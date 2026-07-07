Швейцария – Колумбия, 7 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Швейцарская команда олицетворяет стабильность. На протяжении нескольких крупных соревнований подряд она неизменно преодолевает барьер группового этапа. На Евро-2020 и Евро-2024 альпийцы добрались до четвертьфинала, что стало для них историческим достижением. Так что выход в раунд плей-офф Кубка мира 2026 года выглядел вполне закономерным. Определенным сюрпризом можно считать лишь первое место подопечных Мурата Якина, которым удалось опередить сохозяйку турнира – сборную Канады.

Единственная осечка случилась в стартовом туре, когда швейцарцы упустили победу, пропустив обиднейший мяч от Катара на четвертой добавленной минуте. Впрочем, эта неприятность лишь встряхнула команду. Во второй встрече Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину со счетом 4:1, а в заключительной уверенно переиграла канадцев, забрав три очка и финишировав на первой строчке квартета.

На старте плей-офф швейцарцы предсказуемо разобрались со сборной Алжира, забив по одному безответному голу в каждом из таймов. С турнирной сеткой команде Якина необыкновенно повезло: пока на ее пути не встретилось ни одной топ-сборной. Колумбия к ним тоже не относится.

Последние пять матчей сборной Швейцарии: