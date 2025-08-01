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31 июля 12:19ГлавнаяПрогнозыФутболСуперкубок Португалии

Спортинг — Бенфика, 31 июля: где смотреть Суперкубок Португалии, прогноз, составы

Классическое лиссабонское дерби
Александр Бокулёв

Сборная Кыргызстана по футболу потеряла шансы на прямое попадание на чемпионат мира 2026 года через третий раунд квалификации в азиатской зоне. Однако команда может продолжить борьбу на четвертом этапе. Для сохранения этих шансов необходимо дома обыграть Катар. Получится ли?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спортинг» (Лиссабон)

31.07.2025, Чт

22:45 МСК

«Бенфика» (Лиссабон)

П1 - 2.65

Х - 3.45

П2 - 2.75

Турнир: Суперкубок Португалии по футболу

Стадион: «Алгарве» (Фару, Португалия)

Главный судья: Фабиу Вериссиму

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спортинг»8155105359-407
«Бенфика»1055581407-359

Последние пять игр «Спортинга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2025«Спортинг»

1:0

«Вильярреал»

Товарищеский матч

22.07.2025«Спортинг»

1:0

«Сандерленд»

Товарищеский матч

16.07.2025«Спортинг»

0:2

«Селтик»

Товарищеский матч

25.05.2025«Бенфика»

1:3 (доп. время)

«Спортинг»

Кубок Португалии

17.05.2025«Спортинг»

2:0

«Витория Гимарайнш»

Чемпионат Португалии

Последние пять игр «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Бенфика»

3:2

«Фенербахче»

Товарищеский матч

28.06.2025«Бенфика»

1:4 (доп. время)

«Челси»

Клубный чемпионат мира

24.06.2025«Бенфика»

1:0

«Бавария»

Клубный чемпионат мира

20.06.2025«Бенфика»

6:0

«Окленд Сити»

Клубный чемпионат мира

17.06.2025«Бока Хуниорс»

2:2

«Бенфика»

Клубный чемпионат мира

Прогноз на матч

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Первые матчи сезона традиционно тяжелы для прогноза. Команды сыгрываются, ростеры меняются, как и стартовые сочетания. При этом «Бенфика» только месяц назад завершила выступление на Клубном чемпионате мира, влияние которого на состояние футболистов пока тоже в полной мере неясно. 

В таких обстоятельствах вряд ли стоит ждать от команд идеальную игру. Полагаем, взаимные ошибки в обороне будут. А нападение у обоих клубов (даже после ухода Виктора Дьекереша из «Спортинга») достаточно качественное, чтобы ими воспользоваться. Пробуем ставку «Обе забьют», которая сыграла в девяти из десяти последних очных матчей лиссабонцев.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция матча за Суперкубок Португалии по футболу будет доступна на канале СТАРТ в Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидео, Full HDПлатная подписка
WINLINEВидеоРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Спортинг»: Симойнш, Браганса (оба — травмы)

«Бенфика»: Силва, Брума, Ба (все — травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спортинг»«Бенфика»:

Позиция«Спортинг»«Бенфика»
Вратарь1. Силва1. Трубин
Защитник22. Фреснеда17. Дедич
Защитник26. Диоманде30. Отаменди
Защитник25. Инасиу4. Силва
Защитник2. Рейс26. Даль
Полузащитник42. Хьюлманд68. Велозу
Полузащитник 5. Морита5. Барренечеа
Полузащитник14. Кочорашвили20. Риос
Нападающий17. Тринкау8. Эурснес
Нападающий8. Гонсалвеш7. Актюркоглу
Нападающий9. Хардер14. Павлидис
Главный тренерРуй БоржешБруну Лаге

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все исходы основного времени. Вероятность победы «Спортинга» эксперты оценили котировкой 2,75. На выигрыш «Бенфики» там можно поставить за 2,70, на ничью за 2,45.

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