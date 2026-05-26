Швейцария – Финляндия, прогноз на 26 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Обе команды катком прошлись по другим соперникам по группе и ни разу не потеряли очки, чего не удалось даже сборной Канады. При этом швейцарцы с отрывом лидируют по количеству заброшенных шайб, чему явно поспособствовали два разгрома со счетом 9:0. Вдобавок хозяева турнира и пропустили меньше всех – лишь пять голов в шести матчах.

В целом по игре швейцарцы тоже выглядят чуть интереснее финнов. У хозяев соревнований очень вариативный хоккей, наполненный красивыми комбинациями. Состав позволяет впечатляюще комбинировать в равных составах и регулярно реализовывать большинство. Финны же действуют более брутально, но тоже добились хорошего баланса внутри коллектива.

Резюмируя, ставка на исход, как и показывают котировки, кажется рискованной. Попробуем заиграть пари на минимум два гола от каждой из команд. Класс исполнителей позволяет рассчитывать на такой расклад, несмотря на сильную защиту.