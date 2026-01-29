Ведомости
Анна Калинская – Ига Швентек, 24 января: прогноз на третий круг Australian Open

Сможет ли россиянка вновь обыграть польку?
Валентин Васильев

В пятницу, 24 января, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии-2026 между россиянкой Анной Калинской и Игой Швентек, которая занимает вторую строчку мирового рейтинга. Готова ли россиянка сравнять счет встреч?

Дата / Время: 24.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: имени Маргарет Корт (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

 Анна Калинская (27 лет, 33-я ракетка мира, 31-й номер посева)

  • 1-й круг: Сонай Картал (Великобритания) – 7:6 (7:3), 6:1
  • 2-й круг: Юлия Грабер (Австрия) – 6:3, 6:3

Ига Швентек (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Юань Юэ (Китай) – 7:6 (7:5), 6:3
  • 2-й круг: Мария Боузкова (Чехия) – 6:2, 6:3

Победительница этого матча встретится с сильнейшей из пары Наоми Осака (Япония, 16) – Мэдисон Инглис (Австралия, Q)

Анна Калинская

В 2024 г. достигла 11-го места в мировом рейтинге, но на ее счету до сих пор нет ни одного титула в одиночном разряде. На Australian Open она всего один раз выиграла более одного матча в основной сетке, когда в 2024 г. дошла до четвертьфинала. На еще одном хардовом шлеме – US Open – ее лучшим результатом остается третий круг.

Ига Швентек 

На счету 24-летней польки 25 титулов, включая шесть турниров «Большого шлема». Она 125 недель возглавляла мировой рейтинг, пока ее в конце 2024 г. не сместила Арина Соболенко. На Australian Open Швентек дважды достигала полуфинала, включая прошлый сезон.

Личные встречи

Теннисистки встречались три раза. В первой встрече в Дубае победила Калинская, в остальных лучшей стала Швентек.

Ставки на исход

Эксперты PARI считают Швентек явной фавориткой матча третьего круга. На ее победу можно поставить за коэффициент 1,22. Успех Калинской оценивается в 4,40.

Ставки на тоталы

В БК PARI минимальное количество геймов для ставки на тотал - 17,5. На больше коэффициент составляет 1,30, меньше - 3,10.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа КалинскойПобеда ШвентекТБ (17,5)ТМ (17,5)
PARI4,401,221,303,10

Прогноз и ставка

Калинская однажды обыграла Швентек, когда была на своем карьерном пике. На том турнире в Дубае в финале она уступила Жасмин Паолини. Не защитив очки за этот турнир, россиянка выпала из топ-20 и более не демонстрировала прорывных результатов. В последнем матче со Швентек на US Open Калинская вела в счете, но не удержала преимущество, в том числе не смогла подать на сет. 

Предсказать форму Калинской на будущий матч невозможно, а Швентек на мэйджорах играет довольно стабильно. Поэтому просто берем ставку на победу польки.

