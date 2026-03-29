Швеция - Польша, 31 марта: где смотреть матч плей-офф ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Дьекереш или Левандовски?
Валентин Васильев

Во вторник, 31 марта, окончательно сформируется состав участников чемпионата мира по футболу 2026 года. Стыковые матчи определят шесть оставшихся финалистов турнира. Четыре таких финала пройдет в зоне УЕФА. В Стокгольме за билет в Америку побьются сборные Швеции и Польши. Рассказываем о шансах сторон на успех, делаем прогноз на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Швеция

Место в рейтинге ФИФА: 42

31.03.2026, Вт
21:45 МСК

Польша

Место в рейтинге ФИФА: 34

П1 - 2.02

Х - 3.40

П2 - 4.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, плей-офф, финал

Стадион:  «Строберри Арена»  (Стокгольм, Швеция)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Швеция154959-41
Польша941541-59

Последние пять матчей сборной  Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.03.2026Украина

1:3

Швеция

Плей-офф ЧМ-2026

18.11.2025Швеция

1:1

Словения

Отбор ЧМ-2026

15.11.2025Швейцария

4:1

Швеция

Отбор ЧМ-2026

13.10.2025Швеция

0:1

Косово

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025Швеция

0:2

Швейцария

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной  Польши:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.03.2026Польша

2:1

Албания

Плей-офф ЧМ-2026

17.11.2025Мальта

2:3

Польша

Отбор ЧМ-2026

14.11.2025Польша

1:1

Нидерланды

Отбор ЧМ-2026

12.10.2025Литва

0:2

Польша

Отбор ЧМ-2026

09.10.2025Польша

1:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

Календарь и результаты матчей

Плей-офф ЧМ-2026. 1/2 финала

26.03.2026, 20:00. Турция – Румыния - 1:0
26.03.2026, 22:45. Чехия – Ирландия - 2:2, пен. 4:3
26.03.2026, 22:45. Словакия – Косово - 3:4
26.03.2026, 22:45. Польша – Албания - 2:1
26.03.2026, 22:45. Италия – Северная Ирландия - 2:0
26.03.2026, 22:45. Украина – Швеция - 1:3
26.03.2026, 22:45. Уэльс – Босния и Герцеговина - 1:1, пен. 2:4
26.03.2026, 22:45. Дания – Северная Македония - 4:0

Финалы

31.03.2026, 21:45. Чехия – Дания
31.03.2026, 21:45. Косово – Турция
31.03.2026, 21:45. Босния и Герцеговина – Италия
31.03.2026, 21:45. Швеция – Польша

Прогноз на матч

До прошлой пятницы сборная Швеции не побеждала девять месяцев. Что не помешало ей попасть в плей-офф ЧМ-2026 через Лигу наций, а затем уверенно обыграть в полуфинале украинцев. Успех скандинавской команде принес хет-трик Виктора Дьекереша. Единственный гол номинальные хозяев  забили только на последней минуте при счете 0:3.  

Полякам в полуфинале пришлось потрудиться больше. Албанцы открыли счет незадолго до перерыва. Пришлось «включиться» суперветерану сборной Польши Левандовски. Именно Роберт восстановил равенство на табло, а решающий мяч в ворота гостей провел Петр Зелиньски.

Беспроигрышная серия поляков продлилась уже до семи матчей (пять побед, две ничьи). За 10 игр они потерпели лишь одно поражение - от финнов в июне прошлого года. На стороне шведов эмоциональный подъем после важнейшей виктории и поддержка своих трибун. Начиная с марта 2025-го обе команды по шесть раз играли на «обе забьют».

Трансляции

На территории РФ игру в Стокгольме покажет сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная Швеции

Вратари: Мелькер Эльборг («Сандерленд», Англия), Кристоффер Нордфельдт (АИК), Ноэль Тернквист («Комо», Италия).

Защитники: Габриэль Гудмундссон («Лидс», Англия), Исак Гин («Аталанта», Италия), Герман Йоханссон («Даллас», США), Виктор Линделеф («Астон Вилла», Англия), Густаф Лагербильке («Брага», Португалия), Карл Старфельт («Сельта», Испания), Эллиот Струд («Мьельбю»), Даниэль Свенссон («Боруссия» Д, Германия).

Полузащитники и нападающие: Таа Али («Мальме»), Ясин Аяри («Брайтон», Англия), Руни Бардагжи («Барселона», Испания), Лукас Бергваль («Тоттенхэм», Англия), Энтони Эланга («Ньюкасл», Англия), Виктор Дьекереш («Арсенал», Англия), Йеспер Карлстрем («Удинезе», Италия), Гуго Ларссон («Айнтрахт», Германия), Густав Лундгрен (ГАИС), Густаф Нильссон («Брюгге», Бельгия), Беньямин Нюгрен («Селтик», Шотландия), Эрик Смит («Санкт-Паули», Германия), Маттиас Сванберг («Вольфсбург», Германия), Бесфорт Зенели («Юнион», Бельгия), Виллиот Сведберг («Сельта», Испания).

Главный тренер: Грэм Поттер

Сборная Польши

Вратари: Бартломей Дронговский («Видзев» Лодзь), Камиль Грабара («Вольфсбург», Германия), Матеуш Кохальски («Карабах», Азербайджан), Бартош Мрожек («Лех» Познань).

Защитники: Ян Беднарек («Порту», Португалия), Бартош Берешиньски («Палермо», Италия), Мэтти Кэш («Астон Вилла», Англия), Томаш Кендзера (ПАОК, Греция), Якуб Кивиор («Порту», Португалия), Аркадиуш Пырка («Санкт-Паули», Германия), Пшемыслав Вишневски («Видзев» Лодзь), Ян Зиолковски («Рома», Италия).

Полузащитники: Камиль Гросицки («Погонь» Щецин), Якуб Каминьски («Кельн», Германия), Якуб Модер («Фейеноорд», Нидерланды), Оскар Петушевски («Порту», Португалия), Филип Рузга («Штурм» Грац, Австрия), Михал Скурась («Гент», Бельгия), Бартош Слиш («Брондбю», Дания), Себастьян Шиманьски («Ренн», Франция), Никола Залевски («Аталанта», Италия), Петр Зелиньски («Интер», Италия).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона», Испания), Кшиштоф Пентек («Аль-Духаиль», Катар), Кароль Свидерски («Панатинаикос», Греция).

Главный тренер: Ян Урбан.

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» удвоит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля (коэффициент 2.02). Успех поляков котируется вдвое выше. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче  Швеция - Польша?

Четыре последние встречи команд на шведской территории завершились в пользу хозяев поля. Им же отдают предпочтение аналитики и теперь.

С каким счетом завершится матч Швеция - Польша?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом основного времени минимальную победу Швеции - 1:0 (коэффициент 5.80).

Где смотреть матч Швеция - Польша?

Онлайн-кинотеатр Okko показывает большинство матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в рамках платной подписки.

