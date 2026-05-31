Швейцария – Финляндия, прогноз на 31 мая: ставки и коэффициенты на финал ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Швейцарии выиграла все девять встреч на турнире в основное время. Финны потерпели лишь одно поражение – именно от хозяев соревнований в группе. Эти команды достойны друг друга, неслучайно разрыв в коэффициентах минимален.

Оба соперника качественно выглядят во всех линиях. Швейцарцы пропустили меньше всех на турнире – в среднем меньше шайбы за игру. А у финнов, например, образцовое меньшинство – только три гола в пассиве. В атаке тоже всё в порядке – работают и командные сочетания, и индивидуальное мастерство лидеров.

Резюмируя, ждем конкурентный и зрелищный финал. Не хочется рисковать ставкой на исход, поэтому заиграем аккуратный ТБ (4). При четырех голах в основное время ставка принесет возврат. Выигрышной она будет, если команды забросят не менее пяти шайб.