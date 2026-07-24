Эррол Спенс – Тим Цзю, 26 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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Австралиец Тим Цзю готовится провести статусный поединок с американцем Эрролом Спенсем-младшим. Сумеет ли сын прославленного боксера Кости Цзю одолеть представителя США в рамках среднего дивизиона (до 72,6 кг)?
Спенс
Цзю
|США
Страна
Австралия
|36
Возраст
31
|29
Бои
29
|28 (22)
Победы (нокауты)
27 (18)
|1 (1)
Поражения (нокауты)
2 (1)
|–
Место в рейтинге BoxRec
6 (первый средний вес)
|177
Рост (см)
174
|183
Размах рук (см)
179
|Левша
Стойка
Правша
На любительском уровне в полусреднем весе выиграл турнир «Золотые перчатки» в 2009 г., трижды становился чемпионом США. На профессиональном ринге дебютировал в 2012-м. Первый титул выиграл в 2017-м – пояс IBF в полусредней категории. В 2019-м также стал чемпионом по версии WBC. В 2022-м забрал титул WBA (Super). В последнем поединке в июле 2023 г. проиграл Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом в девятом раунде в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
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Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина (Кости) Цзю, старший брат боксера Никиты Цзю. Занимается боксом с 15 лет, на любительском уровне одержал 33 победы при одном поражении. Восстановившись после травмы руки, в 2016 г. дебютировал на профессиональном ринге. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов по версиям разных организаций, а в 2019-м стал первым обладателем пояса WBO Global в первом среднем весе. Семь раз защитил этот трофей.
В 2023-м забрал временный пояс WBO в первом среднем весе, который защитил один раз. После этого официально стал полноправным чемпионом. Один раз защитил титул, но уступил его Себастьяну Фундоре. Затем проиграл Бахраму Муртазалиеву в бою за пояс IBF, а Фундоре – в реванше за пояс WBC. После этого вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в апреле одолел Дениса Нурью единогласным решением судей и забрал пояс WBO International в среднем весе.
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Спенс – один из самых скандальных действующих боксеров. После ДТП в 2019 г., из-за которого американец получил условный срок за вождение в нетрезвом виде, его праймовую версию мы так и не видели. Теперь бывший чемпион мира возвращается после трехлетнего простоя.
«Ржавчиной» Спенс точно покрылся, а потому ему понадобится время, чтобы почувствовать соревновательный ритм. Вопрос, даст ли Цзю возможность для этого. Все-таки австралиец часто начинает поединки агрессивно и интенсивно. Иногда это оборачивается дальнейшими провалами, но в предстоящем поединке, полагаем, Цзю даже можно считать фаворитом.
В любом случае шанс на досрочное завершение высок. Не исключаем, что бой закончится очень быстро, особенно если Спенс так и не успеет войти в него.
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Турнир на «Afterpay Arena» в Сиднее (Австралия) начнется в воскресенье, 26 июля, в 03:00 по московскому времени. Главный поединок Спенс – Цзю ожидается не ранее 06:00.
Прямая трансляция на «Матч! Боец» начнется в 06:00, на «Матч ТВ» – в 07:00.