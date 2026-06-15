Швейцария – Босния и Герцеговина, 18 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Эти национальные команды попали в группу B вместе с Катаром и Канадой. Оба матча квартета в первом туре завершились вничью со счетом 1:1. Но если в игре боснийцев и канадцев такой исход вряд ли удивил, то результат противостояния швейцарцев и катарцев можно считать сенсацией. Разбираемся, чего теперь ждать от очного матча двух европейских команд.
После первого тура положение в группе B таково:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|🇨🇭Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|2
|🇨🇦Канада
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|🇶🇦Катар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|🇧🇦Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
Сборная Швейцарии в шестой раз подряд квалифицировалась на чемпионат мира. Лучшие результаты на этом турнире преимущественно пришлись еще на первую половину прошлого века – три выхода в четвертьфинал (1934, 1938 и 1954). В предыдущих трех розыгрышах команда неизменно вылетала в 1/8 финала. Отборочный цикл швейцарцы прошли без особых проблем, несмотря на довольно ровную группу с Косово, Словенией и Швецией. Четыре победы и две ничьи позволили команде Мурата Якина выйти на ЧМ-2026 напрямую.
На самом турнире 19-я сборная рейтинга ФИФА стартовала с ничьей с Катаром. Швейцарцы быстро вышли вперед благодаря голу Бреля Эмболо с пенальти, но пропустили уже в компенсированное время.
Последние пять матчей сборной Швейцарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.06.2026
|Катар
1:1
Швейцария
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Швейцария
1:1
Австралия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Швейцария
4:1
Иордания
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Норвегия
0:0
Швейцария
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Швейцария
3:4
Германия
Товарищеский матч
Сборная Боснии и Герцеговины начала международные выступления только в конце ХХ века после распада Югославии. Дебютировать на ЧМ удалось в Бразилии-2014, где команда одержала одну победу при двух поражениях и не вышла в плей-офф. В минувшем отборочном цикле боснийцы опередили Румынию, Кипр и Сан-Марино, но уступили Австрии. Это привело к попаданию в стыковые матчи, где команда Сергея Барбареза по пенальти обыграла сначала Уэльс, а затем Италию.
На ЧМ-2026 обладатели 64-й позиции в рейтинге ФИФА стартовали с ничьей с Канадой. Боснийцы вышли вперед благодаря голу Йово Лукича в первом тайме, но пропустили ближе к финальному свистку.
Последние пять матчей сборной Боснии и Герцеговины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.06.2026
|Канада
1:1
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Панама
1:1
Босния и Герцеговина
Товарищеский матч
|29.05.2026
|Босния и Герцеговина
0:0
Северная Македония
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Босния и Герцеговина
1:1 (4:1 пен.)
Италия
Квалификация ЧМ-2026
|26.03.2026
|Уэльс
1:1 (2:4 пен.)
Босния и Герцеговина
Квалификация ЧМ-2026
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Швейцария
|0
|0
|1
|0-2
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|0
|2-0
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Швейцарии и Боснии и Герцеговины: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Сборная Швейцарии стабильно выступает на чемпионатах мира, крепко выглядит на Евро. Неудивительно, что её считали явным фаворитом группы В. Но команда умудрилась упустить преимущество в матче с Катаром. Складывалось ощущение, что швейцарцы по ходу встречи, которую с запасом контролировали, слишком поверили в итоговый успех. А заодно и транжирили моменты, как будто вели не в один гол, а минимум в три.
Очевидно, поводов для работы над ошибками много. Во втором туре швейцарцы явно сделают всё, чтобы не терять концентрацию и реализовать свои подходы, которых вновь должно быть немало. Рассчитывать на победу боснийцев в таких обстоятельствах едва ли стоит. А вот ничья их стратегически вполне устроит.
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Сбалансированный. Сборная Швейцарии в матче с Катаром нанесла 26 ударов (семь – в створ) при показателе ожидаемых голов 3,25. С созиданием у команды всё в порядке, с реализацией – не очень. В боснийской команде наверняка ждут, что швейцарцы вновь полетят в атаку за необходимой победой. А потому номинальный андердог с высокой вероятностью будет действовать вторым номером.
Оборона у боснийцев достаточно сбалансированная, чтобы не развалиться под натиском соперника. Вдобавок Сеад Колашинац и компания не пропускают более одного мяча уже восемь матчей подряд, а девять игр кряду не знают поражений. В таких обстоятельствах комбинация ТМ (3,5) и «Двойного шанса» через Швейцарию выглядит интересной опцией.
Рискованный. Сборная Боснии и Герцеговины здорово научилась сдерживать более статусных и мастеровитых соперников, но чемпионат мира – особая история. После конфуза на старте швейцарцы будут очень мотивированы, тем более что, возможно, это последний такой турнир для звезд поколения – Гранита Джаки, Ремо Фройлера, Рикардо Родригеса.
Как бы ни терпели боснийцы в обороне, удержать даже ничейный результат – задача сложная. Не удивимся, если в итоге швейцарцы на классе вырвут победу, причем всухую – всё может решить один гол. А коэффициент на подобный расклад уже заметно выше двух.
После сказанного ранее не удивляет, что букмекеры считают наиболее вероятным результатом победу швейцарцев со счетом 1:0. БЕТСИТИ предлагает коэффициент 5,40 на такой исход.
Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Швейцарии.