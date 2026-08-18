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Спартак — Зенит, 23 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Обновлено:
23 августа в рамках 5-го тура РПЛ на столичной «Лукойл Арене» нас ждет битва двух амбициозных коллективов, которые уже успели показать, что готовы биться за чемпионство.
Валентин Васильев

Спартак — Зенит

 

 

команды

23 августа 2026 (20:00) МСК

 

 

начало

Лукойл Арена, Москва

 

 

место проведения

БК БЕТСИТИ

 

 

прямая трансляция

ТБ (2,5)

 

 

прогноз

1.85

 

 

коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Спартак — Зенит

23 августа 2026 года на столичной «Лукойл Арене» состоится матч 5-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся московский «Спартак» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Это противостояние давно вышло за рамки обычного календарного матча и превратилось в настоящее тактическое дерби. 

С одной стороны, «Спартак» демонстрирует яркий, вертикальный футбол с высоким прессингом и быстрыми переходами из обороны в атаку. Красно-белые уверенно стартовали в чемпионате, одержав три победы в четырех турах и забивая в каждом матче. 

С другой стороны, действующий чемпион «Зенит» — это эталон стабильности и прагматизма. Питерцы уже успели показать свой класс, разгромив «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0), а также реабилитироваться за случайную осечку с «Родиной» уверенной победой над «Динамо» (3:0).

Исход

Коэффициент

Букмекер

П1

3.40

БЕТСИТИ

Х

3.60

БЕТСИТИ

П2

2.10

БЕТСИТИ

Обе команды стремятся закрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы на старте нового чемпионата, поэтому ожидаем бескомпромиссной борьбы, высокого напряжения и настоящих тактических шахмат между двумя тренерами лиги. 

Где смотреть матч Спартак — Зенит

Традиционно игры РПЛ можно посмотреть на официальном сайте БК «БЕТСИТИ». Букмекер предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве.

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Спартак

Под руководством Карседо «Спартак» преобразился и заиграл в зрелищный, вертикальный футбол. Команда активно использует высокий прессинг, старается перехватывать мяч на чужой половине поля и мгновенно переводить игру в быструю атаку через фланги. Красно-белые не боятся играть первым номером даже против топ-соперников, что делает их матчи невероятно зрелищными, но иногда оставляют уязвимые зоны за спинами защитников. 

В атаке прекрасно действует связка Даку-Угальде. Футболисты отлично взаимодействуют друг с другом в передней линии и уже успели на двоих забить 4 гола. На флангах регулярно угрожают воротам Маркиньос и Солари, которые отличаются высокой скоростью, дриблингом и умением завершать атаки. 

Последние 5 матчей Спартака

16.08.2026РПЛБалтика - Спартак — 1:2
09.08.2026РПЛСпартак - Краснодар — 1:2
05.08.2026КубокСпартак - Оренбург — 5:1
02.08.2026РПЛАхмат - Спартак — 1:2
25.07.2026РПЛСпартак - Родина — 3:0

В целом команда демонстрирует ментальную устойчивость и стальной характер, что было видно по ее непростым победам на выезде.

Зенит

«Зенит» Сергея Семака остается эталоном тактической гибкости, глубокой ротации и позиционного контроля. Питерцы строят свою игру на доминировании в центральной зоне, терпеливом розыгрыше мяча и разрушительных стандартах. В этом сезоне команда стала еще более прагматичной. «Сине-бело-голубые» умеют «сушить» игру, когда это необходимо, и взрываться за счет индивидуальных действий лидеров и молниеносных контратак.

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Главной ударной силой является Александр Соболев, который находится в феноменальной форме. Именно он оформил дубль в игре прошлого тура с динамовцами. Также великолепно себя показывает в начале сезона креативный Глушенков, способный в одиночку решить эпизод за счет смещения в центр и дальнего удара. Кажется, что у этого парня нет слабых мест, настолько хорошо он чувствует игру. Максим забил уже 5 голов в этом чемпионате и является не только лучшим бомбардиром клуба, но и занимает первую строчку снайперов в РПЛ.

Последние 5 матчей Зенита

Если бы не обидная осечка с «Родиной» (1:2), то питерцы сейчас делили первое место с «Краснодаром». Однако команда Семака своей игрой доказывает, что домашнее поражение было лишь нелепой случайностью, после которой игроки сделали выводы.

16.08.2026РПЛЗенит - Динамо Москва — 3:0
09.08.2026РПЛЗенит - Родина — 1:2
05.08.2026КубокЗенит - Балтика — 1:0
02.08.2026РПЛОренбург - Зенит — 0:3
25.07.2026РПЛАкрон Тольятти - Зенит — 0:5

В целом игра «Зенита» близка к идеальной. Футболисты прекрасно чувствуют соперников и демонстрируют баланс между созиданием и оборонительными действиями. Понимают, в какой момент нужно прибавить, чтобы забить гол или успокоить игру для достижения нужного результата.

Очные встречи

Матчи между «Спартаком» и «Зенитом» всегда носили принципиальный характер и отличались огромным количеством борьбы.

18.07.2026СуперкубокЗенит - Спартак — 1:1 (пен. 4:2)
08.04.2026КубокЗенит - Спартак — 0:0 (пен. 6:7)
14.03.2026РПЛЗенит - Спартак — 2:0
16.08.2025РПЛСпартак - Зенит — 2:2
16.03.2025РПЛСпартак - Зенит — 2:1

Прогнозы на матч

Мы подготовили 3 прогноза на матч «Спартак» — «Зенит», опираясь на глубокий анализ.

Консервативный прогноз на матч Спартак — Зенит

Аналитики ожидают результативный и открытый матч, так как обе команды обладают мощным атакующим потенциалом и регулярно забивают друг другу в очных противостояниях. 

«Спартак» на домашней арене играет исключительно первым номером и много создает на флангах, в то время как «Зенит» обладает разрушительной линией атаки во главе с Александром Соболевым. 

Самой безопасной и логичной ставкой выглядит тотал больше (2.5) с коэффициентом 1.85 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».

Сбалансированный прогноз на матч Спартак — Зенит

«Зенит» является фаворитом встречи и обладает более сбалансированным составом для контроля мяча и игры на контратаках. Опыт петербуржцев в матчах такого уровня колоссален, они умеют «сушить» игру в нужные моменты и наказывать за потери в центре поля, которые иногда случаются у агрессивного «Спартака».

В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу «Зенита» с коэффициентом 2.10 в БК «БЕТСИТИ».

Рискованный прогноз на матч Спартак — Зенит

«Спартак» никогда не сдается дома, а фактор переполненной «Лукойл Арены» часто становится для соперников непреодолимым препятствием. Недавние кубковые баталии спартаковцев с «Зенитом» (две серии пенальти за последние полгода) доказывают, что на дистанции одного матча команды абсолютно равны. Учитывая эмоциональный подъем хозяев и их умение навязывать борьбу, можно рискнуть и поставить на ничейный исход в основное время с высоким коэффициентом 3.60 в БК «БЕТСИТИ».

Прогноз на точный счет в матче Спартак — Зенит

Ожидаемый сценарий матча подразумевает обмен голами. Наиболее вероятный исход — минимальная победа гостей со счетом 1:2 (кэф — 9.00 в БК «БЕТСИТИ»). Однако нельзя исключать и ничью 1:1 (кэф — 7.50 в БК «БЕТСИТИ»), которая станет логичным продолжением их недавних кубковых триллеров.

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