Алджамейн Стерлинг – Юссеф Залал, 26 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцем Алджамейном Стерлингом и марокканцем Юссефом Залалом. Сумеет ли бывший чемпион легчайшего дивизиона одержать вторую победу подряд?
Стерлинг
Залал
|США
Страна
Марокко
|36
Возраст
29
|30
Бои
24
|25 (3 / 8 / 13 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
18 (4 / 10 / 4 / 0)
|5 (2 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (0 / 0 / 5)
|0
Ничьи
1
|5
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
7
|170
Рост (см)
178
|180,5
Размах рук (см)
183
|99
Размах ног (см)
99
Базовый борец, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2011 г. В 2014-м непобежденным пришел в UFC, где за первые девять боев потерпел три поражения. Но затем вышел на победную серию и в 2021 г. забрал чемпионский пояс в легчайшем весе у Петра Яна. В реванше одолел россиянина, а затем дважды защитил титул. В августе 2023 г. уступил Шону О'Мэлли и потерял пояс. Затем вернулся в полулегкий дивизион, где одержал две победы при одном поражении – от Мовсара Евлоева. В последнем поединке в августе одолел Брайана Ортегу единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В десятилетнем возрасте начал заниматься кикбоксингом, впоследствии освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. В UFC бился с 2020-го по 2022-й и покинул лигу после трех побед и трех поражений при ничьей. Затем выиграл три поединка в Sparta Combat League и вернулся в UFC. В сильнейшем промоушене победил во всех пяти боях после возвращения. В последнем поединке в октябре финишировал Джоша Эмметта болевым приемом в первом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Потенциально поединок может быть как зрелищным, так и явно скучным. В пользу первого сценария говорит техническое мастерство соперников. Оба комфортно себя чувствуют в партере, где умеют работать и агрессивно, и на контроль. Вполне возможно, их очный бой станет своеобразным борцовским мастер-классом.
Но подобные расклады могут и чересчур «засушить» поединок. Вдобавок это противостояние крайне важно в контексте титульной гонки, что снижает вероятность частого риска со стороны обоих спортсменов. При этом Стерлинг лишь дважды проигрывал досрочно, Залал – ни разу. И важно, что американец не уступал сабмишенами, а именно они – главный козырь марокканца.
Резюмируя, видим потенциал для затяжного поединка. Вероятно, нас ждут довольно осторожная работа в стойке и конкурентная, качественная борьба в партере. Опыт Стерлинга может сыграть ключевую роль, поэтому не совсем понятен его формальный статус андердога. Но рисковать ставкой на исход всё же не будем – заиграем вариант с ТБ (4,5).
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир UFC Fight Night 274 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 25 на 26 апреля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Стерлинг – Залал стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы