Швейцария – Финляндия, прогноз на 26 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Во вторник, 26 мая, сборные Швейцарии и Финляндии по хоккею в очном противостоянии выявят победителя группы А на чемпионате мира. Первую строчку займет команда, которая выиграет предстоящий матч. Анализируем расклады и котировки.
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, седьмой тур
Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)
Последние игры сборной Швейцарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.05.2026
|Швейцария
9:0
Венгрия
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Швейцария
4:1
Великобритания
Чемпионат мира
|20.05.2026
|Австрия
0:9
Швейцария
Чемпионат мира
|18.05.2026
|Германия
1:6
Швейцария
Чемпионат мира
|16.05.2026
|Швейцария
4:2
Латвия
Чемпионат мира
Последние игры сборной Финляндии:
|24.05.2026
|Финляндия
5:2
Австрия
Чемпионат мира
|22.05.2026
|Финляндия
4:0
Великобритания
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Латвия
1:7
Финляндия
Чемпионат мира
|18.05.2026
|Финляндия
6:2
США
Чемпионат мира
|16.05.2026
|Венгрия
1:4
Финляндия
Чемпионат мира
Положение после матчей 25 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
6
|6
|0
|0
|0
35:5
18
|2. Финляндия
6
|6
|0
|0
|0
29:7
18
|3. Германия
7
|3
|0
|3
|1
23:22
10
|4. Австрия
6
|3
|0
|3
|0
16:25
9
|5. Латвия
6
|3
|0
|3
|0
16:16
9
|6. США
6
|2
|1
|3
|0
21:20
8
|7. Венгрия
6
|1
|0
|5
|0
13:30
3
|8. Великобритания
7
|0
|0
|7
|0
7:35
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
6
|5
|1
|0
|0
30:11
17
|2. Норвегия
6
|4
|0
|1
|1
21:11
13
|3. Чехия
6
|4
|0
|1
|1
17:14
13
|3. Словакия
6
|3
|1
|2
|0
19:15
11
|5. Швеция
6
|3
|0
|3
|0
23:14
9
|6. Словения
7
|1
|1
|4
|1
13:25
6
|7. Дания
6
|1
|1
|4
|0
12:22
5
|8. Италия
7
|0
|0
|6
|1
5:28
1
Обе команды катком прошлись по другим соперникам по группе и ни разу не потеряли очки, чего не удалось даже сборной Канады. При этом швейцарцы с отрывом лидируют по количеству заброшенных шайб, чему явно поспособствовали два разгрома со счетом 9:0. Вдобавок хозяева турнира и пропустили меньше всех – лишь пять голов в шести матчах.
В целом по игре швейцарцы тоже выглядят чуть интереснее финнов. У хозяев соревнований очень вариативный хоккей, наполненный красивыми комбинациями. Состав позволяет впечатляюще комбинировать в равных составах и регулярно реализовывать большинство. Финны же действуют более брутально, но тоже добились хорошего баланса внутри коллектива.
Резюмируя, ставка на исход, как и показывают котировки, кажется рискованной. Попробуем заиграть пари на минимум два гола от каждой из команд. Класс исполнителей позволяет рассчитывать на такой расклад, несмотря на сильную защиту.
Смотреть встречу Швейцария – Финляндия на территории РФ можно будет на кабельном телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Вратари: Рето Берра («Фрибур-Готтерон»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Ашлиманн («Давос»);
Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба – «Цюрих»), Доминик Эгли («Фрелунда»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Джей Джей Мозер («Тампа-Бэй»), Лукас Фрик, Свен Юнг (оба – «Давос»);
Нападающие: Тео Рошетт, Дамьен Риат, Кен Ягер (все – «Лозанна»), Келвин Тюркауф («Лугано»), Пиус Сутер («Сент-Луис»), Тимо Майер, Нико Хишир (оба – «Нью-Джерси»), Свен Андригетто, Николас Бахлер, Денис Мальгин (все – «Цюрих»), Симон Кнак («Давос»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Аттилио Бьяска («Фрибур-Готтерон»).
Главный тренер: Ян Кадо.
Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл»), Йоонас Корписало («Бостон»), Харри Сятери («Биль»);
Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари»), Николас Матинпало («Оттава»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»);
Нападающие: Александр Барков, Антон Лунделль (оба – «Флорида»), Ханнес Бьёрнинен, Саку Мяэналанен (оба – «Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси»), Янне Куокканен («Мальмё»), Сакари Маннинен, Ессе Пульюярви (оба – «Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Аату Рятю («Ванкувер»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).
Главный тренер: Антти Пеннанен.
Букмекерская контора PARI предлагает равные котировки на победу каждой команды – по 2,50. На ничью в основное время можно поставить за 4,30.