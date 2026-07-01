Швейцария – Алжир, 3 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В пятницу, 3 июля, в канадском Ванкувере сборные Швейцарии и Алжира встретятся в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Игра на арене «Би-Си Плэйс» начнется в 06:00 по московскому времени. Встречу рассудит аргентинский рефери Яэль Фалькон Перес. Ниже – предложения легальных букмекеров на матч.
Сборная Швейцарии – это стабильность. На всех последних больших турнирах она неизменно преодолевала групповую стадию. На чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов альпийцы достигли рекордного для себя четвертьфинала. Поэтому их выход в плей-офф ЧМ-2026 не должен никого удивлять. С натяжкой сюрпризом можно назвать разве что первое место ребят Мурата Якина – впереди сохозяев турнира канадцев.
Только в первом туре швейцарцы упустили победу, получив обиднейший гол от катарцев на четвертой компенсированной минуте. Далее они расслабленности себе не позволяли. Во втором туре сборная Швейцарии уверенно обыграла Боснию и Герцеговину (4:1), а в третьем забрала три очка у канадцев и квалифицировалась в плей-офф как победитель группы.
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.06.2026
|Швейцария
2:1
Канада
ЧМ-2026
|18.06.2026
|Швейцария
4:1
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026
|13.06.2026
|Катар
1:1
Швейцария
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Швейцария
1:1
Австралия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Швейцария
4:1
Иордания
Товарищеский матч
Сборная Алжира стартовала в Америке с разгромного поражения от Аргентины – 0:3. Рассчитывать на очки в противоборстве с чемпионами мира было объективно сложно. Важнее было взять «свое» в следующих матчах, и африканцы с этой задачей справились, хоть и не без вопросов.
Во втором туре алжирцы одержали волевую победу над Иорданией – 2:1 благодаря голам Надира Бенбуали и Амина Гуири. Последний же матч групповой стадии породил много пересудов о соблюдении принципов честной игры. Встреча закончилась с устраивающим обе стороны ничейным исходом (3:3), причем два последних гола команды забили друг другу уже в компенсированные минуты. Австрия пошла в плей-офф со второго места, Алжир – с третьего.
Последние пять матчей сборной Алжира:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.06.2026
|Алжир
3:3
Австрия
ЧМ-2026
|23.06.2026
|Иордания
1:2
Алжир
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Аргентина
3:0
Алжир
ЧМ-2026
|11.06.2026
|Боливия
0:4
Алжир
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Нидерланды
0:1
Алжир
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Швейцария
|2
|0
|0
|4-1
|Алжир
|0
|0
|2
|1-4
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Швейцарии и Алжира.
Консервативный. Сборная Алжира только раз преодолевала групповой этап чемпионата мира - в Бразилии в 2014 г. У европейцев соответствующий опыт гораздо богаче, и в целом команда Якина выглядит на ЧМ-2026 солиднее, увереннее ближайшего соперника. Двойной шанс в пользу Швейцарии до старта игры представляется практически неизбежным исходом основного времени. Марафон дает коэффициент 1.27 на этот вариант.
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Сбалансированный. Обе команды достаточно много забивают. Средняя результативность Швейцарии в последних 10 матчах составляет 2 гола за игру, Алжира - 2.10. Команда Якина пять матчей подряд играет на «обе забьют». Если этот тренд сохранится, Winline рассчитает соответствующие пари по коэффициенту 1.90.
Рискованный. Помимо опыта, швейцарцы имеют еще одно серьезное преимущество перед соперником - почти четверо «лишних» суток на восстановление. Европейцы финишировали на групповом этапе вечером 24 июня, африканцы - утром 28-го (по Москве). Это обстоятельство повышает шансы Швейцарии на победу в основное время. Самую высокую котировку на П1 в прематче предлагает Winline (2.10).
1:1 – самый вероятный исход матча, с точки зрения трейдеров букмекерских компаний. За последние 10 игр швейцарцы трижды завершали свои игры с этим счетом. Удачная ставка на результативную ничью в Winline обещает более чем пятикратный выигрыш (5.20).
Ожидаемый счет – ничья 1:1.