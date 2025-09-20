Ига Швентек — Екатерина Александрова, 21 сентября: прогноз на финал турнира в Сеуле

Партнерский проект
В воскресенье, 21 сентября, в финале хардового турнира WTA 500 в Сеуле встретятся полька Ига Швёнтек и россиянка Екатерина Александрова. Кто покинет столицу Южной Кореи с титулом?
Дата / Время: 21.09.2025, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: Олимпийский теннисный центр, Центральный корт (Сеул, Южная Корея)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Ига Швёнтек (24 года, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Екатерина Александрова (30 лет, 11-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров Большого шлема, а также еще 18 трофеев уровня WTA. 12 титулов, в том числе один US Open, взяла на харде. В 2025 году выиграла Уимблдон и хардовый турнир в Цинциннати, дошла до финала в Бад-Хомбурге, полуфинала на Australian Open, «Ролан Гаррос», в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 56 побед при 13 поражениях. В турнире в Сеуле участвует впервые.
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе три хардовых. В нынешнем сезоне взяла титул на этом покрытии в Линце, дошла финала в Монтеррее, полуфинала в Дохе (оба — хард), Чарльстоне и Штутгарте (оба — грунт) и Хертогенбосе (трава). На Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 41 победу при 19 поражениях. Турнир в Сеуле выиграла в 2022-м, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Спортсменки ранее провели семь официальных очных матчей. Единственные встречи на траве и грунте выиграла Швёнтек. На харде она одержала три победы, Александрова — две.
Букмекеры считают польку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,15 на её победу и 6,20 на успех россиянки.
Недавний очный матч спортсменок на US Open продлился 16 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,78 на ТБ (19,5) и 2,02 на ТМ (19,5).
Швёнтек приняла решение стартовать в Сеуле вскоре после US Open и оказалась очевидной фавориткой №1. Разумеется, полька максимально заряжена воспользоваться отличным шансом на титул. По сетке она несется вихрем, отдав соперницам за три матча лишь десять геймов. И есть опасения, что Александровой на данный момент не под силу остановить вице-лидера мирового рейтинга.
Мы верили в россиянку в матче с полькой на US Open, но тогда Швёнтек разгромила соперницу, отдав ей четыре гейма. В Сеуле, полагаем, Александровой будет непросто избежать подобного исхода. Пробуем минусовую фору по геймам через Швёнтек.