Ига Швентек – Мирра Андреева, 17 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Штутгарте

У россиянки преимущество по личным встречам
Александр Бокулёв
В пятницу, 17 апреля, в четвертьфинале грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте Мирра Андреева встретится с Игой Швёнтек. Сумеет ли первая ракетка России обыграть бывшего лидера мирового рейтинга?

Дата / Время: 17.04.2026, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Ига Швёнтек (24 года, 4-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Лаура Зигемунд (Германия) – 6:2, 6:3

Мирра Андреева (18 лет, 9-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Елена Остапенко (Латвия) – 5:7, 6:2, 6:4
  • 2-й круг: Алисия Паркс (США) – 7:6 (7:3), 6:3

Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 1) – Лейла Фернандес (Канада)

Ига Швёнтек

Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров «Большого шлема», а также еще 19 трофеев уровня WTA. 10 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос», взяла на грунте. В 2026 г. на харде дошла до четвертьфинала на Australian Open, в Дохе и Индиан-Уэллсе. Всего в сезоне одержала 13 побед при шести поражениях. Турнир в Штутгарте выиграла в 2022 и 2023 гг., а год назад вылетела в четвертьфинале. 

Мирра Андреева

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на грунте – в Линце. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 20 побед при шести поражениях. В турнире в Штутгарте участвовала в прошлом году и вылетела во втором круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели три официальных очных матча, все – на харде. Первую встречу выиграла Швёнтек, следующие две – Андреева.

Ставки на исход

Букмекеры считают фавориткой польку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,53 на её победу и 2,65 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

Все очные матчи спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,99 на ТБ (21,5) и 1,81 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ШвёнтекПобеда АндреевойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,532,651,991,81

Прогноз и ставка

Нынешний сезон по меркам самой Швёнтек складывается для нее неудачно. Возможно, грунтовый отрезок принесет польке более высокие результаты и новые титулы. В том же Штутгарте она побеждала дважды, а в нынешнем розыгрыше стартовала без особых проблем.

Андреева же после титула в Линце провела два трудовых матча в Германии. Есть вопросы в контексте потенциальной усталости, но россиянка уверяет, что свежести и сил на противостояние со Швёнтек хватит. Если это так, то мы вправе ожидать конкурентный матч от двух топовых и универсальных теннисисток. На харде Андреева уверенно противостояла Швёнтек и в единственной проигранной встрече удержала Ф(+3,5) по геймам. Попробуем пари на фору и сейчас.

