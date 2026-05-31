Швейцария – Финляндия, прогноз на 31 мая: ставки и коэффициенты на финал ЧМ-2026 по хоккею

Хозяева турнира наконец-то возьмут титул?
Александр Бокулёв
Сборная Швейцарии по хоккею в третий раз подряд дошла до финала чемпионата мира. Пока титулов у команды нет, но на домашнем турнире она имеет отличные шансы наконец-то взять золото. Помешают ли этому финны?

Швейцария

31.05.2025, Вс

21:20 МСК

Финляндия

П1 - 2,40

Х - 4,00

П2 - 2,75

Турнир: чемпионат мира по хоккею, финал

Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)

Последние игры сборной Швейцарии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.05.2026Швейцария

6:0

Норвегия

Чемпионат мира

28.05.2026Швейцария

3:1

Швеция

Чемпионат мира

26.05.2026Швейцария

4:2

Финляндия

Чемпионат мира

23.05.2026Швейцария

9:0

Венгрия

Чемпионат мира

21.05.2026Швейцария

4:1

Великобритания

Чемпионат мира

Последние игры сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.05.2026Канада

2:4

Финляндия

Чемпионат мира

28.05.2026Финляндия

4:1

Чехия

Чемпионат мира

26.05.2026Швейцария

4:2

Финляндия

Чемпионат мира

24.05.2026Финляндия

5:2

Австрия

Чемпионат мира

22.05.2026Финляндия

4:0

Великобритания

Чемпионат мира

Место в группе

Положение после всех семи туров

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

7

7000

39:7

21

2. Финляндия

7

6010

31:11

18

3. Латвия

7

4030

24:17

12

4. США

7

3130

25:21

11

5. Германия

7

3031

23:22

10

6. Австрия

7

3040

17:29

9

7. Венгрия

7

1060

14:38

3

8. Великобритания

7

0070

7:35

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

7

6100

33:13

20

2. Норвегия

7

4111

25:14

15

3. Чехия

7

4021

19:17

13

4. Швеция

7

4030

27:16

12

5. Словакия

7

3130

21:19

11

6. Дания

7

1141

15:26

6

7. Словения

7

1141

13:25

6

8. Италия

7

0061

5:28

1

Результаты плей-офф

1/4 финала

  • Финляндия – Чехия. 4:1
  • Канада – США. 4:0
  • Норвегия – Латвия. 2:0
  • Швейцария – Швеция. 3:1

1/2 финала

  • Швейцария – Норвегия. 6:0
  • Канада – Финляндия. 2:4

Матч за бронзу

  • Канада – Норвегия

Финал

  • Швейцария – Финляндия

Прогноз на матч

Сборная Швейцарии выиграла все девять встреч на турнире в основное время. Финны потерпели лишь одно поражение – именно от хозяев соревнований в группе. Эти команды достойны друг друга, неслучайно разрыв в коэффициентах минимален. 

Оба соперника качественно выглядят во всех линиях. Швейцарцы пропустили меньше всех на турнире – в среднем меньше шайбы за игру. А у финнов, например, образцовое меньшинство – только три гола в пассиве. В атаке тоже всё в порядке – работают и командные сочетания, и индивидуальное мастерство лидеров.

Резюмируя, ждем конкурентный и зрелищный финал. Не хочется рисковать ставкой на исход, поэтому заиграем аккуратный ТБ (4). При четырех голах в основное время ставка принесет возврат. Выигрышной она будет, если команды забросят не менее пяти шайб.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
WINLINEДо 10 000 рублейПриветственный

Трансляции

Смотреть встречу Швейцария – Финляндия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч», где прямой эфир начнется в 21:10.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
Составы команд

Сборная Швейцарии

Вратари: Рето Берра («Фрибур-Готтерон»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Ашлиманн («Давос»);

Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба «Цюрих»), Доминик Эгли («Фрелунда»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Джей Джей Мозер («Тампа-Бэй»), Лукас Фрик, Свен Юнг (оба «Давос»);

Нападающие: Тео Рошетт, Дамьен Риат, Кен Ягер (все «Лозанна»), Келвин Тюркауф («Лугано»), Пиус Сутер («Сент-Луис»), Тимо Майер, Нико Хишир (оба «Нью-Джерси»), Свен Андригетто, Николас Бахлер, Денис Мальгин (все «Цюрих»), Симон Кнак («Давос»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Аттилио Бьяска («Фрибур-Готтерон»).

Главный тренер: Ян Кадо.

Сборная Финляндии

Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл»), Йоонас Корписало («Бостон»), Харри Сятери («Биль»);

Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари»), Николас Матинпало («Оттава»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»);

Нападающие: Александр Барков, Антон Лунделль (оба «Флорида»), Ханнес Бьёрнинен, Саку Мяэналанен (оба «Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси»), Янне Куокканен («Мальмё»), Сакари Маннинен, Ессе Пульюярви (оба «Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Аату Рятю («Ванкувер»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Главный тренер: Антти Пеннанен.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все три базовых исхода основного времени. Поставить на победу сборной Швейцарии или Финляндии можно с коэффициентами 2,40 и 2,75 соответственно. Ничьи идет за 4,00.

