вадуц» (Лихтенштейн)
07.08.2025. 21:00. «Дифферданж» (Люксембург) — «Левадия» (Эстония)
07.08.2025. 21:00. «Викингур» (Фарерские острова) — «Линфилд» (Северная Ирландия)
07.08.2025. 21:00. «Андерлехт» (Бельгия) — «Шериф» (Молдавия)
07.08.2025. 21:00. «Олимпия» (Словения) — «Эгнатия» (Албания)
07.08.2025. 21:15. «Лозанна» (Швейцария) — «Астана» (Казахстан)
07.08.2025. 21:30. «Университатя» (Румыния) — «Спартак»  Тр (Словакия)
07.08.2025. 21:30. «Балкани» (Косово) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
07.08.2025. 21:30. «Лугано» (Швейцария) — «Целе» (Словения)
07.08.2025. 21:45. «Викингур» (Исландия) — «Брондбю» (Дания)
07.08.2025. 21:45. «Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Бешикташ» (Турция)
07.08.2025. 22:00. «Партизан» (Сербия) — «Хайберниан» (Шотландия)
07.08.2025. 22:00. «Ракув» (Польша) — «Маккаби» Х (Израиль)
07.08.2025. 22:00. «Ларн» (Северная Ирландия) — «Санта-Клара» (Португалия)
07.08.2025. 22:00. «Хайдук» (Хорватия) — «Динамо»  Т (Албания)
07.08.2025. 22:00. «Рапид» (Австрия) — «Данди Юнайтед» (Шотландия)

Прогноз на матч

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В Праге сойдутся достаточно результативные команды. В последних 10 матчах «Спарта» забивала в среднем по 2,1 голу, а «Арарат-Армения» - по 2,5. Понятно, что в еврокубках накал борьбы часто выше, чем в национальных турнирах, но есть надежда, что встреча в чешской столице получится увлекательным. У обоих клубов за тот же отрезок времени набралось по семь «верховых» матчей. Ждем чего-то подобного и в этот четверг. 

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
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Трансляции

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Следить за игрой в Праге можно как на сайтах легальных букмекеров, так и на крупнейших спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Спарта»: нет

«Арарат-Армения»: нет

Коэффициенты букмекеров

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В линии PARI между коэффициентами на П1 и П2 простирается настоящая пропасть. Если победа хозяев котируется за 1.17, то успех гостей - в 16 раз выше! Даже на ничью предложение букмекера заманчивое - 6.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Спарта» - «Арарат-Армения»?

Самый низкий коэффициент в линии на точный счет - 6.50 - установлен на победу хозяев - 2:0. А, например, минимальный успех ереванцев (1:0) сулит беттору 35-кратный выигрыш!

Куда выходит победитель пары «Спарта» - «Арарат-Армения»?

После третьего раунда стартует стадия плей-офф, а дальше уже - Общий этап.

Когда и где ответный матч «Арарат-Армения» - «Спарта»?

Ответная игра пройдет 14 августа 2025 года на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Кто выйдет в раунд плей-офф?

Аналитики оценили вероятность прохода ереванского клуба в плей-офф коэффициентом 9.00. Котировка на итоговый успех чехов в разы ниже - 1.07.

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