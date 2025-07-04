Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Партнерский проект
В пятницу, 4 июля, свой третий матч в мужском одиночном разряде Уимблдона проведет Карлос Алькарас. Испанец является действующим обладателем чемпионского титула. Его соперником будет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф, не входящий в первую сотню мирового рейтинга. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.
Получить 2 000 рублей от «Бетсити»
Дата / Время: 04.07.2025, не ранее 17:30 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Ян-Леннард Штруфф (35 лет, 125-я ракетка мира)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира)
35-летний немец имеет на своем счету одну единственную победу в одиночном разряде на турнирах АТР. Случилась она в Мюнхене в прошлом году. Наивысшее место в мировом рейтинге - 21. В 2025 году провел 20 матчей: 5 побед - 15 поражений. Четвертьфиналист турнира в Марселе (хард), где уступил Даниилу Медведеву. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. На Australian Open идентичный результат.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Второй номер мирового мужского рейтинга. Экс-первая ракетка мира. Победитель пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победитель 21 турнира АТР в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. В нынешнем сезоне провел 48 матчей: 43 победы и 5 поражений. Победитель турниров в Лондоне (трава), Риме (грунт), Монте-Карло (грунт), Роттердаме (хард). Чемпион «Ролан Гаррос»-2025. На Australian Open в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Немецкий и испанский теннисисты встречались уже четыре раза. Первый матч завершился победой Штруффа, выбившего Алькараса в трех сетах с «Ролан Гаррос». Три следующих противостояния завершились уже в пользу испанца. Спортсмены встречались в первом круге Уимблдона-2022, единственный пока матч противников на траве завершился в пользу Алькараса, победившего тогда в пяти сетах.
Эксперты «Бетсити» не сомневаются в итоговой победе испанца. Вероятность выигрыша второй ракетки мира оценена мизерной котировкой 1,01. Успешное пари на успех Штруффа может обернуться 15-кратной выплатой.
Вторая ракетка мира пребывает в отличной форме. Победа во втором круге над британцем Оливером Тарветом стала для Алькараса уже 20-й подряд в этом году. Сам испанец свою выигрышную серию объяснил удовольствием, с которым он старается действовать на корте, вне зависимости от того, насколько удачно складывается для него игра. Учитывая, с какой интенсивности покидают турнир сеяные игроки, вероятность защиты титула чемпиона Уимблдона возрастает с каждым днем.
Что может противопоставить эффективной игре второй ракетки мира 35-летний Штруфф, сразу и не придумаешь. Но опытный немец поборется обязательно, пусть и без особых шансов на итоговый успех. Наш выбор довольно рискованный - один выигранный сет для Штруффа. Эта ставка играла в трех предыдущих встречах соперников, все из которых Алькарас выиграл. Тотал по сетам больше 3.5.