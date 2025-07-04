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3 июля 20:00ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

4 года назад немец «всухую» вынес испанца на «Ролан Гаррос»
Руслан Ипполитов

В пятницу, 4 июля, свой третий матч в мужском одиночном разряде Уимблдона проведет Карлос Алькарас. Испанец является действующим обладателем  чемпионского титула. Его соперником будет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф, не входящий в первую сотню мирового рейтинга. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.

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Дата / Время: 04.07.2025, не ранее 17:30 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Ян-Леннард Штруфф (35 лет, 125-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Филип Мисолич (Австрия, 155) — 6:2, 5:7, 6:3, 6:3
  • 2-й круг: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 30) — 3:6, 7:6, 6:3, 6:4

Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Фабио Фоньини (Италия, 107) — 7:5, 6:7, 7:5, 2:6, 1:6
  • 2-й круг: Оливер Тарвет (Великобритания, 739) — 6:1, 6:4, 6:4

Ян-Леннард Штруфф (Германия)

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35-летний немец имеет на  своем счету одну единственную победу в одиночном разряде на турнирах АТР. Случилась она в Мюнхене в прошлом году. Наивысшее место в мировом рейтинге - 21. В 2025 году провел 20 матчей: 5 побед - 15 поражений. Четвертьфиналист турнира в Марселе (хард), где уступил Даниилу Медведеву. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. На Australian Open идентичный результат.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карлос Алькарас (Испания)

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Второй номер мирового мужского рейтинга. Экс-первая ракетка мира. Победитель пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победитель 21 турнира АТР в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. В нынешнем сезоне провел 48 матчей: 43 победы и 5 поражений. Победитель турниров в Лондоне (трава), Риме (грунт), Монте-Карло (грунт), Роттердаме (хард). Чемпион «Ролан Гаррос»-2025. На Australian Open в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Немецкий и испанский теннисисты встречались уже четыре раза. Первый матч завершился победой Штруффа, выбившего Алькараса в трех сетах с «Ролан Гаррос». Три следующих противостояния завершились уже в пользу испанца. Спортсмены встречались в первом круге Уимблдона-2022, единственный пока матч противников на траве завершился в пользу Алькараса, победившего тогда в пяти сетах.

Ставки на исход

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Эксперты «Бетсити» не сомневаются в итоговой победе испанца. Вероятность выигрыша второй ракетки мира оценена мизерной котировкой 1,01. Успешное пари на успех Штруффа может обернуться 15-кратной выплатой.

Ставки на тоталы

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Сделать ставку на то, что в матче будет сыграно больше 29 геймов (ТБ 29.5) можно с коэффициентом 1.73. ТМ 29.5 предложен в линии за 2.04.

Коэффициенты букмекеров

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Победа Штруффа

Победа Алькараса

ТБ (29.5)

ТМ (29.5)

«Бетсити»

15.00

1.01

1.73

2.04

Прогноз и ставка

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Вторая ракетка мира пребывает в отличной форме. Победа во втором круге над британцем Оливером Тарветом стала для Алькараса уже 20-й подряд в этом году. Сам испанец свою выигрышную серию объяснил удовольствием, с которым он старается действовать на корте, вне зависимости от того, насколько удачно складывается для него игра. Учитывая, с какой интенсивности покидают турнир сеяные игроки, вероятность защиты титула чемпиона Уимблдона возрастает с каждым днем.

Что может противопоставить эффективной игре второй ракетки мира 35-летний Штруфф, сразу и не придумаешь. Но опытный немец поборется обязательно, пусть и без особых шансов на итоговый успех. Наш выбор довольно рискованный - один выигранный сет для Штруффа. Эта ставка играла в трех предыдущих встречах соперников, все из которых Алькарас выиграл. Тотал по сетам больше 3.5.

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