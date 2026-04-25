Алджамейн Стерлинг – Юссеф Залал, 26 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Потенциально поединок может быть как зрелищным, так и явно скучным. В пользу первого сценария говорит техническое мастерство соперников. Оба комфортно себя чувствуют в партере, где умеют работать и агрессивно, и на контроль. Вполне возможно, их очный бой станет своеобразным борцовским мастер-классом.

Но подобные расклады могут и чересчур «засушить» поединок. Вдобавок это противостояние крайне важно в контексте титульной гонки, что снижает вероятность частого риска со стороны обоих спортсменов. При этом Стерлинг лишь дважды проигрывал досрочно, Залал – ни разу. И важно, что американец не уступал сабмишенами, а именно они – главный козырь марокканца.

Резюмируя, видим потенциал для затяжного поединка. Вероятно, нас ждут довольно осторожная работа в стойке и конкурентная, качественная борьба в партере. Опыт Стерлинга может сыграть ключевую роль, поэтому не совсем понятен его формальный статус андердога. Но рисковать ставкой на исход всё же не будем – заиграем вариант с ТБ (4,5).