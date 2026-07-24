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ГлавнаяПрогнозыЭррол Спенс – Тим Цзю, 26 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Эррол Спенс – Тим Цзю, 26 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Обновлено:
Скандальный американец возвращается после трехлетнего простоя
Александр Бокулёв
Winline
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10000 ₽Бонус
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Полное содержание

  • Статистика
  • Эррол Спенс-младший
  • Тим Цзю
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Спенс – Цзю

Австралиец Тим Цзю готовится провести статусный поединок с американцем Эрролом Спенсем-младшим. Сумеет ли сын прославленного боксера Кости Цзю одолеть представителя США в рамках среднего дивизиона (до 72,6 кг)?

Статистика

Спенс

 

Цзю

США

Страна

Австралия

36

Возраст

31

29

Бои

29

28 (22)

Победы (нокауты)

27 (18)

1 (1)

Поражения (нокауты)

2 (1)

Место в рейтинге BoxRec

6 (первый средний вес)

177

Рост (см)

174

183

Размах рук (см)

179

Левша

Стойка

Правша

Эррол Спенс-младший

На любительском уровне в полусреднем весе выиграл турнир «Золотые перчатки» в 2009 г., трижды становился чемпионом США. На профессиональном ринге дебютировал в 2012-м. Первый титул выиграл в 2017-м – пояс IBF в полусредней категории. В 2019-м также стал чемпионом по версии WBC. В 2022-м забрал титул WBA (Super). В последнем поединке в июле 2023 г. проиграл Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом в девятом раунде в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

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Тим Цзю

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина (Кости) Цзю, старший брат боксера Никиты Цзю. Занимается боксом с 15 лет, на любительском уровне одержал 33 победы при одном поражении. Восстановившись после травмы руки, в 2016 г. дебютировал на профессиональном ринге. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов по версиям разных организаций, а в 2019-м стал первым обладателем пояса WBO Global в первом среднем весе. Семь раз защитил этот трофей. 

В 2023-м забрал временный пояс WBO в первом среднем весе, который защитил один раз. После этого официально стал полноправным чемпионом. Один раз защитил титул, но уступил его Себастьяну Фундоре. Затем проиграл Бахраму Муртазалиеву в бою за пояс IBF, а Фундоре – в реванше за пояс WBC. После этого вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в апреле одолел Дениса Нурью единогласным решением судей и забрал пояс WBO International в среднем весе.

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Сравнение коэффициентов

 Победа СпенсаПобеда ЦзюДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE1,852,061,572,20

Прогноз на бой

Спенс – один из самых скандальных действующих боксеров. После ДТП в 2019 г., из-за которого американец получил условный срок за вождение в нетрезвом виде, его праймовую версию мы так и не видели. Теперь бывший чемпион мира возвращается после трехлетнего простоя.

«Ржавчиной» Спенс точно покрылся, а потому ему понадобится время, чтобы почувствовать соревновательный ритм. Вопрос, даст ли Цзю возможность для этого. Все-таки австралиец часто начинает поединки агрессивно и интенсивно. Иногда это оборачивается дальнейшими провалами, но в предстоящем поединке, полагаем, Цзю даже можно считать фаворитом.

В любом случае шанс на досрочное завершение высок. Не исключаем, что бой закончится очень быстро, особенно если Спенс так и не успеет войти в него.

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Полный кард, где смотреть бой Спенс – Цзю

Турнир на «Afterpay Arena» в Сиднее (Австралия) начнется в воскресенье, 26 июля, в 03:00 по московскому времени. Главный поединок Спенс – Цзю ожидается не ранее 06:00.

Прямая трансляция на «Матч! Боец» начнется в 06:00, на «Матч ТВ» – в 07:00. 

Полный кард

  • Эррол Спенс-младший (США) – Тим Цзю (Австралия). Средний вес;
  • Стивен Фултон (США) – Лиам Уилсон (Австралия). Второй полулегкий вес;
  • Пауло Аокузо (Австралия) – Луис Антонио Техеда (Доминиканская Республика). Полутяжелый вес. Бой за пояс IBF Inter-Continental;
  • Каллум Питерс (Австралия) – Иван Рикардо Актис (Аргентина). Средний вес;
  • Пол Флеминг (Австралия) – Ахмад Реда (Австралия). Легкий вес;
  • Тина Рахими (Австралия) – Саша Райан Драйден (Австралия). Второй полулегкий вес.

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