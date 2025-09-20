Ига Швентек — Екатерина Александрова, 21 сентября: прогноз на финал турнира в Сеуле

В воскресенье, 21 сентября, в финале хардового турнира WTA 500 в Сеуле встретятся полька Ига Швёнтек и россиянка Екатерина Александрова. Кто покинет столицу Южной Кореи с титулом?

Дата / Время: 21.09.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: Олимпийский теннисный центр, Центральный корт (Сеул, Южная Корея)