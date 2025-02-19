Стяуа - ПАОК, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

ПАОК стал одной из главных сенсаций прошлого евросезона. Клуб российско-греческого бизнесмена Ивана Саввиди до середины весны задержался в Лиге конференций, завершив свой славный путь только в четвертьфинале. В этом году «черно-белые» рискуют гораздо раньше завершить свои международные выступления. Вылет на первом же раунде плей-офф явно не входил в планы Рэзвана Луческу, его руководителей и подчиненных. Однако домашнее поражение от «Стяуа» поставило под большой вопрос дальнейшее продвижение ПАОК по турнирной сетке. Проиграв в Салониках первый тайм со счетом 0:1, румыны в течение 10 минут после перерыва изменили ситуацию в свою пользу и увезли домой победу (2:1).

Перед путешествием в Бухарест ПАОК оглушил семью безответными голами «Ламию» в национальной лиге. Но понятно, что лидер чемпионата Румынии окажет Оздоеву, Чалову и компании более серьезное сопротивление, чем безнадежный аутсайдер греческой Суперлиги. «Стяуа» на выходных тоже выиграла - у «Глории» на выезде. Так что обе команды подходят к игре в боевом настроении.

В этом сезоне ПАОК дважды уступил «Стяуа» дома и приложит все силы, чтобы поквитаться за все вместе в гостях. В играх салоникцев часто доезжает ставка на «сухую» победу одной из команд (восемь случаев за 11 матчей турнира), но есть ощущение, что здесь с центра поля по ходу встречи придется разводить мяч и одним, другим. Берем «обе забьют».