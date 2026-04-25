Алджамейн Стерлинг – Юссеф Залал, 26 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Пятый и седьмой номера дивизиона
Александр Бокулёв
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Алджамейн Стерлинг
  • Юссеф Залал
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Стерлинг – Залал

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцем Алджамейном Стерлингом и марокканцем Юссефом Залалом. Сумеет ли бывший чемпион легчайшего дивизиона одержать вторую победу подряд?

Стерлинг

 

Залал

США

Страна

Марокко

36

Возраст

29

30

Бои

24

25 (3 / 8 / 13 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

18 (4 / 10 / 4 / 0)

5 (2 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (0 / 0 / 5)

0

Ничьи

1

5

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

7

170

Рост (см)

178

180,5

Размах рук (см)

183

99

Размах ног (см)

99

Алджамейн Стерлинг

Базовый борец, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2011 г. В 2014-м непобежденным пришел в UFC, где за первые девять боев потерпел три поражения. Но затем вышел на победную серию и в 2021 г. забрал чемпионский пояс в легчайшем весе у Петра Яна. В реванше одолел россиянина, а затем дважды защитил титул. В августе 2023 г. уступил Шону О'Мэлли и потерял пояс. Затем вернулся в полулегкий дивизион, где одержал две победы при одном поражении – от Мовсара Евлоева. В последнем поединке в августе одолел Брайана Ортегу единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Юссеф Залал

В десятилетнем возрасте начал заниматься кикбоксингом, впоследствии освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. В UFC бился с 2020-го по 2022-й и покинул лигу после трех побед и трех поражений при ничьей. Затем выиграл три поединка в Sparta Combat League и вернулся в UFC. В сильнейшем промоушене победил во всех пяти боях после возвращения. В последнем поединке в октябре финишировал Джоша Эмметта болевым приемом в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

 Победа СтерлингаПобеда ЗалалаДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,061,802,201,63

Прогноз на бой

Потенциально поединок может быть как зрелищным, так и явно скучным. В пользу первого сценария говорит техническое мастерство соперников. Оба комфортно себя чувствуют в партере, где умеют работать и агрессивно, и на контроль. Вполне возможно, их очный бой станет своеобразным борцовским мастер-классом.

Но подобные расклады могут и чересчур «засушить» поединок. Вдобавок это противостояние крайне важно в контексте титульной гонки, что снижает вероятность частого риска со стороны обоих спортсменов. При этом Стерлинг лишь дважды проигрывал досрочно, Залал – ни разу. И важно, что американец не уступал сабмишенами, а именно они – главный козырь марокканца. 

Резюмируя, видим потенциал для затяжного поединка. Вероятно, нас ждут довольно осторожная работа в стойке и конкурентная, качественная борьба в партере. Опыт Стерлинга может сыграть ключевую роль, поэтому не совсем понятен его формальный статус андердога. Но рисковать ставкой на исход всё же не будем – заиграем вариант с ТБ (4,5).

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой Стерлинг – Залал

Турнир UFC Fight Night 274 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 25 на 26 апреля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Стерлинг – Залал стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Алджамейн Стерлинг (США) Юссеф Залал (Марокко). Полулегкий вес;
  • Норма Дюмонт (Бразилия) Жозелин Эдвардс (Панама). Женский легчайший вес;
  • Рафа Гарсия (Мексика) – Александр Эрнандес (США). Легкий вес;
  • Дэйви Грант (Англия) – Адриан Луна Мартинетти (Эквадор). Легчайший вес;
  • Монтел Джексон (США) – Раони Барселос (Бразилия). Легчайший вес;
  • Маркос Бучеча (Бразилия) – Райан Спэнн (США). Тяжелый вес;

Прелимы

  • Родолфо Виейра (Бразилия) – Эрик Макконико (США). Средний вес;
  • Джексон Маквэй (США) – Седрикес Думас (США). Средний вес;
  • Майра Буэно Силва (Бразилия) – Мишель Монтагу (Новая Зеландия). Женский легчайший вес;
  • Джафэл Фильо (Бразилия) – Коди Дарден (США). Легчайший вес;
  • Фрэнсис Маршалл (США) – Лукас Бреннан (США). Легкий вес;
  • Макс Гриффин (США) – Виктор Валенсуэла (Чили). Полусредний вес;
  • Талита Аленкар (Бразилия) – Джулия Поластри (Бразилия). Женский минимальный вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/marathon_e34c698cee.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading