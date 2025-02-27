Спартак — Оренбург, 2 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В первое воскресенье весны-2025 в чемпионате России пройдет три матча. Московский «Спартак» откроет соревновательный год матчем с «Оренбургом». У встречи лидера с аутсайдером есть мощная подоплека - пускай недолгое, но яркое красно-белое прошлое тренера гостей Владимира Слишковича. Чем напомнит он о себе бывшим одноклубникам?
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спартак» (Москва)
02.03.2025, Вс
16:30 МСК
«Оренбург»
|П1 - 1.23
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: главный - Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Владимир Москалев; инспектор – Сергей Мацюра
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|7
|1
|5
|21-17
|«Оренбург»
|5
|1
|7
|17-21
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.02.2025
|«Спартак»
2:1
«Насаф»
Товарищеский матч
|20.02.2025
|«Спартак»
2:1
«Торпедо»
Товарищеский матч
|11.02.2025
|«Спартак»
0:3
«Зенит»
Winline Кубок РПЛ
|07.02.2025
|«Динамо» Москва
0:1
«Спартак»
Winline Кубок РПЛ
|02.02.2025
|«Спартак»
4:1
«Астана»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Рубин»
5:3
«Оренбург
Товарищеский матч
|12.02.2025
|«Оренбург
3:2
«Торпедо»
Товарищеский матч
|11.02.2025
|«Оренбург
0:0
«Велес»
Товарищеский матч
|06.02.2025
|«Оренбург
0:0
«Велес»
Товарищеский матч
|05.02.2025
|«Оренбург
2:1
«Черноморец»
Товарищеский матч
«Спартак» завершил осеннюю часть сезона третьим, «Оренбург» - 16-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|2. Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|3. Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|4. Динамо Москва
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|5. Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|6. ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|7. Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|8. Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|9. Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|10. Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|11. Динамо Махачкала
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|12. Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|13. Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|14. Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|15. Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|16. Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
Команды решают диаметрально противоположные задачи, и чья сложнее, так сразу не определишь. «Спартак» гонится за «Краснодаром» и «Зенитом» с мечтой о чемпионстве. «Оренбург» не оставил надежд выбраться со дна таблицы. Первых от желанной позиции в таблице отделяют всего два пункта, вторых - от переходной зоны - шесть. Так что в очках в одинаковой степени нуждаются обе команды. И это обстоятельство делает аутсайдера чемпионата вдвойне опасным для фаворита, а фактор тренера дополнительно повышает риск непредвиденных ситуаций.
Для Слишковича игра в Тушино - больше, чем просто календарный матч. Это уникальный шанс доказать, что «Спартак» напрасно отказался от его кандидатуры в пользу более известного балканского мастера. Владимир прекрасно знает игровые особенности большинства спартаковцев и подробно расскажет своим футболистам про уязвимые места соперника.
Возможно, очков на «Лукойл Арене» оренбуржцы и не зацепят, но в том, что понервируют кандидата в чемпионы, нет сомнений. В последних контрольных матчах красно-белые пропускали и от «Торпедо», и от «Насафа». А в первом весеннем туре РПЛ им будет особенно сложно сохранить абсолютное спокойствие и самообладание. Результат будет довлеть над хозяевами. Так что как минимум на гол гости могут рассчитывать. Но и пропустят они, скорее всего, тоже. За всю зиму парни Станковича лишь «Зениту» не сумели забить. «Оренбург»-то наверняка забьют. При таком раскладе Winline удвоит номинал ставки.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
«Оренбург»: Флорентин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|4. Хотулев
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|5. Татаев
|Защитник
|Защитник
|4. Дуарте
|81. Сидоров
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|14. Михайлов
|Полузащитник
|Полузащитник
|68. Литвинов
|8. Башич
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|35. Эмирджан
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Маркиньос
|7. Гюрлюк
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Бонгонда
|80. Марин
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|10. Сахархизан
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Владимир Слишкович
|Главный тренер
Эксперты компании Winline оценили вероятность победы «Спартака» в первом официальном матче 2025 года коэффициентом 1.23. Поставить на ничью можно за 6.20. В случае же сенсационного выигрыша андердога букмекер выплатит вознаграждение в 10-кратном размере.
На рынке точного счета ниже всего котируется победа хозяев 2:0. На этот исход можно поставить по котировке 5.80.
Бесплатную трансляцию онлайн для зарегистрированных пользователей проведет беттинговый партнер РПЛ - Winline. По ТВ игру покажет «Матч ТВ». Параллельная студия с экспертами - на «Матч Премьер».
Билеты на игру доступны в кассах стадиона «Лукойл Арена» и на официальном сайте «Спартак». Стоимость с прошлого года не изменилась - от 400 до 25 000 рублей.
Паспорт болельщика по-прежнему необходим в РПЛ.
|«Спартак»
|Пришли:
|Ушли:
|з. Тавареш, из аренды (ЛАСК, Австрия)
|н. Виллиан Жозе («Баия», Бразилия)
|н. Шитов, из аренды («Торпедо»)
|з. Тавареш (АВС САД, Португалия)
|п. Лайкин, из аренды («Енисей»)
|н. Шитов, в аренду («Тюмень»)
|з. Коледин, из аренды («Торпедо»)
|п. Лайкин, в аренду («Нефтехимик»)
|н. Левай Гарсия (АЕК, Греция)
|в. Селихов («Урал»)
|п. Пабло Солари («Ривер Плейт», Аргентина)
|н. Николсон («Тихуана», Мексика)
|в. Помазун (ЦСКА)
|п. Зиньковский («Крылья Советов»)
|п. Зорин («Ахмат»)
|«Оренбург»
|Пришли:
|Ушли:
|н. Савельев («Енисей»)
|з. Перес («Серро Портеньо», Парагвай)
|з. Татаев («Алания»)
|п. Горбани («Аль-Вахда», ОАЭ)
|п. Гурциев, из аренды («Алания»)
|в. Кеняйкин («Волга»)
|п. Капустянский, из аренды («Амкар»)
|п. Гурциев, в аренду («Сокол»)
Партнерский проект