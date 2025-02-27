Спартак — Оренбург, 2 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Команды решают диаметрально противоположные задачи, и чья сложнее, так сразу не определишь. «Спартак» гонится за «Краснодаром» и «Зенитом» с мечтой о чемпионстве. «Оренбург» не оставил надежд выбраться со дна таблицы. Первых от желанной позиции в таблице отделяют всего два пункта, вторых - от переходной зоны - шесть. Так что в очках в одинаковой степени нуждаются обе команды. И это обстоятельство делает аутсайдера чемпионата вдвойне опасным для фаворита, а фактор тренера дополнительно повышает риск непредвиденных ситуаций.

Для Слишковича игра в Тушино - больше, чем просто календарный матч. Это уникальный шанс доказать, что «Спартак» напрасно отказался от его кандидатуры в пользу более известного балканского мастера. Владимир прекрасно знает игровые особенности большинства спартаковцев и подробно расскажет своим футболистам про уязвимые места соперника.

Возможно, очков на «Лукойл Арене» оренбуржцы и не зацепят, но в том, что понервируют кандидата в чемпионы, нет сомнений. В последних контрольных матчах красно-белые пропускали и от «Торпедо», и от «Насафа». А в первом весеннем туре РПЛ им будет особенно сложно сохранить абсолютное спокойствие и самообладание. Результат будет довлеть над хозяевами. Так что как минимум на гол гости могут рассчитывать. Но и пропустят они, скорее всего, тоже. За всю зиму парни Станковича лишь «Зениту» не сумели забить. «Оренбург»-то наверняка забьют. При таком раскладе Winline удвоит номинал ставки.