Швеция - Польша, 31 марта: где смотреть матч плей-офф ЧМ-2026, прогноз, составы

Во вторник, 31 марта, окончательно сформируется состав участников чемпионата мира по футболу 2026 года. Стыковые матчи определят шесть оставшихся финалистов турнира. Четыре таких финала пройдет в зоне УЕФА. В Стокгольме за билет в Америку побьются сборные Швеции и Польши. Рассказываем о шансах сторон на успех, делаем прогноз на матч.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, плей-офф, финал
Стадион: «Строберри Арена» (Стокгольм, Швеция)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Швеция
|15
|4
|9
|59-41
|Польша
|9
|4
|15
|41-59
Последние пять матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.03.2026
|Украина
1:3
Швеция
Плей-офф ЧМ-2026
|18.11.2025
|Швеция
1:1
Словения
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Швейцария
4:1
Швеция
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2025
|Швеция
0:1
Косово
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Швеция
0:2
Швейцария
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Польши:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.03.2026
|Польша
2:1
Албания
Плей-офф ЧМ-2026
|17.11.2025
|Мальта
2:3
Польша
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2025
|Польша
1:1
Нидерланды
Отбор ЧМ-2026
|12.10.2025
|Литва
0:2
Польша
Отбор ЧМ-2026
|09.10.2025
|Польша
1:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
Плей-офф ЧМ-2026. 1/2 финала
26.03.2026, 20:00. Турция – Румыния - 1:0
26.03.2026, 22:45. Чехия – Ирландия - 2:2, пен. 4:3
26.03.2026, 22:45. Словакия – Косово - 3:4
26.03.2026, 22:45. Польша – Албания - 2:1
26.03.2026, 22:45. Италия – Северная Ирландия - 2:0
26.03.2026, 22:45. Украина – Швеция - 1:3
26.03.2026, 22:45. Уэльс – Босния и Герцеговина - 1:1, пен. 2:4
26.03.2026, 22:45. Дания – Северная Македония - 4:0
Финалы
31.03.2026, 21:45. Чехия – Дания
31.03.2026, 21:45. Косово – Турция
31.03.2026, 21:45. Босния и Герцеговина – Италия
31.03.2026, 21:45. Швеция – Польша
До прошлой пятницы сборная Швеции не побеждала девять месяцев. Что не помешало ей попасть в плей-офф ЧМ-2026 через Лигу наций, а затем уверенно обыграть в полуфинале украинцев. Успех скандинавской команде принес хет-трик Виктора Дьекереша. Единственный гол номинальные хозяев забили только на последней минуте при счете 0:3.
Полякам в полуфинале пришлось потрудиться больше. Албанцы открыли счет незадолго до перерыва. Пришлось «включиться» суперветерану сборной Польши Левандовски. Именно Роберт восстановил равенство на табло, а решающий мяч в ворота гостей провел Петр Зелиньски.
Беспроигрышная серия поляков продлилась уже до семи матчей (пять побед, две ничьи). За 10 игр они потерпели лишь одно поражение - от финнов в июне прошлого года. На стороне шведов эмоциональный подъем после важнейшей виктории и поддержка своих трибун. Начиная с марта 2025-го обе команды по шесть раз играли на «обе забьют».
На территории РФ игру в Стокгольме покажет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Мелькер Эльборг («Сандерленд», Англия), Кристоффер Нордфельдт (АИК), Ноэль Тернквист («Комо», Италия).
Защитники: Габриэль Гудмундссон («Лидс», Англия), Исак Гин («Аталанта», Италия), Герман Йоханссон («Даллас», США), Виктор Линделеф («Астон Вилла», Англия), Густаф Лагербильке («Брага», Португалия), Карл Старфельт («Сельта», Испания), Эллиот Струд («Мьельбю»), Даниэль Свенссон («Боруссия» Д, Германия).
Полузащитники и нападающие: Таа Али («Мальме»), Ясин Аяри («Брайтон», Англия), Руни Бардагжи («Барселона», Испания), Лукас Бергваль («Тоттенхэм», Англия), Энтони Эланга («Ньюкасл», Англия), Виктор Дьекереш («Арсенал», Англия), Йеспер Карлстрем («Удинезе», Италия), Гуго Ларссон («Айнтрахт», Германия), Густав Лундгрен (ГАИС), Густаф Нильссон («Брюгге», Бельгия), Беньямин Нюгрен («Селтик», Шотландия), Эрик Смит («Санкт-Паули», Германия), Маттиас Сванберг («Вольфсбург», Германия), Бесфорт Зенели («Юнион», Бельгия), Виллиот Сведберг («Сельта», Испания).
Главный тренер: Грэм Поттер
Вратари: Бартломей Дронговский («Видзев» Лодзь), Камиль Грабара («Вольфсбург», Германия), Матеуш Кохальски («Карабах», Азербайджан), Бартош Мрожек («Лех» Познань).
Защитники: Ян Беднарек («Порту», Португалия), Бартош Берешиньски («Палермо», Италия), Мэтти Кэш («Астон Вилла», Англия), Томаш Кендзера (ПАОК, Греция), Якуб Кивиор («Порту», Португалия), Аркадиуш Пырка («Санкт-Паули», Германия), Пшемыслав Вишневски («Видзев» Лодзь), Ян Зиолковски («Рома», Италия).
Полузащитники: Камиль Гросицки («Погонь» Щецин), Якуб Каминьски («Кельн», Германия), Якуб Модер («Фейеноорд», Нидерланды), Оскар Петушевски («Порту», Португалия), Филип Рузга («Штурм» Грац, Австрия), Михал Скурась («Гент», Бельгия), Бартош Слиш («Брондбю», Дания), Себастьян Шиманьски («Ренн», Франция), Никола Залевски («Аталанта», Италия), Петр Зелиньски («Интер», Италия).
Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона», Испания), Кшиштоф Пентек («Аль-Духаиль», Катар), Кароль Свидерски («Панатинаикос», Греция).
Главный тренер: Ян Урбан.
«БЕТСИТИ» удвоит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля (коэффициент 2.02). Успех поляков котируется вдвое выше. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.
Четыре последние встречи команд на шведской территории завершились в пользу хозяев поля. Им же отдают предпочтение аналитики и теперь.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом основного времени минимальную победу Швеции - 1:0 (коэффициент 5.80).
