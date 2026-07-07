Швейцария – Колумбия, 7 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Последний четвертьфиналист чемпионата мира по футболу 2026 года определится во вторник, 7 июля, в Ванкувере в противостоянии сборных Швейцарии и Колумбии. Игра на арене «Би-Си Плэйс» начнется в 23:00 по московскому времени. Встречу рассудит аргентинский рефери Иван Бартон. Вашему вниманию предложения легальных букмекеров на матч.
Швейцарская команда олицетворяет стабильность. На протяжении нескольких крупных соревнований подряд она неизменно преодолевает барьер группового этапа. На Евро-2020 и Евро-2024 альпийцы добрались до четвертьфинала, что стало для них историческим достижением. Так что выход в раунд плей-офф Кубка мира 2026 года выглядел вполне закономерным. Определенным сюрпризом можно считать лишь первое место подопечных Мурата Якина, которым удалось опередить сохозяйку турнира – сборную Канады.
Единственная осечка случилась в стартовом туре, когда швейцарцы упустили победу, пропустив обиднейший мяч от Катара на четвертой добавленной минуте. Впрочем, эта неприятность лишь встряхнула команду. Во второй встрече Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину со счетом 4:1, а в заключительной уверенно переиграла канадцев, забрав три очка и финишировав на первой строчке квартета.
На старте плей-офф швейцарцы предсказуемо разобрались со сборной Алжира, забив по одному безответному голу в каждом из таймов. С турнирной сеткой команде Якина необыкновенно повезло: пока на ее пути не встретилось ни одной топ-сборной. Колумбия к ним тоже не относится.
Последние пять матчей сборной Швейцарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.06.2026
|Швейцария
2:0
Алжир
ЧМ-2026
|24.06.2026
|Швейцария
2:1
Канада
ЧМ-2026
|18.06.2026
|Швейцария
4:1
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026
|13.06.2026
|Катар
1:1
Швейцария
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Швейцария
1:1
Австралия
Товарищеский матч
Сборная Колумбии одержала победы в двух первых матчах группового этапа чемпионата мира в Северной Америке. В первом туре был обыгран Узбекистан со счётом 3:1 (мячи забили Даниэль Муньос, Луис Диас и Хаминтон Кампас), во втором – ДР Конго (и снова отличился Муньос). В заключительном матче предварительной стадии, против Португалии, колумбийцы сохранили на табло нулевой счет и заняли первое место в группе, обеспечив выход в плей-офф. Команда Роналду осталась на второй позиции.
Судьбу игры 1/16 финала решил один точный удар – авторства Джона Ариаса. Колумбийцы близки к повторению лучшего в истории результата на ЧМ, датированным 2014 г. Тогда они достигли четвертьфинала – правда, дорога к нему была на один матч короче, чем сейчас.
Последние пять матчей сборной Колумбии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.07.2026
|Колумбия
1:0
Гана
ЧМ-2026
|28.06.2026
|Колумбия
0:0
Португалия
ЧМ-2026
|24.06.2026
|Колумбия
1:0
ДР Конго
ЧМ-2026
|18.06.2026
|Узбекистан
1:3
Колумбия
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Колумбия
2:0
Иордания
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Швейцария
|1
|1
|2
|6-9
|Колумбия
|2
|1
|1
|9-6
Мы подготовили на выбор три варианта прогноза на матч Швейцарии и Колумбии.
Консервативный. Обе команды еще не проигрывали на ЧМ-2026: по одной ничьей при трех победах у каждой. В рейтинге ФИФА и те, и другие располагаются во второй десятке – соответственно, на 19-м и 13-м местах. По всем признакам силы команд примерно равны. Колумбийцы за три последние игры не пропустили ни мяча и вряд ли раскроются в 1/8 финала. Швейцарцам ввязываться в авантюры тоже смысла нет. Все предпосылки к вязкой, достаточно закрытой игре налицо. Поэтому наш выбор в паре – тотал меньше 2.5. Марафон дает коэффициент 1.60 на этот вариант.
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Сбалансированный. Восемь из 10 последних матчей европейцев были с забитыми и пропущенными мячами, в том числе три – на ЧМ-2026. Но на столь дальней стадии Якин обратит повышенное внимание своих футболистов на необходимость порядка в обороне. Колумбийцы на турнире пропустили всего один мяч – еще в стартовом туре. Считаем, если кто-то и преуспеет в Ванкувере в атаке, то только одна команда.
Рискованный. Аналитики находят шансы южноамериканцев на итоговый успех более высокими. Стадия 1/8 финала не предполагает повышенного риска ни с одной из сторон. При таких раскладах можно рассмотреть комбинацию из непроигрыша Колумбии и общего количества голов не более 2.5. В Winline такой вариант идет за 1.92.
1:1 – самый вероятный исход матча, с точки зрения трейдеров букмекерских компаний. Удачная ставка на результативную ничью в Winline обещает пятикратный выигрыш.
Ожидаемый счет – ничья 1:1.