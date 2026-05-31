Швейцария – Финляндия, прогноз на 31 мая: ставки и коэффициенты на финал ЧМ-2026 по хоккею

Партнерский проект
Сборная Швейцарии по хоккею в третий раз подряд дошла до финала чемпионата мира. Пока титулов у команды нет, но на домашнем турнире она имеет отличные шансы наконец-то взять золото. Помешают ли этому финны?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, финал
Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)
Последние игры сборной Швейцарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.05.2026
|Швейцария
6:0
Норвегия
Чемпионат мира
|28.05.2026
|Швейцария
3:1
Швеция
Чемпионат мира
|26.05.2026
|Швейцария
4:2
Финляндия
Чемпионат мира
|23.05.2026
|Швейцария
9:0
Венгрия
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Швейцария
4:1
Великобритания
Чемпионат мира
Последние игры сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.05.2026
|Канада
2:4
Финляндия
Чемпионат мира
|28.05.2026
|Финляндия
4:1
Чехия
Чемпионат мира
|26.05.2026
|Швейцария
4:2
Финляндия
Чемпионат мира
|24.05.2026
|Финляндия
5:2
Австрия
Чемпионат мира
|22.05.2026
|Финляндия
4:0
Великобритания
Чемпионат мира
Положение после всех семи туров
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|7
|0
|0
|0
39:7
21
|2. Финляндия
7
|6
|0
|1
|0
31:11
18
|3. Латвия
7
|4
|0
|3
|0
24:17
12
|4. США
7
|3
|1
|3
|0
25:21
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
23:22
10
|6. Австрия
7
|3
|0
|4
|0
17:29
9
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
14:38
3
|8. Великобритания
7
|0
|0
|7
|0
7:35
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|1
|0
|0
33:13
20
|2. Норвегия
7
|4
|1
|1
|1
25:14
15
|3. Чехия
7
|4
|0
|2
|1
19:17
13
|4. Швеция
7
|4
|0
|3
|0
27:16
12
|5. Словакия
7
|3
|1
|3
|0
21:19
11
|6. Дания
7
|1
|1
|4
|1
15:26
6
|7. Словения
7
|1
|1
|4
|1
13:25
6
|8. Италия
7
|0
|0
|6
|1
5:28
1
1/4 финала
1/2 финала
Матч за бронзу
Финал
Сборная Швейцарии выиграла все девять встреч на турнире в основное время. Финны потерпели лишь одно поражение – именно от хозяев соревнований в группе. Эти команды достойны друг друга, неслучайно разрыв в коэффициентах минимален.
Оба соперника качественно выглядят во всех линиях. Швейцарцы пропустили меньше всех на турнире – в среднем меньше шайбы за игру. А у финнов, например, образцовое меньшинство – только три гола в пассиве. В атаке тоже всё в порядке – работают и командные сочетания, и индивидуальное мастерство лидеров.
Резюмируя, ждем конкурентный и зрелищный финал. Не хочется рисковать ставкой на исход, поэтому заиграем аккуратный ТБ (4). При четырех голах в основное время ставка принесет возврат. Выигрышной она будет, если команды забросят не менее пяти шайб.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 10 000 рублей
|Приветственный
Смотреть встречу Швейцария – Финляндия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч», где прямой эфир начнется в 21:10.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Рето Берра («Фрибур-Готтерон»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Ашлиманн («Давос»);
Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба – «Цюрих»), Доминик Эгли («Фрелунда»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Джей Джей Мозер («Тампа-Бэй»), Лукас Фрик, Свен Юнг (оба – «Давос»);
Нападающие: Тео Рошетт, Дамьен Риат, Кен Ягер (все – «Лозанна»), Келвин Тюркауф («Лугано»), Пиус Сутер («Сент-Луис»), Тимо Майер, Нико Хишир (оба – «Нью-Джерси»), Свен Андригетто, Николас Бахлер, Денис Мальгин (все – «Цюрих»), Симон Кнак («Давос»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Аттилио Бьяска («Фрибур-Готтерон»).
Главный тренер: Ян Кадо.
Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл»), Йоонас Корписало («Бостон»), Харри Сятери («Биль»);
Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари»), Николас Матинпало («Оттава»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»);
Нападающие: Александр Барков, Антон Лунделль (оба – «Флорида»), Ханнес Бьёрнинен, Саку Мяэналанен (оба – «Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси»), Янне Куокканен («Мальмё»), Сакари Маннинен, Ессе Пульюярви (оба – «Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Аату Рятю («Ванкувер»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).
Главный тренер: Антти Пеннанен.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все три базовых исхода основного времени. Поставить на победу сборной Швейцарии или Финляндии можно с коэффициентами 2,40 и 2,75 соответственно. Ничьи идет за 4,00.