Швеция - Польша, 31 марта: где смотреть матч плей-офф ЧМ-2026, прогноз, составы

До прошлой пятницы сборная Швеции не побеждала девять месяцев. Что не помешало ей попасть в плей-офф ЧМ-2026 через Лигу наций, а затем уверенно обыграть в полуфинале украинцев. Успех скандинавской команде принес хет-трик Виктора Дьекереша. Единственный гол номинальные хозяев забили только на последней минуте при счете 0:3.

Полякам в полуфинале пришлось потрудиться больше. Албанцы открыли счет незадолго до перерыва. Пришлось «включиться» суперветерану сборной Польши Левандовски. Именно Роберт восстановил равенство на табло, а решающий мяч в ворота гостей провел Петр Зелиньски.

Беспроигрышная серия поляков продлилась уже до семи матчей (пять побед, две ничьи). За 10 игр они потерпели лишь одно поражение - от финнов в июне прошлого года. На стороне шведов эмоциональный подъем после важнейшей виктории и поддержка своих трибун. Начиная с марта 2025-го обе команды по шесть раз играли на «обе забьют».

«БЕТСИТИ» удвоит номинал удачной ставки на обмен голами во вторник.