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19 февраля 3:17ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Стяуа - ПАОК, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

От самой «российской» команды Греции требуется мини-подвиг в Бухаресте
Валентин Васильев

На этой неделе определятся все участники  1/8 финала Лиги Европы по футболу. Команду Федора Чалова и Магомеда Оздоева ожидает тяжелейшее испытание в столице Румынии. Рассмотрим шансы сторон в противостоянии «Стяуа» - ПАОК.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Стяуа» (Бухарест, Румыния) 

20.02.2025, Чт

20:45 МСК

ПАОК (Салоники, Греция)

П1 - 2.70

Х - 3.35

П2 - 2.60

Турнир: Лига Европы, ответный стыковой матч

Стадион: «Арена Националэ»  (Бухарест, Румыния)

Главный судья: Матей Юг (Словения)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Стяуа»2003-1
ПАОК0021-3

Последние пять матчей «Стяуа»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025

«Глория»

0:2

«Стяуа»

Лига 1

13.02.2025

ПАОК

1:2

«Стяуа»

Лига Европы

09.02.2025

«Стяуа»

3:0

«Сепси»

Лига 1

06.02.2025

«Петролул»

0:0

«Стяуа»

Лига 1

02.02.2025

«Стяуа»

1:1

ЧФР

Лига 1

Последние пять матчей ПАОКа:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025

ПАОК

7:0

«Ламия»

Суперлига

13.02.2025

ПАОК

1:2

«Стяуа»

Лига Европы

08.02.2025

ОФИ

0:5

ПАОК

Суперлига

02.02.2025

ПАОК

1:2

АЕК

Суперлига

30.01.2025

«Реал Сосьедад»

2:0

ПАОК

Лига Европы

Календарь игр

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Ответные стыковые матчи

20.02.2025
20:45. «Рома»  – «Порту». Первый матч - 1:1
20:45. «Галатасарай» – «АЗ Алкмар». Первый матч - 1:4
20:45. «Стяуа» – ПАОК. Первый матч -  2:1
20:45. «Буде-Глимт» – «Твенте». Первый матч - 1:2  
23:00. «Виктория Пльзень» – «Ференцварош». Первый матч - 0:1  
23:00. «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд». Первый матч - 2:1
23:00. «Аякс» – «Юнион». Первый матч - 2:0
23:00. «Андерлехт» – «Фенербахче». Первый матч - 0:3 

Прогноз на матч

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ПАОК стал одной из главных сенсаций прошлого евросезона. Клуб российско-греческого бизнесмена Ивана Саввиди до середины весны задержался в Лиге конференций, завершив свой славный путь только в четвертьфинале. В этом году  «черно-белые» рискуют гораздо раньше завершить свои международные выступления. Вылет на первом же раунде плей-офф явно не входил в планы Рэзвана Луческу, его руководителей и подчиненных. Однако домашнее поражение от «Стяуа» поставило под большой вопрос дальнейшее продвижение ПАОК по турнирной сетке. Проиграв в Салониках первый тайм со счетом 0:1, румыны в течение 10 минут после перерыва изменили ситуацию в свою пользу и увезли домой победу (2:1).

 Перед путешествием в Бухарест ПАОК оглушил семью безответными голами «Ламию» в национальной лиге. Но понятно, что лидер чемпионата Румынии окажет Оздоеву, Чалову и компании более серьезное сопротивление, чем безнадежный аутсайдер греческой Суперлиги. «Стяуа» на выходных тоже выиграла - у «Глории» на выезде. Так что обе команды подходят к игре в боевом настроении. 

В этом сезоне ПАОК дважды уступил «Стяуа» дома и приложит все силы, чтобы поквитаться за все вместе в гостях. В играх салоникцев часто доезжает ставка на  «сухую» победу одной из команд (восемь случаев за 11 матчей турнира), но есть ощущение, что здесь с центра поля по ходу встречи придется разводить мяч и одним, другим. Берем «обе забьют».

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Трансляция из Бухареста доступна на платформе Okko за символический 1 рубль.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Стяуа»: О. Попеску, Керсел, Ликсандру, Олару (все - травмы)

ПАОК: Виеринья, Ловрен, Бакайоко, Витешка, Пенья, Павленка, Гомес (все - запрет на участие в играх), Котарски, Михайлидис, Монастирлис (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Стяуа» - ПАОК:

Позиция«Стяуа»ПАОК Позиция
Вратарь32. Тырновану99. ЦифцисВратарь
Защитник17. М. Попеску16. КендзераЗащитник
Защитник5. Чаконте5. МихайлидисЗащитник
Защитник3. Радунович23. СастреЗащитник
Защитник2. Крецу19. ОттоЗащитник
Полузащитник 21. Кирикеш7. КонстантелиасПолузащитник
Полузащитник 15. Штефэнеску27. ОздоевПолузащитник 
Полузащитник31. Чизотти82. МейтеПолузащитник
Полузащитник77. Гиоргицэ80. ПелькасПолузащитник
Нападающий9. Бырлиджа24. ШоретиреПолузащитник
Нападающий7. Тэнасе9. ЧаловНападающий
Главный тренерЭлиас ХараламбусРэзван ЛуческуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитический отдел PARI установил практически идентичные коэффициенты на победу обеих команд - 2.70 на хозяев и 2.60 - на гостей. Ничья в основное время котируется за 3.35.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Стяуа» - ПАОК?

Несмотря на две выездные победы румын над греками в рамках одного сезона, эксперты находят шансы команд в Бухаресте равными. 

Будут ли играть Оздоев и Чалов?

Оба российских легионера ПАОКа поучаствовали в разгроме «Ламии» в воскресенье: Оздоев отыграл полтора тайма, Чалов результативно вышел на замену. Скорее всего и в четверг Магомед с Федором получат достаточно игрового времени. 

С кем сыграет победитель матча «Стяуа» - ПАОК?

Согласно турнирной сетке, лучшая команда румыно-греческого противостояния выходит в 1/8 финала на  «Лион» или «Айнтрахт».

Где и когда пройдет финал Лиги Европы?

Финальный матч ЛЕ пройдет 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

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