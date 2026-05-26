Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыШвейцария – Финляндия, прогноз на 26 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Швейцария – Финляндия, прогноз на 26 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Обновлено:
Соперники подошли к очной встрече без потере очков
Александр Бокулёв
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Во вторник, 26 мая, сборные Швейцарии и Финляндии по хоккею в очном противостоянии выявят победителя группы А на чемпионате мира. Первую строчку займет команда, которая выиграет предстоящий матч. Анализируем расклады и котировки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Швейцария

26.05.2025, Вт

21:20 МСК

Финляндия

П1 - 2,50

Х - 4,30

П2 - 2,50

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, седьмой тур

Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)

Форма команд

Свернуть

Последние игры сборной Швейцарии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.05.2026Швейцария

9:0

Венгрия

Чемпионат мира

21.05.2026Швейцария

4:1

Великобритания

Чемпионат мира

20.05.2026Австрия

0:9

Швейцария

Чемпионат мира

18.05.2026Германия

1:6

Швейцария

Чемпионат мира

16.05.2026Швейцария

4:2

Латвия

Чемпионат мира

Последние игры сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2026Финляндия

5:2

Австрия

Чемпионат мира

22.05.2026Финляндия

4:0

Великобритания

Чемпионат мира

21.05.2026Латвия

1:7

Финляндия

Чемпионат мира

18.05.2026Финляндия

6:2

США

Чемпионат мира

16.05.2026Венгрия

1:4

Финляндия

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

Свернуть

Положение после матчей 25 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

6

6000

35:5

18

2. Финляндия

6

6000

29:7

18

3. Германия

7

3031

23:22

10

4. Австрия

6

3030

16:25

9

5. Латвия

6

3030

16:16

9

6. США

6

2130

21:20

8

7. Венгрия

6

1050

13:30

3

8. Великобритания

7

0070

7:35

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

6

5100

30:11

17

2. Норвегия

6

4011

21:11

13

3. Чехия

6

4011

17:14

13

3. Словакия

6

3120

19:15

11

5. Швеция

6

3030

23:14

9

6. Словения

7

1141

13:25

6

7. Дания

6

1140

12:22

5

8. Италия

7

0061

5:28

1

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды катком прошлись по другим соперникам по группе и ни разу не потеряли очки, чего не удалось даже сборной Канады. При этом швейцарцы с отрывом лидируют по количеству заброшенных шайб, чему явно поспособствовали два разгрома со счетом 9:0. Вдобавок хозяева турнира и пропустили меньше всех – лишь пять голов в шести матчах.

В целом по игре швейцарцы тоже выглядят чуть интереснее финнов. У хозяев соревнований очень вариативный хоккей, наполненный красивыми комбинациями. Состав позволяет впечатляюще комбинировать в равных составах и регулярно реализовывать большинство. Финны же действуют более брутально, но тоже добились хорошего баланса внутри коллектива.

Резюмируя, ставка на исход, как и показывают котировки, кажется рискованной. Попробуем заиграть пари на минимум два гола от каждой из команд. Класс исполнителей позволяет рассчитывать на такой расклад, несмотря на сильную защиту.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
WINLINEДо 10 000 рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Смотреть встречу Швейцария – Финляндия на территории РФ можно будет на кабельном телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Сборная Швейцарии

Свернуть

Вратари: Рето Берра («Фрибур-Готтерон»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Ашлиманн («Давос»);

Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба «Цюрих»), Доминик Эгли («Фрелунда»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Джей Джей Мозер («Тампа-Бэй»), Лукас Фрик, Свен Юнг (оба «Давос»);

Нападающие: Тео Рошетт, Дамьен Риат, Кен Ягер (все «Лозанна»), Келвин Тюркауф («Лугано»), Пиус Сутер («Сент-Луис»), Тимо Майер, Нико Хишир (оба «Нью-Джерси»), Свен Андригетто, Николас Бахлер, Денис Мальгин (все «Цюрих»), Симон Кнак («Давос»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Аттилио Бьяска («Фрибур-Готтерон»).

Главный тренер: Ян Кадо.

Сборная Финляндии

Свернуть

Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл»), Йоонас Корписало («Бостон»), Харри Сятери («Биль»);

Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари»), Николас Матинпало («Оттава»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»);

Нападающие: Александр Барков, Антон Лунделль (оба «Флорида»), Ханнес Бьёрнинен, Саку Мяэналанен (оба «Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси»), Янне Куокканен («Мальмё»), Сакари Маннинен, Ессе Пульюярви (оба «Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Аату Рятю («Ванкувер»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Главный тренер: Антти Пеннанен.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора PARI предлагает равные котировки на победу каждой команды – по 2,50. На ничью в основное время можно поставить за 4,30.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer218 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer34 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer218 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer218 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer218 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading