Анна Калинская – Ига Швентек, 24 января: прогноз на третий круг Australian Open

В пятницу, 24 января, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии-2026 между россиянкой Анной Калинской и Игой Швентек, которая занимает вторую строчку мирового рейтинга. Готова ли россиянка сравнять счет встреч?
Дата / Время: 24.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: имени Маргарет Корт (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Анна Калинская (27 лет, 33-я ракетка мира, 31-й номер посева)
Ига Швентек (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится с сильнейшей из пары Наоми Осака (Япония, 16) – Мэдисон Инглис (Австралия, Q)
В 2024 г. достигла 11-го места в мировом рейтинге, но на ее счету до сих пор нет ни одного титула в одиночном разряде. На Australian Open она всего один раз выиграла более одного матча в основной сетке, когда в 2024 г. дошла до четвертьфинала. На еще одном хардовом шлеме – US Open – ее лучшим результатом остается третий круг.
На счету 24-летней польки 25 титулов, включая шесть турниров «Большого шлема». Она 125 недель возглавляла мировой рейтинг, пока ее в конце 2024 г. не сместила Арина Соболенко. На Australian Open Швентек дважды достигала полуфинала, включая прошлый сезон.
Теннисистки встречались три раза. В первой встрече в Дубае победила Калинская, в остальных лучшей стала Швентек.
Эксперты PARI считают Швентек явной фавориткой матча третьего круга. На ее победу можно поставить за коэффициент 1,22. Успех Калинской оценивается в 4,40.
В БК PARI минимальное количество геймов для ставки на тотал - 17,5. На больше коэффициент составляет 1,30, меньше - 3,10.
Калинская однажды обыграла Швентек, когда была на своем карьерном пике. На том турнире в Дубае в финале она уступила Жасмин Паолини. Не защитив очки за этот турнир, россиянка выпала из топ-20 и более не демонстрировала прорывных результатов. В последнем матче со Швентек на US Open Калинская вела в счете, но не удержала преимущество, в том числе не смогла подать на сет.
Предсказать форму Калинской на будущий матч невозможно, а Швентек на мэйджорах играет довольно стабильно. Поэтому просто берем ставку на победу польки.