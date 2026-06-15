Швейцария – Босния и Герцеговина, 18 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Швейцарии и Боснии и Герцеговины: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Сборная Швейцарии стабильно выступает на чемпионатах мира, крепко выглядит на Евро. Неудивительно, что её считали явным фаворитом группы В. Но команда умудрилась упустить преимущество в матче с Катаром. Складывалось ощущение, что швейцарцы по ходу встречи, которую с запасом контролировали, слишком поверили в итоговый успех. А заодно и транжирили моменты, как будто вели не в один гол, а минимум в три.

Очевидно, поводов для работы над ошибками много. Во втором туре швейцарцы явно сделают всё, чтобы не терять концентрацию и реализовать свои подходы, которых вновь должно быть немало. Рассчитывать на победу боснийцев в таких обстоятельствах едва ли стоит. А вот ничья их стратегически вполне устроит.

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Сбалансированный. Сборная Швейцарии в матче с Катаром нанесла 26 ударов (семь – в створ) при показателе ожидаемых голов 3,25. С созиданием у команды всё в порядке, с реализацией – не очень. В боснийской команде наверняка ждут, что швейцарцы вновь полетят в атаку за необходимой победой. А потому номинальный андердог с высокой вероятностью будет действовать вторым номером.

Оборона у боснийцев достаточно сбалансированная, чтобы не развалиться под натиском соперника. Вдобавок Сеад Колашинац и компания не пропускают более одного мяча уже восемь матчей подряд, а девять игр кряду не знают поражений. В таких обстоятельствах комбинация ТМ (3,5) и «Двойного шанса» через Швейцарию выглядит интересной опцией.

Рискованный. Сборная Боснии и Герцеговины здорово научилась сдерживать более статусных и мастеровитых соперников, но чемпионат мира – особая история. После конфуза на старте швейцарцы будут очень мотивированы, тем более что, возможно, это последний такой турнир для звезд поколения – Гранита Джаки, Ремо Фройлера, Рикардо Родригеса.

Как бы ни терпели боснийцы в обороне, удержать даже ничейный результат – задача сложная. Не удивимся, если в итоге швейцарцы на классе вырвут победу, причем всухую – всё может решить один гол. А коэффициент на подобный расклад уже заметно выше двух.