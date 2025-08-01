Спортинг — Бенфика, 31 июля: где смотреть Суперкубок Португалии, прогноз, составы

Первые матчи сезона традиционно тяжелы для прогноза. Команды сыгрываются, ростеры меняются, как и стартовые сочетания. При этом «Бенфика» только месяц назад завершила выступление на Клубном чемпионате мира, влияние которого на состояние футболистов пока тоже в полной мере неясно.

В таких обстоятельствах вряд ли стоит ждать от команд идеальную игру. Полагаем, взаимные ошибки в обороне будут. А нападение у обоих клубов (даже после ухода Виктора Дьекереша из «Спортинга») достаточно качественное, чтобы ими воспользоваться. Пробуем ставку «Обе забьют», которая сыграла в девяти из десяти последних очных матчей лиссабонцев.