Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 сентября 14:40ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Спортинг - Кайрат, 18 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Исторический день для Казахстана!
Валентин Васильев

Знаменательный момент в 71-летней истории  «Кайрата»: клуб из Алма-Аты дебютирует в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА! Первый матч на этом уровне сильнейшему клубу Казахстана выпало играть в Лиссабоне. В ожидании премьеры команды Уразбахтина рассмотрим линии легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия)

18.09.2025, Чт

22:00 МСК

«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) 

П1 - 1.09

Х - 11.50

П2 - 30.00

Турнир:  Лига чемпионов, Общий этап, 1-й тур

Стадион: «Жозе Алваладе»    (Лиссабон, Португалия)

Главный судья: Дамиан Сильвестшак (Вроцлав, Польша)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спортинг»0000-0
«Кайрат»0000-0

Последние пять матчей «Спортинга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Фамаликан»

1:2

«Спортинг»

Примейра

30.08.2025«Спортинг»

1:2

«Порту»

Примейра

23.08.2025«Насьонал»

1:4

«Спортинг»

Примейра

17.08.2025«Спортинг»

6:0

«Арока»

Примейра

08.08.2025«Каса Пиа»

0:2

«Спортинг»

Примейра

Последние пять матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Кайрат»

1:0

«Актобе»

Премьер-лига Казахстана

31.08.2025«Окжетпес»

0:1

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

26.08.2025«Кайрат»

0:0, пен. 3:2

«Селтик»

Лига чемпионов

20.08.2025«Селтик»

0:0

«Кайрат»

Лига чемпионов

16.08.2025«Кайрат»

2:3

«Елимай»

Премьер-лига Казахстана

Календарь матчей

Свернуть

16.09.2025, 19:45. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Юнион» (Бельгия)
16.09.2025, 19:45. «Атлетик» (Испания) – «Арсенал» (Англия)
16.09.2025, 22:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Вильярреал» (Испания)
16.09.2025, 22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Карабах» (Азербайджан)
16.09.2025, 22:00. «Ювентус» (Италия) – «Боруссия»  Д (Германия)
16.09.2025, 22:00. «Реал» (Испания) – «Марсель» (Франция)
17.09.2025, 19:45.  «Олимпиакос» (Греция) – «Пафос» (Кипр)
17.09.2025, 19:45.  «Славия П» (Чехия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
17.09.2025, 22:00. «ПСЖ» (Франция) – «Аталанта» (Италия)
17.09.2025, 22:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Интер» (Италия)
17.09.2025, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
17.09.2025, 22:00. «Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия)
18.09.2025, 19:45. «Брюгге» (Бельгия) – «Монако» (Монако)
18.09.2025, 19:45. «Копенгаген» (Дания) – «Байер» (Германия)
18.09.2025, 22:00. «Спортинг» (Португалия) – «Кайрат» (Казахстан)
18.09.2025, 22:00.  «Айнтрахт» (Германия) – «Галатасарай» (Турция)
18.09.2025, 22:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)

Прогноз на матч

Свернуть

«Кайрат» проделал такой длинный путь до групповой стадии ЛЧ, что его уже вряд ли возможно кем-либо или чем-либо испугать. Предстоящий матч станет для парней Рафаэля Уразбахтина уже девятым в евросезоне. После «Селтик Парка» аура «Жозе Алваладе» чемпионам Казахстана не страшна. 

У гостей другая огромная проблема. К групповой стадии Лиги чемпионов они потеряли по травмам сразу двух основных вратарей! Сначала вылетел Заруцкий, а затем и герой послематчевой серии с «Селтиком» Анарбеков. А это значит, что против «Спортинга» придется играть номинально третьему голкиперу - 18-летнему Кальмурзе. И это объективно самое слабое место в игровом построении Уразбахтина. Фактор вратаря может оказать решающее влияние на результат. 

Есть и хорошая новость: вернется после дисквалификации вундеркинд Сатпаев. Для него это прекрасная возможность блеснуть на самом высоком уровне. Впрочем, для его товарищей - тоже. Подспудная расслабленность хозяев перед лицом аутсайдера, умноженная на бешеный настрой гостей, повышает шансы на обмен голами. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу в Алма-Ате покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спортинг»: Сантуш, Браганса  (оба - травмы)

«Кайрат»: Анарбеков, Заруцкий, Жоау Паулу, Сантана (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спортинг» - «Кайрат»:

Позиция«Спортинг»«Кайрат»Позиция
Вратарь12. Виржиния82. КальмурзаВратарь
Защитник13. Ваяннидис24. МрынскийЗащитник
Защитник6. Дебаст14. МартыновичЗащитник
Защитник25. Инасиу80. СорокинЗащитник
Защитник91. Мангаш3. МатаЗащитник
Полузащитник14. Косорашвили15. АрадПолузащитник 
Полузащитник 42. Юльманн55. ГромыкоПолузащитник 
Полузащитник7. Кенда4. КасабулатПолузащитник
Полузащитник17. Тринкан7. ЖоржиньоПолузащитник
Полузащитник8. Гонсалвеш99. РикардиньоПолузащитник
Нападающий97. Суарес9. СатпаевНападающий
Главный тренерРуй БоржесРафаэль УразбахтинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В линиях легальных букмекеров именно в этой паре наблюдается самый гигантский разброс коэффициентов на бигмаркете - от 1.09 на португальцев до 33.00 на казахстанцев! Предложение на ничью тоже выглядит очень привлекательно - 11.50.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Спортинг» - «Кайрат»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом матча победа хозяев  со счетом 3:0. Этот варианта котируется в PARI за 6.00.

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта». 

Матч «Спортинг» - «Кайрат» будет результативным?

Судя по коэффициентам (1.35 на тотал больше 2.5), у аналитиков в этом нет ни малейших сомнений. Травмы двух вратарей гостей они тоже приняли во внимание. 

Когда матч «Кайрат» - «Реал»?

Самый ожидаемый в Казахстане матч запланирован на 30 сентября.

«Кайрат» выйдет из группы Лиги чемпионов?

Эксперты считают «Кайрат» главным аутсайдером Общего этапа Лиги чемпионов. Сейчас поставить на 9-24 места казахстанцев можно по котировке 14.00, а на финиш в первой восьмерке - по коэффициенту 1000.00!

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer132 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer466 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer87 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer466 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё