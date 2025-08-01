Спортинг — Бенфика, 31 июля: где смотреть Суперкубок Португалии, прогноз, составы

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Сборная Кыргызстана по футболу потеряла шансы на прямое попадание на чемпионат мира 2026 года через третий раунд квалификации в азиатской зоне. Однако команда может продолжить борьбу на четвертом этапе. Для сохранения этих шансов необходимо дома обыграть Катар. Получится ли?
Турнир: Суперкубок Португалии по футболу
Стадион: «Алгарве» (Фару, Португалия)
Главный судья: Фабиу Вериссиму
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спортинг»
|81
|55
|105
|359-407
|«Бенфика»
|105
|55
|81
|407-359
Последние пять игр «Спортинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2025
|«Спортинг»
1:0
«Вильярреал»
Товарищеский матч
|22.07.2025
|«Спортинг»
1:0
«Сандерленд»
Товарищеский матч
|16.07.2025
|«Спортинг»
0:2
«Селтик»
Товарищеский матч
|25.05.2025
|«Бенфика»
1:3 (доп. время)
«Спортинг»
Кубок Португалии
|17.05.2025
|«Спортинг»
2:0
«Витория Гимарайнш»
Чемпионат Португалии
Последние пять игр «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Бенфика»
3:2
«Фенербахче»
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Бенфика»
1:4 (доп. время)
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|24.06.2025
|«Бенфика»
1:0
«Бавария»
Клубный чемпионат мира
|20.06.2025
|«Бенфика»
6:0
«Окленд Сити»
Клубный чемпионат мира
|17.06.2025
|«Бока Хуниорс»
2:2
«Бенфика»
Клубный чемпионат мира
Первые матчи сезона традиционно тяжелы для прогноза. Команды сыгрываются, ростеры меняются, как и стартовые сочетания. При этом «Бенфика» только месяц назад завершила выступление на Клубном чемпионате мира, влияние которого на состояние футболистов пока тоже в полной мере неясно.
В таких обстоятельствах вряд ли стоит ждать от команд идеальную игру. Полагаем, взаимные ошибки в обороне будут. А нападение у обоих клубов (даже после ухода Виктора Дьекереша из «Спортинга») достаточно качественное, чтобы ими воспользоваться. Пробуем ставку «Обе забьют», которая сыграла в девяти из десяти последних очных матчей лиссабонцев.
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Прямая трансляция матча за Суперкубок Португалии по футболу будет доступна на канале СТАРТ в Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
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|Платная подписка
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|Видео
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Спортинг»: Симойнш, Браганса (оба — травмы)
«Бенфика»: Силва, Брума, Ба (все — травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спортинг» — «Бенфика»:
|Позиция
|«Спортинг»
|«Бенфика»
|Вратарь
|1. Силва
|1. Трубин
|Защитник
|22. Фреснеда
|17. Дедич
|Защитник
|26. Диоманде
|30. Отаменди
|Защитник
|25. Инасиу
|4. Силва
|Защитник
|2. Рейс
|26. Даль
|Полузащитник
|42. Хьюлманд
|68. Велозу
|Полузащитник
|5. Морита
|5. Барренечеа
|Полузащитник
|14. Кочорашвили
|20. Риос
|Нападающий
|17. Тринкау
|8. Эурснес
|Нападающий
|8. Гонсалвеш
|7. Актюркоглу
|Нападающий
|9. Хардер
|14. Павлидис
|Главный тренер
|Руй Боржеш
|Бруну Лаге
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все исходы основного времени. Вероятность победы «Спортинга» эксперты оценили котировкой 2,75. На выигрыш «Бенфики» там можно поставить за 2,70, на ничью — за 2,45.