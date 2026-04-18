Ига Швентек – Мирра Андреева, 17 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Штутгарте

Нынешний сезон по меркам самой Швёнтек складывается для нее неудачно. Возможно, грунтовый отрезок принесет польке более высокие результаты и новые титулы. В том же Штутгарте она побеждала дважды, а в нынешнем розыгрыше стартовала без особых проблем.

Андреева же после титула в Линце провела два трудовых матча в Германии. Есть вопросы в контексте потенциальной усталости, но россиянка уверяет, что свежести и сил на противостояние со Швёнтек хватит. Если это так, то мы вправе ожидать конкурентный матч от двух топовых и универсальных теннисисток. На харде Андреева уверенно противостояла Швёнтек и в единственной проигранной встрече удержала Ф(+3,5) по геймам. Попробуем пари на фору и сейчас.