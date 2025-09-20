Спортинг - Кайрат, 18 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Кайрат» проделал такой длинный путь до групповой стадии ЛЧ, что его уже вряд ли возможно кем-либо или чем-либо испугать. Предстоящий матч станет для парней Рафаэля Уразбахтина уже девятым в евросезоне. После «Селтик Парка» аура «Жозе Алваладе» чемпионам Казахстана не страшна.

У гостей другая огромная проблема. К групповой стадии Лиги чемпионов они потеряли по травмам сразу двух основных вратарей! Сначала вылетел Заруцкий, а затем и герой послематчевой серии с «Селтиком» Анарбеков. А это значит, что против «Спортинга» придется играть номинально третьему голкиперу - 18-летнему Кальмурзе. И это объективно самое слабое место в игровом построении Уразбахтина. Фактор вратаря может оказать решающее влияние на результат.

Есть и хорошая новость: вернется после дисквалификации вундеркинд Сатпаев. Для него это прекрасная возможность блеснуть на самом высоком уровне. Впрочем, для его товарищей - тоже. Подспудная расслабленность хозяев перед лицом аутсайдера, умноженная на бешеный настрой гостей, повышает шансы на обмен голами.