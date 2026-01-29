Анна Калинская – Ига Швентек, 24 января: прогноз на третий круг Australian Open

Калинская однажды обыграла Швентек, когда была на своем карьерном пике. На том турнире в Дубае в финале она уступила Жасмин Паолини. Не защитив очки за этот турнир, россиянка выпала из топ-20 и более не демонстрировала прорывных результатов. В последнем матче со Швентек на US Open Калинская вела в счете, но не удержала преимущество, в том числе не смогла подать на сет.

Предсказать форму Калинской на будущий матч невозможно, а Швентек на мэйджорах играет довольно стабильно. Поэтому просто берем ставку на победу польки.