Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Вторая ракетка мира пребывает в отличной форме. Победа во втором круге над британцем Оливером Тарветом стала для Алькараса уже 20-й подряд в этом году. Сам испанец свою выигрышную серию объяснил удовольствием, с которым он старается действовать на корте, вне зависимости от того, насколько удачно складывается для него игра. Учитывая, с какой интенсивности покидают турнир сеяные игроки, вероятность защиты титула чемпиона Уимблдона возрастает с каждым днем.

Что может противопоставить эффективной игре второй ракетки мира 35-летний Штруфф, сразу и не придумаешь. Но опытный немец поборется обязательно, пусть и без особых шансов на итоговый успех. Наш выбор довольно рискованный - один выигранный сет для Штруффа. Эта ставка играла в трех предыдущих встречах соперников, все из которых Алькарас выиграл. Тотал по сетам больше 3.5.