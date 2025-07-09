Ига Швентек — Людмила Самсонова, 9 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

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Соперницей Людмилы Самсоновой в четвертьфинале Уимблдона станет Ига Швентек. Россиянке еще ни разу не доводилось обыгрывать полячку, но и на травяных кортах дамы не встречались. Какие козыри найдет Люда в матче с экс-первой ракеткой мира? Разбираемся в предматчевых раскладах и изучаем котировки букмекерских контор.
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Дата / Время: 09.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Людмила Самсонова (26 лет, 19-я ракетка мира)
Ига Швентек (24 года, 4-я ракетка мира)
Чемпионка семи турниров WTA (из которых пять — в одиночном разряде). Победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России (2021). Наивысшее место в мировом рейтинге - 12. В текущем сезоне выиграла 24 матча при 15 проигрышах. Полуфиналистка турнира в Берлине (трава). Финалистка турнира в Страсбурге (грунт). Четвертьфиналистка Индиан-Уэллса (хард). Полуфиналистка турнира в Аделаиде (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, в котором уступила Чжэн Циньвэнь. На Australian Open сошла с турнирной дистанции по итогам второго круга.
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Экс-первая ракетка мира. Победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Финалистка Открытого чемпионата Франции-2021). Победительница Итогового турнира WTA-2023 в одиночном разряде. Победительница 22 турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка United Cup-2024 в составе сборной Польши. Бронзовый призёр Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. В текущем сезоне провела 46 матчей: 35 побед - 11 поражений. Финалистка турнира в Бад-Хомбурге (трава). Полуфиналистка турниров в Риме (грунт), Индиан-Уэллсе (хард), Дохе (хард). На Australian Open добралась до полуфинала, где проиграла первой Мэдисон Киз. На «Ролан Гаррос» дошла до полуфинала, в котором уступила Арине Соболенко.
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Соперницы четыре раза встречались за последние три года, и во всех случаях побеждала Швентек. Самсонова смогла взять лишь один сет из девяти, что спортсменки провели на корте. На траве девушки раньше друг с другом не играли.
WINLINE предлагает поставить на успех Швентек с коэффициентом 1.38. Вероятность победы Самсоновой котируется за 3.30.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.89 за тотал больше 21.5, а тотал меньше 21.5 идет за 1,91.
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Людмила Самсонова впервые в карьере добралась до четвертьфинальной стадии на турнирах Большого шлема, что сама спортсменка назвала одним из главных событий в своей карьере. Россиянка рассказала, что на ТБШ всегда испытывает повышенное давление, а нынешний Уимблдон исключением не стал. Люда пообещала, что постарается продолжить играть в свой теннис и выйти в полуфинал.
Переиграть экс-первую ракетку мира будет проблематично. Датчанка Клара Таусон, которую полячка выбила в четвертом круге, после вылета говорила, что Игу просто невозможно обыграть. Послушаем, что скажет после четвертьфинала Самсонова.
Фаворит пары очевиден, но эмоциональный подъем, который переживает россиянка после первого в карьере выхода в четвертьфинал ТБШ, может стать хорошим подспорьем. Наш прогноз - как минимум один выигранный Самсоновой сет и максимально возможные три сыгранных сета в матче.