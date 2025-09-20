Спортинг - Кайрат, 18 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Знаменательный момент в 71-летней истории «Кайрата»: клуб из Алма-Аты дебютирует в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА! Первый матч на этом уровне сильнейшему клубу Казахстана выпало играть в Лиссабоне. В ожидании премьеры команды Уразбахтина рассмотрим линии легальных букмекеров на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спортинг» (Лиссабон, Португалия)
18.09.2025, Чт
22:00 МСК
«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан)
|П1 - 1.09
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 1-й тур
Стадион: «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия)
Главный судья: Дамиан Сильвестшак (Вроцлав, Польша)
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спортинг»
|0
|0
|0
|0-0
|«Кайрат»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Спортинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Фамаликан»
1:2
«Спортинг»
Примейра
|30.08.2025
|«Спортинг»
1:2
«Порту»
Примейра
|23.08.2025
|«Насьонал»
1:4
«Спортинг»
Примейра
|17.08.2025
|«Спортинг»
6:0
«Арока»
Примейра
|08.08.2025
|«Каса Пиа»
0:2
«Спортинг»
Примейра
Последние пять матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Кайрат»
1:0
«Актобе»
Премьер-лига Казахстана
|31.08.2025
|«Окжетпес»
0:1
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
|26.08.2025
|«Кайрат»
0:0, пен. 3:2
«Селтик»
Лига чемпионов
|20.08.2025
|«Селтик»
0:0
«Кайрат»
Лига чемпионов
|16.08.2025
|«Кайрат»
2:3
«Елимай»
Премьер-лига Казахстана
16.09.2025, 19:45. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Юнион» (Бельгия)
16.09.2025, 19:45. «Атлетик» (Испания) – «Арсенал» (Англия)
16.09.2025, 22:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Вильярреал» (Испания)
16.09.2025, 22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Карабах» (Азербайджан)
16.09.2025, 22:00. «Ювентус» (Италия) – «Боруссия» Д (Германия)
16.09.2025, 22:00. «Реал» (Испания) – «Марсель» (Франция)
17.09.2025, 19:45. «Олимпиакос» (Греция) – «Пафос» (Кипр)
17.09.2025, 19:45. «Славия П» (Чехия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
17.09.2025, 22:00. «ПСЖ» (Франция) – «Аталанта» (Италия)
17.09.2025, 22:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Интер» (Италия)
17.09.2025, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
17.09.2025, 22:00. «Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия)
18.09.2025, 19:45. «Брюгге» (Бельгия) – «Монако» (Монако)
18.09.2025, 19:45. «Копенгаген» (Дания) – «Байер» (Германия)
18.09.2025, 22:00. «Спортинг» (Португалия) – «Кайрат» (Казахстан)
18.09.2025, 22:00. «Айнтрахт» (Германия) – «Галатасарай» (Турция)
18.09.2025, 22:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)
«Кайрат» проделал такой длинный путь до групповой стадии ЛЧ, что его уже вряд ли возможно кем-либо или чем-либо испугать. Предстоящий матч станет для парней Рафаэля Уразбахтина уже девятым в евросезоне. После «Селтик Парка» аура «Жозе Алваладе» чемпионам Казахстана не страшна.
У гостей другая огромная проблема. К групповой стадии Лиги чемпионов они потеряли по травмам сразу двух основных вратарей! Сначала вылетел Заруцкий, а затем и герой послематчевой серии с «Селтиком» Анарбеков. А это значит, что против «Спортинга» придется играть номинально третьему голкиперу - 18-летнему Кальмурзе. И это объективно самое слабое место в игровом построении Уразбахтина. Фактор вратаря может оказать решающее влияние на результат.
Есть и хорошая новость: вернется после дисквалификации вундеркинд Сатпаев. Для него это прекрасная возможность блеснуть на самом высоком уровне. Впрочем, для его товарищей - тоже. Подспудная расслабленность хозяев перед лицом аутсайдера, умноженная на бешеный настрой гостей, повышает шансы на обмен голами.
В прямом эфире встречу в Алма-Ате покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спортинг»: Сантуш, Браганса (оба - травмы)
«Кайрат»: Анарбеков, Заруцкий, Жоау Паулу, Сантана (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спортинг» - «Кайрат»:
|Позиция
|«Спортинг»
|«Кайрат»
|Позиция
|Вратарь
|12. Виржиния
|82. Кальмурза
|Вратарь
|Защитник
|13. Ваяннидис
|24. Мрынский
|Защитник
|Защитник
|6. Дебаст
|14. Мартынович
|Защитник
|Защитник
|25. Инасиу
|80. Сорокин
|Защитник
|Защитник
|91. Мангаш
|3. Мата
|Защитник
|Полузащитник
|14. Косорашвили
|15. Арад
|Полузащитник
|Полузащитник
|42. Юльманн
|55. Громыко
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Кенда
|4. Касабулат
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Тринкан
|7. Жоржиньо
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Гонсалвеш
|99. Рикардиньо
|Полузащитник
|Нападающий
|97. Суарес
|9. Сатпаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Руй Боржес
|Рафаэль Уразбахтин
|Главный тренер
В линиях легальных букмекеров именно в этой паре наблюдается самый гигантский разброс коэффициентов на бигмаркете - от 1.09 на португальцев до 33.00 на казахстанцев! Предложение на ничью тоже выглядит очень привлекательно - 11.50.
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом матча победа хозяев со счетом 3:0. Этот варианта котируется в PARI за 6.00.
Судя по коэффициентам (1.35 на тотал больше 2.5), у аналитиков в этом нет ни малейших сомнений. Травмы двух вратарей гостей они тоже приняли во внимание.
Самый ожидаемый в Казахстане матч запланирован на 30 сентября.
Эксперты считают «Кайрат» главным аутсайдером Общего этапа Лиги чемпионов. Сейчас поставить на 9-24 места казахстанцев можно по котировке 14.00, а на финиш в первой восьмерке - по коэффициенту 1000.00!