Стяуа - ПАОК, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе определятся все участники 1/8 финала Лиги Европы по футболу. Команду Федора Чалова и Магомеда Оздоева ожидает тяжелейшее испытание в столице Румынии. Рассмотрим шансы сторон в противостоянии «Стяуа» - ПАОК.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Стяуа» (Бухарест, Румыния)
20.02.2025, Чт
20:45 МСК
ПАОК (Салоники, Греция)
|П1 - 2.70
Турнир: Лига Европы, ответный стыковой матч
Стадион: «Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)
Главный судья: Матей Юг (Словения)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Стяуа»
|2
|0
|0
|3-1
|ПАОК
|0
|0
|2
|1-3
Последние пять матчей «Стяуа»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
16.02.2025
«Глория»
0:2
«Стяуа»
Лига 1
13.02.2025
ПАОК
1:2
«Стяуа»
Лига Европы
09.02.2025
«Стяуа»
3:0
«Сепси»
Лига 1
06.02.2025
«Петролул»
0:0
«Стяуа»
Лига 1
02.02.2025
«Стяуа»
1:1
ЧФР
Лига 1
Последние пять матчей ПАОКа:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
16.02.2025
ПАОК
7:0
«Ламия»
Суперлига
13.02.2025
ПАОК
1:2
«Стяуа»
Лига Европы
08.02.2025
ОФИ
0:5
ПАОК
Суперлига
02.02.2025
ПАОК
1:2
АЕК
Суперлига
30.01.2025
«Реал Сосьедад»
2:0
ПАОК
Лига Европы
20.02.2025
20:45. «Рома» – «Порту». Первый матч - 1:1
20:45. «Галатасарай» – «АЗ Алкмар». Первый матч - 1:4
20:45. «Стяуа» – ПАОК. Первый матч - 2:1
20:45. «Буде-Глимт» – «Твенте». Первый матч - 1:2
23:00. «Виктория Пльзень» – «Ференцварош». Первый матч - 0:1
23:00. «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд». Первый матч - 2:1
23:00. «Аякс» – «Юнион». Первый матч - 2:0
23:00. «Андерлехт» – «Фенербахче». Первый матч - 0:3
ПАОК стал одной из главных сенсаций прошлого евросезона. Клуб российско-греческого бизнесмена Ивана Саввиди до середины весны задержался в Лиге конференций, завершив свой славный путь только в четвертьфинале. В этом году «черно-белые» рискуют гораздо раньше завершить свои международные выступления. Вылет на первом же раунде плей-офф явно не входил в планы Рэзвана Луческу, его руководителей и подчиненных. Однако домашнее поражение от «Стяуа» поставило под большой вопрос дальнейшее продвижение ПАОК по турнирной сетке. Проиграв в Салониках первый тайм со счетом 0:1, румыны в течение 10 минут после перерыва изменили ситуацию в свою пользу и увезли домой победу (2:1).
Перед путешествием в Бухарест ПАОК оглушил семью безответными голами «Ламию» в национальной лиге. Но понятно, что лидер чемпионата Румынии окажет Оздоеву, Чалову и компании более серьезное сопротивление, чем безнадежный аутсайдер греческой Суперлиги. «Стяуа» на выходных тоже выиграла - у «Глории» на выезде. Так что обе команды подходят к игре в боевом настроении.
В этом сезоне ПАОК дважды уступил «Стяуа» дома и приложит все силы, чтобы поквитаться за все вместе в гостях. В играх салоникцев часто доезжает ставка на «сухую» победу одной из команд (восемь случаев за 11 матчей турнира), но есть ощущение, что здесь с центра поля по ходу встречи придется разводить мяч и одним, другим. Берем «обе забьют».
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|Условия
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Стяуа»: О. Попеску, Керсел, Ликсандру, Олару (все - травмы)
ПАОК: Виеринья, Ловрен, Бакайоко, Витешка, Пенья, Павленка, Гомес (все - запрет на участие в играх), Котарски, Михайлидис, Монастирлис (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Стяуа» - ПАОК:
|Позиция
|«Стяуа»
|ПАОК
|Позиция
|Вратарь
|32. Тырновану
|99. Цифцис
|Вратарь
|Защитник
|17. М. Попеску
|16. Кендзера
|Защитник
|Защитник
|5. Чаконте
|5. Михайлидис
|Защитник
|Защитник
|3. Радунович
|23. Састре
|Защитник
|Защитник
|2. Крецу
|19. Отто
|Защитник
|Полузащитник
|21. Кирикеш
|7. Константелиас
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Штефэнеску
|27. Оздоев
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Чизотти
|82. Мейте
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Гиоргицэ
|80. Пелькас
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Бырлиджа
|24. Шоретире
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Тэнасе
|9. Чалов
|Нападающий
|Главный тренер
|Элиас Хараламбус
|Рэзван Луческу
|Главный тренер
Аналитический отдел PARI установил практически идентичные коэффициенты на победу обеих команд - 2.70 на хозяев и 2.60 - на гостей. Ничья в основное время котируется за 3.35.
Несмотря на две выездные победы румын над греками в рамках одного сезона, эксперты находят шансы команд в Бухаресте равными.
Оба российских легионера ПАОКа поучаствовали в разгроме «Ламии» в воскресенье: Оздоев отыграл полтора тайма, Чалов результативно вышел на замену. Скорее всего и в четверг Магомед с Федором получат достаточно игрового времени.
Согласно турнирной сетке, лучшая команда румыно-греческого противостояния выходит в 1/8 финала на «Лион» или «Айнтрахт».
Финальный матч ЛЕ пройдет 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.
Партнерский проект