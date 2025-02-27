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27 февраля 12:33ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак — Оренбург, 2 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Теперь Слишкович - против красно-белых
Валентин Васильев

В первое воскресенье весны-2025 в чемпионате России пройдет три матча. Московский «Спартак» откроет соревновательный год матчем с «Оренбургом». У встречи лидера с аутсайдером есть мощная подоплека - пускай недолгое, но яркое красно-белое прошлое тренера гостей Владимира Слишковича. Чем напомнит он о себе бывшим одноклубникам?

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

02.03.2025, Вс

16:30 МСК

«Оренбург»

П1 - 1.23

Х - 6.20

П2 - 10.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: главный - Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Владимир Москалев; инспектор – Сергей Мацюра

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»71521-17
«Оренбург»51717-21

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.02.2025«Спартак»

2:1

«Насаф»

Товарищеский матч

20.02.2025«Спартак»

2:1

«Торпедо»

Товарищеский матч

11.02.2025«Спартак»

0:3

«Зенит» 

Winline Кубок РПЛ

07.02.2025«Динамо» Москва

0:1

«Спартак»

Winline Кубок РПЛ

02.02.2025«Спартак»

4:1

«Астана» 

Товарищеский матч

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Рубин»  

5:3

«Оренбург

Товарищеский матч

12.02.2025«Оренбург

3:2

«Торпедо»

Товарищеский матч

11.02.2025«Оренбург

0:0

«Велес»

Товарищеский матч

06.02.2025«Оренбург

0:0

«Велес»

Товарищеский матч

05.02.2025«Оренбург

2:1

«Черноморец»

Товарищеский матч

Турнирная таблица

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«Спартак» завершил осеннюю часть сезона третьим, «Оренбург» - 16-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар18116134-1239
2. Зенит18123337-1239
3. Спартак18114336-1437
4. Динамо Москва18105337-2035
5. Локомотив18112533-2635
6. ЦСКА1894528-1431
7. Ростов1875629-2826
8. Рубин1875625-2626
9. Акрон1864822-3422
10. Крылья Советов18531019-2918
11. Динамо Махачкала1838711-1717
12. Пари НН18441015-3416
13. Химки1837822-3516
14. Факел1828811-2514
15. Ахмат1827916-3213
16. Оренбург18151216-338

Прогноз на матч

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Команды решают диаметрально противоположные задачи, и чья сложнее, так сразу не определишь. «Спартак» гонится за «Краснодаром» и «Зенитом» с мечтой о чемпионстве. «Оренбург» не оставил надежд выбраться со дна таблицы. Первых от желанной позиции в таблице отделяют всего два пункта, вторых - от переходной зоны - шесть.  Так что в очках в одинаковой степени нуждаются обе команды. И это обстоятельство делает аутсайдера чемпионата вдвойне опасным для фаворита, а фактор тренера дополнительно повышает риск непредвиденных ситуаций. 

Для Слишковича игра в Тушино - больше, чем просто календарный матч. Это уникальный шанс доказать, что «Спартак» напрасно отказался от его кандидатуры в пользу более известного балканского мастера. Владимир прекрасно знает игровые особенности большинства спартаковцев и подробно расскажет своим футболистам про уязвимые места соперника. 

Возможно, очков на  «Лукойл Арене» оренбуржцы и не зацепят, но в том, что понервируют кандидата в чемпионы, нет сомнений. В последних контрольных матчах красно-белые пропускали и от «Торпедо», и от «Насафа». А в первом весеннем туре РПЛ им будет особенно сложно сохранить абсолютное спокойствие и самообладание. Результат будет довлеть над хозяевами. Так что как минимум на гол гости могут рассчитывать. Но и пропустят они, скорее всего, тоже. За всю зиму парни Станковича лишь «Зениту» не сумели забить. «Оренбург»-то наверняка забьют. При таком раскладе Winline удвоит номинал ставки.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Москве покажет «Матч ТВ». Для клиентов Winline будет организована онлайн-трансляция на сайте БК.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»ВидеотрансляцияБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: нет

«Оренбург»: Флорентин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Оренбург»:

Позиция«Спартак»«Оренбург»Позиция
Вратарь98. Максименко99. СысуевВратарь
Защитник97. Денисов4. ХотулевЗащитник
Защитник6. Бабич5. ТатаевЗащитник
Защитник4. Дуарте81. СидоровЗащитник
Защитник2. Рябчук14. МихайловПолузащитник 
Полузащитник68. Литвинов8. БашичПолузащитник 
Полузащитник 18. Умяров20. РыбчинскийПолузащитник 
Полузащитник5. Барко35. ЭмирджанПолузащитник
Полузащитник8. Маркиньос7. ГюрлюкПолузащитник
Полузащитник77. Бонгонда80. МаринНападающий
Нападающий9. Угальде10. СахархизанНападающий
Главный тренерДеян СтанковичВладимир СлишковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты компании Winline оценили вероятность победы «Спартака» в первом официальном матче 2025 года коэффициентом 1.23. Поставить на ничью можно за 6.20. В случае же сенсационного выигрыша андердога букмекер выплатит вознаграждение в 10-кратном размере.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Оренбург»?

На рынке точного счета ниже всего котируется победа хозяев 2:0. На этот исход можно поставить по котировке 5.80.

Где бесплатно смотреть матч «Спартак» - «Оренбург»?

Бесплатную трансляцию онлайн для зарегистрированных пользователей проведет беттинговый партнер РПЛ - Winline. По ТВ игру покажет «Матч ТВ». Параллельная студия с экспертами - на «Матч Премьер».

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Оренбург»

Билеты на игру доступны в кассах стадиона «Лукойл Арена» и на официальном сайте «Спартак». Стоимость с прошлого года не изменилась - от 400 до 25 000 рублей. 

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Паспорт болельщика по-прежнему необходим в РПЛ.

Зимние трансферы команд 

«Спартак» 
Пришли:Ушли:
з. Тавареш, из аренды (ЛАСК, Австрия)н. Виллиан Жозе («Баия», Бразилия)
н. Шитов, из аренды («Торпедо»)з. Тавареш (АВС САД, Португалия)
п. Лайкин, из аренды («Енисей»)н. Шитов, в аренду («Тюмень»)
з. Коледин, из аренды («Торпедо»)п. Лайкин, в аренду («Нефтехимик»)
 н. Левай Гарсия  (АЕК, Греция)в. Селихов  («Урал»)
п. Пабло Солари  («Ривер Плейт», Аргентина)н. Николсон  («Тихуана», Мексика)
в. Помазун  (ЦСКА)п. Зиньковский  («Крылья Советов»)
 п. Зорин  («Ахмат»)
«Оренбург» 
Пришли:Ушли:
н. Савельев («Енисей»)з. Перес («Серро Портеньо», Парагвай)
з. Татаев («Алания»)п. Горбани («Аль-Вахда», ОАЭ)
п. Гурциев, из аренды («Алания»)в. Кеняйкин («Волга»)
п. Капустянский, из аренды («Амкар»)п. Гурциев, в аренду («Сокол»)
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