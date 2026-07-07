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ГлавнаяПрогнозыШвейцария – Колумбия, 7 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Швейцария – Колумбия, 7 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Кто последним пройдет в 1/4 финала?
Валентин Васильев

Швейцария – Колумбия

Команды

7 июля 2026 (23:00) МСК

Начало

Стадион «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - нет
Прогноз

1.87
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Швейцария – Колумбия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Швейцария – Колумбия

Последний четвертьфиналист чемпионата мира по футболу 2026 года определится во вторник, 7 июля, в Ванкувере в противостоянии сборных Швейцарии и Колумбии. Игра на арене «Би-Си Плэйс» начнется в 23:00 по московскому времени. Встречу рассудит аргентинский рефери Иван Бартон. Вашему вниманию предложения легальных букмекеров на матч. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline3.753.052.302.321.58
Марафон3.683.142.252.341.60
БЕТСИТИ3.603.102.272.401.59

Швейцария

Швейцарская команда олицетворяет стабильность. На протяжении нескольких крупных соревнований подряд она неизменно преодолевает барьер группового этапа. На Евро-2020 и Евро-2024 альпийцы добрались до четвертьфинала, что стало для них историческим достижением. Так что выход в раунд плей-офф Кубка мира 2026 года выглядел вполне закономерным. Определенным сюрпризом можно считать лишь первое место подопечных Мурата Якина, которым удалось опередить сохозяйку турнира – сборную Канады.

Единственная осечка случилась в стартовом туре, когда швейцарцы упустили победу, пропустив обиднейший мяч от Катара на четвертой добавленной минуте. Впрочем, эта неприятность лишь встряхнула команду. Во второй встрече Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину со счетом 4:1, а в заключительной уверенно переиграла канадцев, забрав три очка и финишировав на первой строчке квартета.

На старте плей-офф швейцарцы предсказуемо разобрались со сборной Алжира, забив по одному безответному голу в каждом из таймов. С турнирной сеткой команде Якина необыкновенно повезло: пока на ее пути не встретилось ни одной топ-сборной. Колумбия к ним тоже не относится. 

Последние пять матчей сборной Швейцарии:   

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.06.2026Швейцария

2:0

Алжир

ЧМ-2026

24.06.2026Швейцария

2:1

Канада

ЧМ-2026

18.06.2026Швейцария

4:1

Босния и Герцеговина

ЧМ-2026

13.06.2026Катар

1:1

Швейцария

ЧМ-2026

06.06.2026Швейцария

1:1

Австралия

Товарищеский матч

Колумбия

Сборная Колумбии одержала победы в двух  первых матчах группового этапа чемпионата мира в Северной Америке. В первом туре был обыгран Узбекистан со счётом 3:1 (мячи забили Даниэль Муньос, Луис Диас и Хаминтон Кампас), во втором – ДР Конго (и снова отличился Муньос). В заключительном матче предварительной стадии, против Португалии, колумбийцы сохранили на табло нулевой счет и заняли первое место в группе, обеспечив выход в плей-офф. Команда Роналду осталась на второй позиции.

Судьбу игры 1/16 финала решил один точный удар – авторства Джона Ариаса. Колумбийцы близки к повторению лучшего в истории результата на ЧМ, датированным 2014 г. Тогда они достигли четвертьфинала – правда, дорога к нему была на один матч короче, чем сейчас.

Последние пять матчей сборной Колумбии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.07.2026Колумбия

1:0

Гана

ЧМ-2026

28.06.2026Колумбия

0:0

Португалия

ЧМ-2026

24.06.2026Колумбия

1:0

ДР Конго

ЧМ-2026

18.06.2026Узбекистан

1:3

Колумбия

ЧМ-2026

08.06.2026Колумбия

2:0

Иордания

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Швейцария1126-9
Колумбия2119-6

Прогнозы на матч

Мы подготовили на выбор три варианта прогноза на матч Швейцарии и Колумбии.

Консервативный. Обе команды еще не проигрывали на ЧМ-2026: по одной ничьей при трех победах у каждой. В рейтинге ФИФА и те, и другие располагаются во второй десятке – соответственно, на 19-м и 13-м местах. По всем признакам силы команд примерно равны. Колумбийцы за три последние игры не пропустили ни мяча и вряд ли раскроются в 1/8 финала. Швейцарцам ввязываться в авантюры тоже смысла нет. Все предпосылки к вязкой, достаточно закрытой игре налицо. Поэтому наш выбор в паре – тотал меньше 2.5. Марафон дает коэффициент 1.60 на этот вариант.

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Сбалансированный. Восемь из 10 последних матчей европейцев были с забитыми и пропущенными мячами, в том числе три – на ЧМ-2026. Но на столь дальней стадии Якин обратит повышенное внимание своих футболистов на необходимость порядка в обороне. Колумбийцы на турнире пропустили всего один мяч – еще в стартовом туре. Считаем, если кто-то и преуспеет в Ванкувере в атаке, то только одна команда.  

Рискованный. Аналитики находят шансы южноамериканцев на итоговый успех более высокими. Стадия 1/8 финала не предполагает повышенного риска ни с одной из сторон. При таких раскладах можно рассмотреть комбинацию из непроигрыша Колумбии и общего количества голов не более 2.5. В Winline такой вариант идет за 1.92.

Прогноз на точный счет

1:1 – самый вероятный исход матча, с точки зрения трейдеров букмекерских компаний. Удачная ставка на результативную ничью в Winline  обещает пятикратный выигрыш.

Ожидаемый счет – ничья 1:1.

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