Ига Швентек — Людмила Самсонова, 9 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

Соперницей Людмилы Самсоновой в четвертьфинале Уимблдона станет Ига Швентек. Россиянке еще ни разу не доводилось обыгрывать полячку, но и на травяных кортах дамы не встречались. Какие козыри найдет Люда в матче с экс-первой ракеткой мира? Разбираемся в предматчевых раскладах и изучаем котировки букмекерских контор.

Дата / Время: 09.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Людмила Самсонова (26 лет, 19-я ракетка мира)

1-й круг: Майя Джойнт (Австралия, 78) — 6:3, 6:2

2-й круг: Юлия Стародубцева (Украина, 86) — 6:2, 6:1

3-й круг: Дарья Касаткина (Австралия, 17) — 6:2, 6:3

4-й круг: Джессика Бузас Манейро (Испания, 71) — 7:5, 7:5

Ига Швентек (24 года, 4-я ракетка мира)