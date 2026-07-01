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ГлавнаяПрогнозыШвейцария – Алжир, 3 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Швейцария – Алжир, 3 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Якин - это знак качества
Валентин Васильев

Швейцария – Алжир

Команды

3 июля 2026 (06:00) МСК

Начало

Стадион «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - да
Прогноз

1.90
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Швейцария – Алжир
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Швейцария – Алжир

В пятницу, 3 июля, в канадском Ванкувере сборные Швейцарии и Алжира встретятся  в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Игра на арене «Би-Си Плэйс» начнется в 06:00 по московскому времени. Встречу рассудит аргентинский рефери Яэль Фалькон Перес. Ниже – предложения легальных букмекеров на матч. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline2.103.203.852.151.70
Марафон2.063.323.902.161.71
БЕТСИТИ2.053.304.002.101.75

Швейцария

Сборная Швейцарии – это стабильность. На всех последних больших турнирах она неизменно преодолевала групповую стадию. На чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов альпийцы достигли рекордного для себя четвертьфинала. Поэтому их выход в плей-офф ЧМ-2026 не должен никого удивлять. С натяжкой сюрпризом можно назвать разве что первое место ребят Мурата Якина – впереди сохозяев турнира канадцев.

Только в первом туре швейцарцы упустили победу, получив обиднейший гол от катарцев на четвертой компенсированной минуте. Далее они расслабленности себе не позволяли. Во втором туре сборная Швейцарии уверенно обыграла Боснию и Герцеговину (4:1), а в третьем забрала три очка у канадцев и квалифицировалась в плей-офф как победитель группы.   

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.06.2026Швейцария

2:1

Канада

ЧМ-2026

18.06.2026Швейцария

4:1

Босния и Герцеговина

ЧМ-2026

13.06.2026Катар

1:1

Швейцария

ЧМ-2026

06.06.2026Швейцария

1:1

Австралия

Товарищеский матч

31.05.2026Швейцария

4:1

Иордания

Товарищеский матч

Алжир

Сборная Алжира стартовала в Америке с разгромного поражения от Аргентины – 0:3. Рассчитывать на очки в противоборстве с чемпионами мира было объективно сложно. Важнее было взять «свое» в следующих матчах, и африканцы с этой задачей справились, хоть и не без вопросов. 

Во втором туре алжирцы одержали волевую победу над Иорданией – 2:1 благодаря голам Надира Бенбуали и Амина Гуири. Последний же матч групповой стадии породил много пересудов о соблюдении принципов честной игры. Встреча закончилась с устраивающим обе стороны ничейным исходом (3:3), причем два последних гола команды забили друг другу уже в компенсированные минуты. Австрия пошла в плей-офф со второго места, Алжир – с третьего. 

Последние пять матчей сборной Алжира:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.06.2026Алжир

3:3

Австрия

ЧМ-2026

23.06.2026Иордания

1:2

Алжир

ЧМ-2026

17.06.2026Аргентина

3:0

Алжир

ЧМ-2026

11.06.2026Боливия

0:4

Алжир

Товарищеский матч

03.06.2026Нидерланды

0:1

Алжир

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Швейцария2004-1
Алжир0021-4

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Швейцарии и Алжира.

Консервативный. Сборная Алжира только раз преодолевала групповой этап чемпионата мира - в Бразилии в 2014 г. У европейцев соответствующий опыт гораздо богаче, и в целом команда Якина выглядит на ЧМ-2026 солиднее, увереннее ближайшего соперника.  Двойной шанс в пользу Швейцарии до старта игры представляется практически неизбежным исходом основного времени. Марафон дает коэффициент 1.27 на этот вариант.

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Сбалансированный. Обе команды достаточно много забивают. Средняя результативность Швейцарии в последних 10 матчах составляет 2 гола за игру, Алжира - 2.10. Команда Якина пять матчей подряд играет на «обе забьют». Если этот тренд сохранится,  Winline рассчитает соответствующие пари по коэффициенту 1.90.

Рискованный. Помимо опыта, швейцарцы имеют еще одно серьезное преимущество перед соперником - почти четверо «лишних» суток на восстановление. Европейцы финишировали на групповом этапе вечером 24 июня, африканцы - утром 28-го (по Москве). Это обстоятельство повышает шансы Швейцарии на победу в основное время. Самую высокую котировку на П1 в прематче предлагает Winline (2.10).

Прогноз на точный счет

1:1 – самый вероятный исход матча, с точки зрения трейдеров букмекерских компаний. За последние 10 игр швейцарцы трижды завершали свои игры с этим счетом. Удачная ставка на результативную ничью в Winline  обещает более чем пятикратный выигрыш (5.20).

Ожидаемый счет – ничья 1:1.

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