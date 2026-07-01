Швейцария – Алжир, 3 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Швейцарии и Алжира.

Консервативный. Сборная Алжира только раз преодолевала групповой этап чемпионата мира - в Бразилии в 2014 г. У европейцев соответствующий опыт гораздо богаче, и в целом команда Якина выглядит на ЧМ-2026 солиднее, увереннее ближайшего соперника. Двойной шанс в пользу Швейцарии до старта игры представляется практически неизбежным исходом основного времени. Марафон дает коэффициент 1.27 на этот вариант.

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Сбалансированный. Обе команды достаточно много забивают. Средняя результативность Швейцарии в последних 10 матчах составляет 2 гола за игру, Алжира - 2.10. Команда Якина пять матчей подряд играет на «обе забьют». Если этот тренд сохранится, Winline рассчитает соответствующие пари по коэффициенту 1.90.