Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыШвейцария – Босния и Герцеговина, 18 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Швейцария – Босния и Герцеговина, 18 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Фаворитам необходимо реабилитироваться за осечку на старте
Александр Бокулёв

Швейцария – Босния и Герцеговина

Команды

18 июня 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Соу-Фай» (Инглвуд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Швейцарии не проиграет + Тотал меньше 3,5
Прогноз

1,50
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Швейцария – Босния и Герцеговина
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Швейцария – Босния и Герцеговина

Свернуть

Эти национальные команды попали в группу B вместе с Катаром и Канадой. Оба матча квартета в первом туре завершились вничью со счетом 1:1. Но если в игре боснийцев и канадцев такой исход вряд ли удивил, то результат противостояния швейцарцев и катарцев можно считать сенсацией. Разбираемся, чего теперь ждать от очного матча двух европейских команд.

Турнирная таблица

Свернуть

После первого тура положение в группе B таково:

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1🇨🇭Швейцария10101-11
2🇨🇦Канада10101-11
3🇶🇦Катар10101-11
4🇧🇦Босния и Герцеговина10101-11

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline1,553,955,802,061,74
Марафон1,584,106,052,081,77
БЕТСИТИ1,594,205,702,101,75

Швейцария

Свернуть

Сборная Швейцарии в шестой раз подряд квалифицировалась на чемпионат мира. Лучшие результаты на этом турнире преимущественно пришлись еще на первую половину прошлого века – три выхода в четвертьфинал (1934, 1938 и 1954). В предыдущих трех розыгрышах команда неизменно вылетала в 1/8 финала. Отборочный цикл швейцарцы прошли без особых проблем, несмотря на довольно ровную группу с Косово, Словенией и Швецией. Четыре победы и две ничьи позволили команде Мурата Якина выйти на ЧМ-2026 напрямую.

На самом турнире 19-я сборная рейтинга ФИФА стартовала с ничьей с Катаром. Швейцарцы быстро вышли вперед благодаря голу Бреля Эмболо с пенальти, но пропустили уже в компенсированное время.

Последние пять матчей сборной Швейцарии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.06.2026Катар

1:1

Швейцария

ЧМ-2026

06.06.2026Швейцария

1:1

Австралия

Товарищеский матч

31.05.2026Швейцария

4:1

Иордания

Товарищеский матч

31.03.2026Норвегия

0:0

Швейцария

Товарищеский матч

27.03.2026Швейцария

3:4

Германия

Товарищеский матч

Босния и Герцеговина

Свернуть

Сборная Боснии и Герцеговины начала международные выступления только в конце ХХ века после распада Югославии. Дебютировать на ЧМ удалось в Бразилии-2014, где команда одержала одну победу при двух поражениях и не вышла в плей-офф. В минувшем отборочном цикле боснийцы опередили Румынию, Кипр и Сан-Марино, но уступили Австрии. Это привело к попаданию в стыковые матчи, где команда Сергея Барбареза по пенальти обыграла сначала Уэльс, а затем Италию. 

На ЧМ-2026 обладатели 64-й позиции в рейтинге ФИФА стартовали с ничьей с Канадой. Боснийцы вышли вперед благодаря голу Йово Лукича в первом тайме, но пропустили ближе к финальному свистку.

Последние пять матчей сборной Боснии и Герцеговины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.06.2026Канада

1:1

Босния и Герцеговина

ЧМ-2026

06.06.2026Панама

1:1

Босния и Герцеговина

Товарищеский матч

29.05.2026Босния и Герцеговина

0:0

Северная Македония

Товарищеский матч

31.03.2026Босния и Герцеговина

1:1 (4:1 пен.)

Италия

Квалификация ЧМ-2026

26.03.2026Уэльс

1:1 (2:4 пен.)

Босния и Герцеговина

Квалификация ЧМ-2026

Личные встречи

Свернуть

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Швейцария0010-2
Босния и Герцеговина1002-0

Прогнозы на матч

Свернуть

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Швейцарии и Боснии и Герцеговины: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Сборная Швейцарии стабильно выступает на чемпионатах мира, крепко выглядит на Евро. Неудивительно, что её считали явным фаворитом группы В. Но команда умудрилась упустить преимущество в матче с Катаром. Складывалось ощущение, что швейцарцы по ходу встречи, которую с запасом контролировали, слишком поверили в итоговый успех. А заодно и транжирили моменты, как будто вели не в один гол, а минимум в три.

Очевидно, поводов для работы над ошибками много. Во втором туре швейцарцы явно сделают всё, чтобы не терять концентрацию и реализовать свои подходы, которых вновь должно быть немало. Рассчитывать на победу боснийцев в таких обстоятельствах едва ли стоит. А вот ничья их стратегически вполне устроит.

Для удобства пользователей мы собрали лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года на одной странице.

Сбалансированный. Сборная Швейцарии в матче с Катаром нанесла 26 ударов (семь – в створ) при показателе ожидаемых голов 3,25. С созиданием у команды всё в порядке, с реализацией – не очень. В боснийской команде наверняка ждут, что швейцарцы вновь полетят в атаку за необходимой победой. А потому номинальный андердог с высокой вероятностью будет действовать вторым номером.

Оборона у боснийцев достаточно сбалансированная, чтобы не развалиться под натиском соперника. Вдобавок Сеад Колашинац и компания не пропускают более одного мяча уже восемь матчей подряд, а девять игр кряду не знают поражений. В таких обстоятельствах комбинация ТМ (3,5) и «Двойного шанса» через Швейцарию выглядит интересной опцией.

Рискованный. Сборная Боснии и Герцеговины здорово научилась сдерживать более статусных и мастеровитых соперников, но чемпионат мира – особая история. После конфуза на старте швейцарцы будут очень мотивированы, тем более что, возможно, это последний такой турнир для звезд поколения – Гранита Джаки, Ремо Фройлера, Рикардо Родригеса. 

Как бы ни терпели боснийцы в обороне, удержать даже ничейный результат – задача сложная. Не удивимся, если в итоге швейцарцы на классе вырвут победу, причем всухую – всё может решить один гол. А коэффициент на подобный расклад уже заметно выше двух.

Прогноз на точный счет

Свернуть

После сказанного ранее не удивляет, что букмекеры считают наиболее вероятным результатом победу швейцарцев со счетом 1:0. БЕТСИТИ предлагает коэффициент 5,40 на такой исход.

Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Швейцарии.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer197 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer13 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer197 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer197 дней 0 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer197 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading